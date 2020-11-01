Товары со скидками на распродаже Aliexpress 11.11: Poco X3 NFC, джамп стартер Xiaomi 70Mai Max
Сейчас проходит разогрев перед распродажей 11.11 на Алиэкспресс. Поэтому самое время наполнять корзину интересными товарами.
Наконечник
Цена $5
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Это небольшое приспособление является наконечником для стрел. Им можно воспользоваться в любой подходящей ситуации, однако создан он специально для лука, ведь резьба наконечника создана именно для этого. Материал исполнения - металл, так что в дальнейшем можно будет заточить его, чтобы при попадании в мишень он заседал плотно.
Poco X3 NFC
Цена $181 по промокоду SOBYTIE
- 6.67" экран IPS с 120 Гц, Full HD+
- Процессор Snapdragon 732G
- Основная камера 64+13+2+2 Мп, селфи на 12 Мп
- Аккумулятор на 5160mah, быстрая зарядка на 33 Вт
- ИК порт, NFC, водозащита IP53
Профессиональный лазерный уровень
Цена $39
КУПИТЬ ТУТ - FIRECORE - PRACMANU - Hilda - Boebede - BIGGRIT
Это незаменимая вещь при строительстве или проведении ремонта. С таким гаджетом не придется постоянно прикладывать привычный нам уровень к поверхности и проверять, ровно ли установлена та или иная деталь.
Гайковёрт
Цена $43
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КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - мощный - WARSLEY - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro
Показатель крутящего момента данного агрегата составляет 280 Ньютон метров – приличный параметр для подобного устройства. Набор состоит непосредственно из самого гайковерта, зарядного прибора и аккумуляторной батареи.
Электромассажер
Цена $13.92 - 22.65
КУПИТЬ ТУТ - для ступней - для спины - Массажный пистолет
Имеет 8 массажных роликов с каждой стороны, всего 16 роликов.Сетка из дышащей ткани. Двигатель работает бесшумно. U-образная форма подарит лучший массаж.
Медиаприставка Xiaomi Mi TV Box S
Цена $5
КУПИТЬ ТУТ - VONTAR X3 - MECOOL KM3 - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus - в РФ
Популярный ТВ‑бокс, который пригодится в ситуациях, когда смарт‑функции телевизора не устраивают или их вовсе нет. После подключения у вас будет удобная оболочка Android TV с Google Play, Bluetooth‑пультом с голосовым поиском, а также поддержкой 4К HDR, онлайн‑сервисами и установкой приложений.
Кофемашина
Цена $96
КУПИТЬ ТУТ - Кофемашина Sonifer - HiBREW - Другая
Кофемашина из нержавеющей стали объемом сварит вкуснейший кофе за 3 минуты. Емкость резервуара рассчитана на 5 чашек, мощность составляет 850 Вт. Управляется через сенсорную панель, в программе можно отрегулировать крепость кофе, пену. Компактная, не занимает много места.
Пусковое устройство
Цена $38
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КУПИТЬ ТУТ - UTRAI - Baseus - Xiaomi 70Mai Max - 70mai - UTRAI 22000mah - мощное
Портативный автомобильный прибор для облегченного пуска двигателя авто, помимо этого может зарядить слабый аккумулятор авто. Подает до 300 ампер тока.
Емкость прибора 16 000mah. Время зарядки устройства до 6 часов. Это незаменимый помощник для дальних поездок, особенно в зимний период времени.
Стельки с подогревом
Цена $3
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Эластичные стельки с электрическим подогревом, которые питаются через USB от любого повербанка. Самое то для зимней рыбалки. Доступно 2 размера: от 35 до 40 и от 40 до 45.
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