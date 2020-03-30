Комплект магнитов

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Цена $6

Набор довольно мощных неодимовых магнитов. К каждому приклеен кусочек двустороннего скотча. Годятся для самостоятельного ремонта сумок, портмоне и т. д.

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Робот на радиоуправлении

Толщина магнитиков на выбор 1 или 2 мм, а размеры 10*20, либо 10*25 мм. Комплект состоит из 10 одинаковых магнитов.

КУПИТЬ ТУТ - Робот Валли

Цена $22

Вращается данный робот на 360 градусов и способен быть управляемым со специального пульта управления с расстояния до 30-35 метров. Обратите внимание, что этот гаджет издаёт звуки и светится. Катается его нижняя часть по примеру мяча. Размеры такой игрушки - 11*15 см.

Турбо-зажигалка

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Цена $8

Рабочая температура ее составляет до 1300 градусов, а при полной заправки газом сможет проработать 45 минут без остановки. В конструкции используется автоматическое зажигание. Есть регулировка пламени.

Шуруповёрт DEKO

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Цена $25

Самый покупаемый бренд электроинструмента на алиэкспресс. Не только шуруповёрт, но и остальной инструмент отличается высоким качеством. Шуруповёрт имеет мощность до 32 Нм, снабжён 12 В аккумулятором (в зависимости от комплектации). 18 режимов усилия зажима и 1 режим сверления.

Термометр-гигрометр Xiaomi

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Цена $5

- $10.42 с промокодом PR262Y7A за 3шт





2-я версия крайне популярного термометра-гигрометра. Если взять 3шт, можно раскидать по комнатам или другим помещениям и в приложении задать каждому имя комнаты и потом смотреть где и какая температура/влажность. Работает с умным домом от Xiaomi.

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