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США "всухую" проигрывают Китаю торговую войну

RCEP, под руководством Китая, делает гораздо больше для развития международной цифровой торговли, как впрочем, и других рынков, в отличие от расплывчатой и ничем не обеспеченной американской концепции IPEF
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Цифровая торговля позволила сократить затраты на осуществление международных торговых операций, облегчить координацию глобальных цепочек добавленной стоимости и связать большее число предприятий и потребителей в мировом масштабе.

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RCEP под руководством Пекина в большей степени способствует развитию всех видов торговых отношений - особенно в области цифровой торговли -, в отличии туманной и ничем не обеспеченной инициативы IPEF США. Об этом пишут Ульфах Аулиа - научный сотрудник Института экономических исследований АСЕАН и Восточной Азии (ERIA), расположенного в Джакарте и Шейла Алифиа - внештатный исследователь, также проживающая в Джакарте. Несомненно, цифровые технологии позволят создать новые продукты, услуги, рынки и перспективы для развития бизнеса. Соединенные Штаты и Китай пытаются использовать этот потенциал роста, правда, с разным уровнем эффективности.

По данным Всемирного банка, вклад цифровой экономики в мировой ВВП превышает 15 процентов - большая часть этих средств приходится на цифровую торговлю, которая сегодня захватил практически все сферы деятельности, начиная от экспорта технологических товаров и заканчивая продажей цифровых сервисов.

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В последнее время подходы к цифровой торговле диверсифицируются, особенно в Китае и США. Оба государства усилили свое влияние на цифровую трансформацию с помощью различных экономических механизмов, включая Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP) и Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру (IPEF).

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RCEP - это всестороннее торговое соглашение, которое выходит за рамки либерализации торговли, включая сферу электронной коммерции. ВРЭП также представляет собой масштабный проект экономического партнерства, охватывающий различные секторы, в том числе торговлю цифровыми товарами.

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IPEF был инициирован Соединенными Штатами 23 мая 2022 года, пригласив Австралию, Бруней-Даруссалам, Индию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Малайзию, Новую Зеландию, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам присоединиться к структуре. IPEF призвана решить ряд общих задач по четырем основным направлениям (секторам) - развитие торговли, цепочки поставок, экологичная экономика и справедливая экономика.

Сегодня принципы рыночных отношений указывают на актуальность сотрудничества в области торговли цифровыми товарами. Они нацелены на развитие инклюзивной цифровой экономики путем расширения доступа к интернету и информации, стимулирования продажи электронных товаров, решения проблем дискриминации и повышения безопасности и устойчивости цифровой инфраструктуры.

Используя инструменты IPEF, Соединенные Штаты дифференцируют себя от китайского подхода к суверенитету данных, поощряя свободное и открытое распространение информации. IPEF пытается снизить требования к локализации и ограничить трансграничные информационные потоки, способствуя тем самым открытости регулирования в области цифровой торговли.

Торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай, рассказывающая о плюсах Индо-Тихоокеанской экономической программы IPEF. Изображение: EAF

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IPEF также подтверждает свою приверженность поддержке трансграничных потоков данных, инклюзивной цифровой экономики с устойчивым ростом и ответственным использованием новых технологий - в этом плане он более масштабен, чем RCEP.

В отличие от него, RCEP, являясь крупнейшим торговым союзом, предусматривает корректировки тарифов, механизмы урегулирования споров и средства защиты торговли, способствующие более тесному сотрудничеству и приверженности в достижении общих задач. Его подписали все члены АСЕАН, а также пять внешних партнеров - Австралия, Китай, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. RCEP трактует цифровую торговлю как электронную коммерцию, имея в виду продажу традиционных продуктов, реализуемых с помощью цифровых технологий.

RCEP намерен создать благоприятные условия для развития цифровой экономики путем содействия сотрудничеству в области исследований и обучения, укрепления потенциала и расширения полномочий малых и средних коммерческих организаций в использовании платформ электронной коммерции.

