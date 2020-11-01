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Наконечник

Цена $5

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Это небольшое приспособление является наконечником для стрел. Им можно воспользоваться в любой подходящей ситуации, однако создан он специально для лука, ведь резьба наконечника создана именно для этого. Материал исполнения - металл, так что в дальнейшем можно будет заточить его, чтобы при попадании в мишень он заседал плотно.

Poco X3 NFC

Цена $181 по промокоду SOBYTIE

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6.67" экран IPS с 120 Гц, Full HD+

Процессор Snapdragon 732G

Основная камера 64+13+2+2 Мп, селфи на 12 Мп

Аккумулятор на 5160mah, быстрая зарядка на 33 Вт

ИК порт, NFC, водозащита IP53

Профессиональный лазерный уровень

Цена $39

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КУПИТЬ ТУТ - FIRECORE - PRACMANU - Hilda - Boebede - BIGGRIT

Это незаменимая вещь при строительстве или проведении ремонта. С таким гаджетом не придется постоянно прикладывать привычный нам уровень к поверхности и проверять, ровно ли установлена та или иная деталь.

Гайковёрт

Цена $43

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КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - мощный - WARSLEY - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro

Показатель крутящего момента данного агрегата составляет 280 Ньютон метров – приличный параметр для подобного устройства. Набор состоит непосредственно из самого гайковерта, зарядного прибора и аккумуляторной батареи.

Электромассажер

Цена $13.92 - 22.65

КУПИТЬ ТУТ - для ступней - для спины - Массажный пистолет

Имеет 8 массажных роликов с каждой стороны, всего 16 роликов.Сетка из дышащей ткани. Двигатель работает бесшумно. U-образная форма подарит лучший массаж.

Медиаприставка Xiaomi Mi TV Box S

Цена $5

КУПИТЬ ТУТ - VONTAR X3 - MECOOL KM3 - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus - в РФ

Популярный ТВ‑бокс, который пригодится в ситуациях, когда смарт‑функции телевизора не устраивают или их вовсе нет. После подключения у вас будет удобная оболочка Android TV с Google Play, Bluetooth‑пультом с голосовым поиском, а также поддержкой 4К HDR, онлайн‑сервисами и установкой приложений.

Кофемашина

Цена $96

КУПИТЬ ТУТ - Кофемашина Sonifer - HiBREW - Другая

Кофемашина из нержавеющей стали объемом сварит вкуснейший кофе за 3 минуты. Емкость резервуара рассчитана на 5 чашек, мощность составляет 850 Вт. Управляется через сенсорную панель, в программе можно отрегулировать крепость кофе, пену. Компактная, не занимает много места.

Пусковое устройство

Цена $38

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КУПИТЬ ТУТ - UTRAI - Baseus - Xiaomi 70Mai Max - 70mai - UTRAI 22000mah - мощное

Портативный автомобильный прибор для облегченного пуска двигателя авто, помимо этого может зарядить слабый аккумулятор авто. Подает до 300 ампер тока.

Емкость прибора 16 000mah. Время зарядки устройства до 6 часов. Это незаменимый помощник для дальних поездок, особенно в зимний период времени.

Стельки с подогревом

Цена $3

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КУПИТЬ ТУТ - другие

Эластичные стельки с электрическим подогревом, которые питаются через USB от любого повербанка. Самое то для зимней рыбалки. Доступно 2 размера: от 35 до 40 и от 40 до 45.

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