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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Мультитул Xiaomi, неодимовые магниты и другое

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Неодимовые магниты

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Цена $6.80

Мощные неодимовые магниты с клейкой лентой. Применяются для изготовления папок, сумок, кошельков, сувениров, для фиксации разных предметов и так далее. Большой выбор размеров.

Метеостанция

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Цена $37

Для тех, кто всегда хочет знать точную погоду — и в доме, и «за бортом». Во втором случае поможет беспроводной датчик. Он также умеет отслеживать тенденцию изменения давления и на основе этого предсказывать погоду на ближайшие сутки. Устройство показывает уровень влажности и работает в качестве будильника.

Мультитул Xiaomi

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Цена $10.92

Мультитул карманный, но достаточно большого размера, по фото кажется меньше. Качество по отзывам отличное. Оснащен плоскогубцами, ножом, пилой по дереву, открывашками, отверткой и т.п. В комплекте также чехол для него.

Электрочайник Xiaomi

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Цена $20

Отличный чайник из нержавеющей стали с противоскользящей ручкой для удобства использования. 

・защита от включения без воды

・мощность 1800W

・объем 1,5 литра

・нержавеющая сталь 304

Популярный рюкзак

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Цена $28

Рюкзак для ноутбука с экраном 15,6 дюйма. Он очень вместительный на 45л, есть много отсеков. Отлично подходит для походов и путешествий. Внутри 3 кабеля usb, micriusb, aux, которые при желании можно либо подключить, например, к powerbank, либо спрятать.

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Илья Богомолов
20:06
какая разница,это факты,и то что у амд нет даже 20 процентов,говорит о многом,не обижайтесь,но у амд один плюс,цена,все кто накопил,насобирал на бутылках,или с обедов,покупают этот обогреватель для зи...
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Только не в этой стране. Здесь все у всех работает абсолютно стабильно с первой установки.
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Сильвестр с талоном
20:02
)) не, они там накидали на Интел что-то, я говорю, а чё амд не попробуете, они, да хз, вроде ни разу не брали, потом посчитали, вроде дешевле даже ощутимо, ну решили попробовать.
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
dimkahon
20:02
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20:00
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41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
Сильвестр с талоном
19:59
Да слышали, конечно, просто у нас контора только Интел ранее покупала. Ну на крупные проекты там точно амд не возьмут, но там админы и не решают, у нас крупные контакты с Интел, циска, эйчпи и пр. Там...
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
dimkahon
19:58
То и значит, что были две оси координат в плоскости и массив величин вертикали. В думе 1-2 нет ни одного места, где можно встать и сверху и снизу, например, моста. Ну и плюс спрайтовые модели. Все эти...
Сотрудник id Software: DOOM Eternal — лучшая игра из когда-либо нами созданных
Олег Власов
19:58
Может лучше выдавать им безплатные пайки на Колыме?
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