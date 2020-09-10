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Компрессор работающий от встроенного аккумулятора. Предназначен он для продувки от пыли, грязи и воды мощной воздушной струей, наподобие баллончика со сжатым воздухом. Комплектуется съемной конусообразной трубкой, для неё на корпусе устройства есть два посадочных места, рабочее и для хранения.

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Это главной конкурент Эндера, который стоит заметно дешевле. Это 3d принтер картезианского типа, способный печатать с большим качеством и осуществить любой проект, который может возникнуть. Сборка очень простая, откалиброванная и готовая к печати. Так же есть датчик филамента и возможность продолжения печати после окончания прутка или отключения питания, что приятно видеть в бюджетной модели. Управляется с помощью сенсорного 2.8" экрана. Доставка с РФ.





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Проверенная, доступная зарядка для LiPo и NiMH аккумуляторов практически любого типоразмера: поддерживаются даже 18650, 26650, 21700 элементы.

Поддерживает быструю зарядку и умеет восстанавливать батареи с помощью циклического заряда-разряда. Определяет фактическую ёмкость поддерживаемых элементов.

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Будильник с термометром, гигрометром в едином корпусе. Оснащен E-Ink экраном с минимальным энергопотреблением. Его можно подключить к умному дому Xiaomi. Будильник оповестит вас при достижении пороговых значений изменяемых параметров.

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В современные смартфоны редко устанавливают мощные и качественные усилители звука, ведь для них в корпусе просто не найдётся места. Особенно учитывая тенденцию производителей к разработке все более тонких смартфонов.

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Кофеварка портативная с функцией помола и полного цикла приготовления напитка. Отличное приобретение как домой так и на работу. Машина способна выдать до 6 порций за один цикл работы. Приготовит ароматный американо, эспрессо, капучино. В машине несколько программ. Мощность устройства 800 ватт при энергопотреблении 220 вольт. Быстрая доставка курьером до двери из РФ.

Цена $32

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Прибор для определения толщины металла на кузове авто и других поверхностях. Имеет точность до 0,1 микрон. Устройство контактного типа. Диапазон измерений от 0 до 1300 микрон. Есть жк-дисплей с отображением всех параметров.

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