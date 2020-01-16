Неодимовые магниты

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Цена $6.80

Мощные неодимовые магниты с клейкой лентой. Применяются для изготовления папок, сумок, кошельков, сувениров, для фиксации разных предметов и так далее. Большой выбор размеров.

Метеостанция

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Цена $37

Для тех, кто всегда хочет знать точную погоду — и в доме, и «за бортом». Во втором случае поможет беспроводной датчик. Он также умеет отслеживать тенденцию изменения давления и на основе этого предсказывать погоду на ближайшие сутки. Устройство показывает уровень влажности и работает в качестве будильника.

Мультитул Xiaomi

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Цена $10.92

Мультитул карманный, но достаточно большого размера, по фото кажется меньше. Качество по отзывам отличное. Оснащен плоскогубцами, ножом, пилой по дереву, открывашками, отверткой и т.п. В комплекте также чехол для него.

Электрочайник Xiaomi

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Цена $20

Отличный чайник из нержавеющей стали с противоскользящей ручкой для удобства использования.

・защита от включения без воды

・мощность 1800W

・объем 1,5 литра

・нержавеющая сталь 304

Популярный рюкзак

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Цена $28

Рюкзак для ноутбука с экраном 15,6 дюйма. Он очень вместительный на 45л, есть много отсеков. Отлично подходит для походов и путешествий. Внутри 3 кабеля usb, micriusb, aux, которые при желании можно либо подключить, например, к powerbank, либо спрятать.

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