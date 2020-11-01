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Товары со скидками на распродаже Aliexpress 11.11: Poco X3 NFC, джамп стартер Xiaomi 70Mai Max

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Наконечник

Цена $5

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Это небольшое приспособление является наконечником для стрел. Им можно воспользоваться в любой подходящей ситуации, однако создан он специально для лука, ведь резьба наконечника создана именно для этого. Материал исполнения - металл, так что в дальнейшем можно будет заточить его, чтобы при попадании в мишень он заседал плотно.

Poco X3 NFC

Цена $181 по промокоду SOBYTIE

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  • 6.67" экран IPS с 120 Гц, Full HD+
  • Процессор Snapdragon 732G
  • Основная камера 64+13+2+2 Мп, селфи на 12 Мп
  • Аккумулятор на 5160mah, быстрая зарядка на 33 Вт
  • ИК порт, NFC, водозащита IP53

Профессиональный лазерный уровень

Цена $39

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Кофемашина

Цена $96

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Пусковое устройство

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