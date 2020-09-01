Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: 3D принтер Sidewinder X1, беспроводной пылесос Dreame V10 и другое
Контроллер
Цена $12
Микросхема контроллер для управления аппаратами, имеет информационный цифровой экран, светодиодные индикаторы. Деталь совместима с различными приборами и агрегатами. Используемый ток от 12 до 220 вольт, на плате находятся два переключателя фазы.
Беспроводной пылесос Dreame V10
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Цена $260
Компактный ручной пылесос, с которым можно забыть о путающихся проводах и переключении между розетками во время уборки. В дополнение к стандартному режиму для сильных загрязнений предусмотрен турборежим. Система очистки включает пять фильтров, пыль собирается в пластиковом контейнере объёмом 0,5 л. Мощность пылесоса — 450 Вт, время работы в обычном режиме — до 60 минут.
Смарт-часы Amazfit T-Rex
Цена $149 по промокоду QM5NY5WDO76K + купон продавца на $2
Популярная модель смарт часов с 1,3 дюймовым экраном. Выдерживают давление до 5 АТМ. Автономность работы составляет 20 часов. Поддерживают популярные функции носимой электроники. Часы отслеживают вашу физическую активность, измеряют пульс, отслеживают фазы сна, подсчитывают потраченные калории и многое другое.
Светодиодный фонарик Skilhunt
Цена $34
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Продвинутый многофунциональный фонарь с «головой», установленной под углом 90 градусов относительно корпуса. Фонарь оснащен защитой от воды и ударов. Имеет несколько режимов работы и регулировку яркости.
3Д принтер Sidewinder X1
Цена $600
Уникальный принтер используется для создания различных изделий. Модель может похвастаться прогрессивной конструкцией, небольшими размерами и широкой функциональностью.
Xiaomi Mi TV Stick
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Цена $29
Четырёхъядерный процессор, Android 9.0, 2К качество и объёмный звук. Имеется пульт ДУ с Google Assistant. Подключаете к любому телевизору и забываете о кабелях, как о страшном сне. Также содержит 1ГБ оперативной памяти.
Цифровой мультиметр
Цена $33
Мультиметр можно применять для замеров силы постоянного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления в сетях с напряжением не более 500В. В комплекте щупы и защитный чехол для комфортной переноски.
Ортопедическая подушка Alanna
Цена $24
Это лучший вариант, если вы решили заняться своей осанкой после трех месяцев самоизоляции. Кроме того, она поможет избавиться от храпа. Подушка жесткая, тяжело деформируется под давлением. Покрытие этой подушки - латекс.
Светодиодные лампы в авто
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Цена $27
Светят чисто белым цветом. Улучшенный дизайн и технология сфокусированного луча усиливают визуальный эффект. Имеет хорошую теплопроводность и охлаждение. Изготовлены из водонепроницаемого и ударопрочного корпуса.
Набор отвёрток
Цена $14
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Большую его часть составляют биты для отвёртки всевозможных форм и размеров. Ну, вы и сами всё видите на фото. Такой набор, наверное, больше подойдёт для ремонта всякого рода электроники. Также в нём есть пинцет, размагничиватель отвёрток, удлинитель и другие полезные прибамбасы. Всего их 17 штук.
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