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Это очень важно, поскольку цифровая торговля явление относительно новое в международном практике. Большинство членов RCEP нуждаются в различном уровне содействия для цифровой трансформации. Китай играет значительную роль в оказании влияния на систему цифровой экономики для членов RCEP. Сегодня его модель цифровой экономики является ведущей в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Несколько крупных китайских компаний, включая WeChat и Alipay, первыми внедрили трансграничные платежи и разработали практики, которым могут позаимствовать другие участники. Кроме того, цифровая экономика Китая уже создала множество уникальных возможностей для бизнеса.

Утвердив свое влияние в RCEP, Китай, как ожидается, поможет "реанимировать" режим свободной цифровой торговли в Индо-Тихоокеанском регионе. Возможно, из-за растущего авторитета Пекина, IPEF был создан не столько по экономическим соображениям, сколько из-за беспокойства администрации Байдена касательно ослабевающего влияния США в странах Азии.

RCEP подразумевает подход "взять (или не брать)", который обязует страны-участницы соблюдать условия, предусмотренные соглашением. При этом в процессе реализации принципов электронной коммерции RCEP соблюдает национальные интересы государств-участников по разработке соответствующих мер, отвечающих конкретным ситуациям.

Индо-тихоокеанская экономическая рамочная программа Джо Байдена призвана противостоять растущей мощи и влиянию Китая в регионе Юго-Восточной Азии. Изображение: Facebook

С другой стороны, IPEF использует более гибкий подход, что позволяет странам-членам отказаться от участия в любом секторе, в котором они не заинтересованы. Примером может служить отказ Индии присоединиться к первому направлению, посвященному торговле. (В Нью-Дели решили отказаться от участия в торговом секторе Индо-Тихоокеанской экономической рамочной программы (IPEF) в связи с законными опасениями относительно возможности принятия обязательных условий, касающихся требований экологической безопасности и трудовых отношений). Таким образом, некоторые обязательства рамочной программы остаются нереализованными.

Отсутствие уверенности в том, что внутренние реформы будут осуществляться на равных условиях, приведет к тому, что государства-члены не захотят инициировать такие процедуры и станут в результате неэффективными партнерами. Кроме того, снижение привлекательности рамочной программы для государств-участников объясняется отсутствием экономических стимулов - в том числе корректировки тарифов.

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Что же касается методов контроля, то здесь участники RCEP могут воспользоваться инструментами защиты рынка и механизмами урегулирования споров. Однако раздел RCEP, посвященный электронной коммерции, не подпадает под юрисдикцию механизмов урегулирования споров. Таким образом, любые разногласия касательно интерпретации и реализации являются предметом "добросовестных переговоров".

Через пять лет после подписания соглашения RCEP государства-члены смогут пересмотреть вопрос о том, следует ли применять механизмы урегулирования споров к урегулированию разногласий, связанных с электронной коммерцией. При этом отсутствие в IPEF инструментов по урегулированию споров или других средств защиты интересов торговли свидетельствует о невозможности его реализации. Пока не ясно, будут ли в рамках IPEF приняты какие-либо обязательные к исполнению механизмы урегулирования споров или какие-либо средства защиты торговли.

Более того, Индо-Тихоокеанская экономическая структура не предусматривает тарифных корректировок или традиционных обязательств по доступу на рынки. Это вызывает определенные опасения касательно исполнимости этих обязательств. Торговые соглашения, как правило, неэффективны без ответных тарифных мер в качестве сдерживающего фактора - отсутствие этих элементов только затруднит реализацию задач поставленных перед IPEF.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди беседует с тогдашним главой китайского правительства Ли Кэцяном (в центре) и премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча во время третьего саммита ВРЭП (англ. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) в Бангкоке 4 ноября 2019 года в кулуарах 35-го саммита АСЕАН. Фотография представлена агентством Франс Пресс / AFP / Manan Vatsyayanas.

Соединенным Штатам необходимо приложить больше усилий, чтобы противодействовать региональному влиянию Китая, поскольку в настоящий момент IPEF не предлагает эффективных преимуществ, в частности корректировки тарифов, взаимного доступа на рынки, наращивания потенциала и технической помощи в разработке цифровых механизмов торговли — все это уже доступно для членов RCEP.

В рамках Indo-Pacific Economic Framework в первую очередь следует обсудить вопросы либерализации торговли, механизмы обеспечения соблюдения правил и ощутимые стимулы, необходимые для того, чтобы стать заметным средством развития мировой экономики.

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