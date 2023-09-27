Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Microsoft CASO обеспечивает повышение частоты кадров на 16% без переключателя dGPU/iGPU MUX

Технология также позволяет снизить задержку экрана на 27%.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Microsoft решает фундаментальную проблему современных гибридных ноутбуков. В этом контексте «гибрид» относится к ноутбукам, оснащенным как интегрированными, так и дискретными графическими процессорами. Эти графические процессоры могут работать вместе для повышения энергоэффективности, отправляя графические задачи в любую графическую подсистему, в зависимости от их сложности. Однако на многих ноутбуках это также создает проблему.

Обычно iGPU подключается к дисплею ноутбука, при этом dGPU/eGPU визуализирует игровые визуальные эффекты и передает их на iGPU для отображения на экране. Эта настройка балансирует производительность и энергоэффективность, перекладывая ресурсоемкие задачи на dGPU для повышения производительности и одновременного сохранения энергии за счет iGPU. Однако он включает в себя двухэтапный процесс: dGPU/eGPU визуализирует кадры сначала в общий ресурс, а затем в iGPU.

Для игровых сессий, требующих более высокой производительности, узкое место встроенного графического процессора (iGPU) может помешать раскрыть весь потенциал дискретного графического процессора (dGPU). NVIDIA Advanced Optimus и AMD Smart Access Graphics используют мультиплексор (mux) для решения этой проблемы, позволяя dGPU взять на себя управление играми, в то время как iGPU обрабатывает повседневные задачи. Эта настройка устраняет необходимость передачи данных между графическими процессорами, обеспечивая максимальную производительность в играх.

Однако не все гибридные ноутбуки имеют мультиплексор, и использование dGPU может увеличить энергопотребление, сокращая срок службы батареи. CASO упрощает работу с ноутбуками без мультиплексора или с его отключением. Для этого требуется только одна копия визуализированных изображений , что приводит к повышению FPS и снижению задержки отображения, что обеспечивает значительный прирост производительности для гибридных ноутбуков без специального оборудования.

Microsoft заявляет о повышении FPS в среднем на 16% и снижении задержки дисплея на 27% при использовании CASO. Компания также утверждает, что количество TDR (событий обнаружения и восстановления тайм-аута и восстановления) уменьшилось на 45%, что, по сути, делает эти ноутбуки более стабильными.

реклама



По словам Microsoft, эта технология уже интегрирована в системы Windows 11 и уже является частью системы. У него нет минимальных требований к dGPU, и он будет работать по умолчанию на поддерживаемых устройствах.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

NVIDIA подтвердила, что CASO будет работать со всеми графическими процессорами GeForce, на которых в настоящее время используются драйверы версии r515 или новее. Для графических процессоров Intel потребуется Xe Graphics на процессоре INtel серии Core 11-го поколения или новее, а также модель драйвера WDDM 3.0 или новее. Графические процессоры AMD Radeon 6000 или новее будут поддерживать эту технологию с драйвером WDDM 3.1 или новее.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

#microsoft
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
17
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
22
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
16
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
39
Жители РФ не спешат отказываться от Gmail, хотя на размышления осталось всего несколько месяцев
45
Мункки назвал необычным пуск ракеты из ЗРК корветом ВМФ РФ в Балтийском море
4
Завод General Dynamics перед отпавкой на Украину "раздел" танки Abrams от продвинутой урановой брони
6
Ещё один украинский МиГ-29 сгорел на авиабазе Кульбакино после попадания "Ланцета"
4
LEGO отклонила использование переработанного пластика, утверждая, что это не сокращает выбросы CO2
+
Запорожский чернозем заставил застрять шведские танки ВСУ Strv122 - улучшенную модификацию Leopard
2
Бербок: часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала
+
Немецкие автопромышленники просят восстановить «Северный поток»
7
В ЧВК Вагнер опровергли информацию о закрытии компании
3
Джастин Сан подтвердил взлом HTX (ранее Huobi) и компенсация средств
+
Китай снизил поставки галлия и германия до нуля – металлы нужны для производства оружия в США и ЕС
7
Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров за продажу техники компании в России
+
В США попросили не устраивать охоту на танки M1 Abrams
8
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
+
19FortyFive: Су-57 может конкурировать с истребителем F-35 и является угрозой для Украины и Запада
7
Суконкин: самолет А-50У сможет наблюдать надводные объекты на 310 километров
+
OnePlus позаимствовал интерфейс Dynamic Island Apple для новых элементов управления записью экрана
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
19
США намерены перенести разведывательные технологии с самолетов на космические аппараты
48
Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
17
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
4
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
7
Midjourney сгенерировала постеры культовых фильмов в аниме стиле
4
Какими были елочные игрушки в СССР
24
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
6
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
10

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
20:50
А вот русским хакерам никакие призы не нужны, бо они свою работу делают для удовольствия: "...Русские хакеры взломали украинских провайдеров, обеспечивающих интернетом Госспецсвязь Украины и Генштаб В...
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
Umid Xaydarov
20:49
главное топ-1 взять. все осталье херня. офк
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
Вася Ягодкин
20:47
Хуйцню прекрати городить, фирменный далбаеб. Тебя самого не тошнит от собственного бреда?
Экс-помощник президента России Владислав Сурков верит в будущее «единство» России с Западом
ЧatoБoт
20:46
Крепчает маразм вна Некроине, да-с. А что ещё можно нормальным людям ожидать от потомственных йододефицитников-сифилитиков?
Администрация Зеленского требует от союзников нанести удары по России, Ирану и Сирии
SkyMaster
20:44
Сдаётся мне, что ребятки хотели кого-то наебать, но не фартануло. Вопрос такой - гражданами какой страны они были, поехав туда?
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
ЧatoБoт
20:44
В Оверах кудахчет Seеker, Криком заливается, Потому что в жопу стринги Глубоко врезаются.
Экс-помощник президента России Владислав Сурков верит в будущее «единство» России с Западом
Вася Ягодкин
20:43
Соскучились по любимой свинине.
CNN: похоже, силы ЧВК «Вагнер» вернулись под Артемовск
jsth
20:42
"то почему Запад не начал вторжение после развала" Ну во-первых, начал. Только через прокси силы - Чечня. Во-вторых, вторжение реально рассматривалось, если прокси силы будут успешны. Тут стоит сказа...
Экс-помощник президента России Владислав Сурков верит в будущее «единство» России с Западом
Тимур Закиров
20:41
Результаты в одноядерном чуть лучше чем у Apple A17 Pro , но у A17 Pro частота всего 3.78ггц , а тут 6ггц , почему они не могут как Apple ?
Разогнанный Intel Core i7-14700KF превзошёл Core i9-13900KF в бенчмарке Geekbench 6
Алексей Новиков
20:40
После первого подбитого абрамса пиндосы скажут что танк поставили хохлособакам без брони или вообще что это фейк от армии России!!!
Рогов: "Abrams повторят судьбу Leopard и Challenger - будут гореть так же ярко и эффектно"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем