Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: термометр-гигрометр Xiaomi, робот Валли и другое
Комплект магнитов
Цена $6
Набор довольно мощных неодимовых магнитов. К каждому приклеен кусочек двустороннего скотча. Годятся для самостоятельного ремонта сумок, портмоне и т. д.
рекламаТолщина магнитиков на выбор 1 или 2 мм, а размеры 10*20, либо 10*25 мм. Комплект состоит из 10 одинаковых магнитов.
Робот на радиоуправлении
Цена $22
Вращается данный робот на 360 градусов и способен быть управляемым со специального пульта управления с расстояния до 30-35 метров. Обратите внимание, что этот гаджет издаёт звуки и светится. Катается его нижняя часть по примеру мяча. Размеры такой игрушки - 11*15 см.
Турбо-зажигалка
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Цена $8
Рабочая температура ее составляет до 1300 градусов, а при полной заправки газом сможет проработать 45 минут без остановки. В конструкции используется автоматическое зажигание. Есть регулировка пламени.
Шуруповёрт DEKO
Цена $25
Самый покупаемый бренд электроинструмента на алиэкспресс. Не только шуруповёрт, но и остальной инструмент отличается высоким качеством. Шуруповёрт имеет мощность до 32 Нм, снабжён 12 В аккумулятором (в зависимости от комплектации). 18 режимов усилия зажима и 1 режим сверления.
Термометр-гигрометр Xiaomi
Цена $5
- $10.42 с промокодом PR262Y7A за 3шт
2-я версия крайне популярного термометра-гигрометра. Если взять 3шт, можно раскидать по комнатам или другим помещениям и в приложении задать каждому имя комнаты и потом смотреть где и какая температура/влажность. Работает с умным домом от Xiaomi.
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