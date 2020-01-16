Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Мультитул Xiaomi, неодимовые магниты и другое
Неодимовые магниты
Цена $6.80
Мощные неодимовые магниты с клейкой лентой. Применяются для изготовления папок, сумок, кошельков, сувениров, для фиксации разных предметов и так далее. Большой выбор размеров.
Метеостанция
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Цена $37
Для тех, кто всегда хочет знать точную погоду — и в доме, и «за бортом». Во втором случае поможет беспроводной датчик. Он также умеет отслеживать тенденцию изменения давления и на основе этого предсказывать погоду на ближайшие сутки. Устройство показывает уровень влажности и работает в качестве будильника.
Мультитул Xiaomi
рекламаЦена $10.92
Мультитул карманный, но достаточно большого размера, по фото кажется меньше. Качество по отзывам отличное. Оснащен плоскогубцами, ножом, пилой по дереву, открывашками, отверткой и т.п. В комплекте также чехол для него.
Электрочайник Xiaomi
Цена $20
Отличный чайник из нержавеющей стали с противоскользящей ручкой для удобства использования.
・защита от включения без воды
・мощность 1800W
・объем 1,5 литра
・нержавеющая сталь 304
Популярный рюкзак
Цена $28
Рюкзак для ноутбука с экраном 15,6 дюйма. Он очень вместительный на 45л, есть много отсеков. Отлично подходит для походов и путешествий. Внутри 3 кабеля usb, micriusb, aux, которые при желании можно либо подключить, например, к powerbank, либо спрятать.
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