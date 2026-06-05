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apprenticebase
Ремейк легендарной Gothic поступил в продажу спустя 25 лет после выхода оригинала
Новая графика, новые возможности, прежняя история
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Разработчики из Alkimia Interactive при поддержке издателей THQ Nordic и Alkimia Interactive выпустили в продажу ремейк ролевой игры Gothic, оригинал которой вышел 25 лет назад. Проект доступен на всех целевых платформах, а по случаю его релиза был выпущен специальный трейлер. 

Источник изображения: THQ Nordic

Как и четверть века назад, игрокам в Gothic 1 Remake нужно отправиться исследовать равнину Рудников, параллельно знакомясь с обновлёнными правилами здешнего открытого мира. Последний, как заявлено, живо реагирует на действия игрока, а ещё сможет порадовать как старых фанатов серии, так и новоприбывших поклонников жанра.

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По сюжету, здешнее королевство Миртана страдают от нападений свирепых орков. Давать отпор такому врагу можно только с помощью мощного оружия, для производства которого требуется волшебная руда. Король отправил заключённых на рудники Хориниса, дабы те занимались беспрерывной добычей ценного ресурса, но, как водится в таких случаях что-то пошло не так. 

Прибывший на место безымянный каторжник будет разбираться в расстановке сил на острове под магическим куполом и двигать всю историю в выгодном для игрока направлении. Gothic 1 Remake доступна на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Игра полностью переведена на русский язык (текст и субтитры).

#игры #thq nordic #alkimia interactive #gothic 1 remake
Источник: store.steampowered.com
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