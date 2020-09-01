Контроллер

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Цена $12

Микросхема контроллер для управления аппаратами, имеет информационный цифровой экран, светодиодные индикаторы. Деталь совместима с различными приборами и агрегатами. Используемый ток от 12 до 220 вольт, на плате находятся два переключателя фазы.

Беспроводной пылесос Dreame V10

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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Deerma DX118C

Цена $260

Компактный ручной пылесос, с которым можно забыть о путающихся проводах и переключении между розетками во время уборки. В дополнение к стандартному режиму для сильных загрязнений предусмотрен турборежим. Система очистки включает пять фильтров, пыль собирается в пластиковом контейнере объёмом 0,5 л. Мощность пылесоса — 450 Вт, время работы в обычном режиме — до 60 минут.

Цена $149 по промокоду QM5NY5WDO76K + купон продавца на $2

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Популярная модель смарт часов с 1,3 дюймовым экраном. Выдерживают давление до 5 АТМ. Автономность работы составляет 20 часов. Поддерживают популярные функции носимой электроники. Часы отслеживают вашу физическую активность, измеряют пульс, отслеживают фазы сна, подсчитывают потраченные калории и многое другое.

Цена $34

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Продвинутый многофунциональный фонарь с «головой», установленной под углом 90 градусов относительно корпуса. Фонарь оснащен защитой от воды и ударов. Имеет несколько режимов работы и регулировку яркости.

Цена $600

Уникальный принтер используется для создания различных изделий. Модель может похвастаться прогрессивной конструкцией, небольшими размерами и широкой функциональностью.

Xiaomi Mi TV Stick

КУПИТЬ ТУТ - H96 Max X3 - VONTAR X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - X96 Max Plus

Цена $29

Четырёхъядерный процессор, Android 9.0, 2К качество и объёмный звук. Имеется пульт ДУ с Google Assistant. Подключаете к любому телевизору и забываете о кабелях, как о страшном сне. Также содержит 1ГБ оперативной памяти.

Цена $33

Мультиметр можно применять для замеров силы постоянного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления в сетях с напряжением не более 500В. В комплекте щупы и защитный чехол для комфортной переноски.

КУПИТЬ ТУТ - Purenlatex

Цена $24

Это лучший вариант, если вы решили заняться своей осанкой после трех месяцев самоизоляции. Кроме того, она поможет избавиться от храпа. Подушка жесткая, тяжело деформируется под давлением. Покрытие этой подушки - латекс.

Светодиодные лампы в авто

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Цена $27

Светят чисто белым цветом. Улучшенный дизайн и технология сфокусированного луча усиливают визуальный эффект. Имеет хорошую теплопроводность и охлаждение. Изготовлены из водонепроницаемого и ударопрочного корпуса.

Цена $14

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Большую его часть составляют биты для отвёртки всевозможных форм и размеров. Ну, вы и сами всё видите на фото. Такой набор, наверное, больше подойдёт для ремонта всякого рода электроники. Также в нём есть пинцет, размагничиватель отвёрток, удлинитель и другие полезные прибамбасы. Всего их 17 штук.

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