Microsoft решает фундаментальную проблему современных гибридных ноутбуков. В этом контексте «гибрид» относится к ноутбукам, оснащенным как интегрированными, так и дискретными графическими процессорами. Эти графические процессоры могут работать вместе для повышения энергоэффективности, отправляя графические задачи в любую графическую подсистему, в зависимости от их сложности. Однако на многих ноутбуках это также создает проблему.

Обычно iGPU подключается к дисплею ноутбука, при этом dGPU/eGPU визуализирует игровые визуальные эффекты и передает их на iGPU для отображения на экране. Эта настройка балансирует производительность и энергоэффективность, перекладывая ресурсоемкие задачи на dGPU для повышения производительности и одновременного сохранения энергии за счет iGPU. Однако он включает в себя двухэтапный процесс: dGPU/eGPU визуализирует кадры сначала в общий ресурс, а затем в iGPU.

Для игровых сессий, требующих более высокой производительности, узкое место встроенного графического процессора (iGPU) может помешать раскрыть весь потенциал дискретного графического процессора (dGPU). NVIDIA Advanced Optimus и AMD Smart Access Graphics используют мультиплексор (mux) для решения этой проблемы, позволяя dGPU взять на себя управление играми, в то время как iGPU обрабатывает повседневные задачи. Эта настройка устраняет необходимость передачи данных между графическими процессорами, обеспечивая максимальную производительность в играх.

Однако не все гибридные ноутбуки имеют мультиплексор, и использование dGPU может увеличить энергопотребление, сокращая срок службы батареи. CASO упрощает работу с ноутбуками без мультиплексора или с его отключением. Для этого требуется только одна копия визуализированных изображений , что приводит к повышению FPS и снижению задержки отображения, что обеспечивает значительный прирост производительности для гибридных ноутбуков без специального оборудования.

Microsoft заявляет о повышении FPS в среднем на 16% и снижении задержки дисплея на 27% при использовании CASO. Компания также утверждает, что количество TDR (событий обнаружения и восстановления тайм-аута и восстановления) уменьшилось на 45%, что, по сути, делает эти ноутбуки более стабильными.

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По словам Microsoft, эта технология уже интегрирована в системы Windows 11 и уже является частью системы. У него нет минимальных требований к dGPU, и он будет работать по умолчанию на поддерживаемых устройствах.

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NVIDIA подтвердила, что CASO будет работать со всеми графическими процессорами GeForce, на которых в настоящее время используются драйверы версии r515 или новее. Для графических процессоров Intel потребуется Xe Graphics на процессоре INtel серии Core 11-го поколения или новее, а также модель драйвера WDDM 3.0 или новее. Графические процессоры AMD Radeon 6000 или новее будут поддерживать эту технологию с драйвером WDDM 3.1 или новее.