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Пентагон предлагает американское гражданство за службу в армии США

Теперь вы можете свободно и бесплатно получить гражданство США просто поступив на службу в американскую армию
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Армия Соединенных Штатов больше не обладает некогда знаменитой мощью страны-гегемона - теперь она изо всех сил пытается удержаться на плаву и набрать новых рекрутов.

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 "Американский снайпер", "Солдат Джо", "Топ Ган"... истории американских солдат, которые "рисковали" своими жизнями, чтобы спасти нацию и прожить остаток своих дней "в почете и уважении".

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Тем не менее, нарратив, раскручиваемый Голливудом - несмотря на то, что он работал в начале, например, во время Второй мировой войны - больше не является эффективным, поскольку речь идет о наборе новых солдат, которые отправляются умирать за границу, чтобы служить элитам, получающим выгоду от страданий как самих солдат, так и гражданских лиц за пределами США.

Поэтому Соединенные Штаты были вынуждены использовать нетрадиционные способы вербовки новых солдат подпитывая свою "машину убийств" под названием военно-промышленный комплекс. Армия США больше не держится за некогда "знаменитую гегемонию" - она держится за жизнь, пытаясь удержаться на плаву и набрать новых солдат.

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Еще в феврале 2022 года Пентагон сообщил, что армия Соединенных Штатов планирует набрать 70 000 новобранцев. Однако к июню 2022 года это число сократилось до 60 000 человек, а в сентябре, к концу финансового года в ряды ВС США было зачислено лишь 45 000 призывников.

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Низкая численность, но большие надежды - мало сил, но много отчаяния

Юноши и девушки больше не разделяют дух американского патриотизма. Времена изменились, а вместе с ними - приоритеты и принципы. Когда-то американская молодежь была готова бросить свою работу с 9 до 5 и отправиться на фронт ради защиты интересов Америки. Теперь, когда рождаются новые поколения с другими потребностями, отвечающими меняющимся реалиям и технологиям, не многие готовы к этому, и не многие находят войну столь же привлекательной для американских умов, как это было раньше.

Такая ситуация послужила сигналом тревоги для Пентагона. Военные испробовали разные тактики, начиная с бонусов, льгот и заканчивая новыми законами, чтобы максимально удовлетворить потребности новобранцев. Сегодня они повысили требования к призывникам в попытке увеличить их численность. Это свидетельствует о готовности США отказаться от собственных принципов ради сохранения своего мирового военного статуса. Теперь вы можете получить бесплатное гражданство США просто поступив на службу в армию.

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Отчаянные времена требуют отчаянных мер, и вооруженные силы Соединенных Штатов стали ярким тому подтверждением.

Солдаты армии США на армейском аэродроме Хантер в Саванне, штат Джорджия, США, 11 марта 2022 (Агентство Рейтер)

Провал рекрутинговой компании США

Почему же цифры настолько низкие, что заставляют США падать еще ниже? Одна из причин - увеличение проблем с психическим здоровьем.

Уровень самоубийств в армии Соединенных Штатов колеблется из года в год, но в основном остается на довольно высоком уровне. Данные Министерства обороны США показывают, что в 2021 году было зарегистрировано 328 самоубийств среди военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, по сравнению с 384 в 2020 году.

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Кроме того, согласно данным Пентагона в период с 2015 по 2020 год число самоубийств подскочило более чем на 40%, причем только в 2020 году рост составил 15%.

Пытаясь остановить стремительный рост числа суицидов, Пентагон выступил с инициативой ввести в действие закон, требующий предоставления услуг по охране психического здоровья военнослужащим, обращающимся за помощью, под названием "Закон Брэндона", а также провести ряд других программ по повышению осведомленности и увеличению количества профилактических проверок.

Документ, принятый в рамках Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2022 год, был подписан заместителем министра обороны по работе с личным составом Гилбертом Сиснеросом. Он разрешает рекрутам и действующим военнослужащим конфиденциально обращаться за медицинской помощью, не уведомляя об этом командование.

Закон назван в честь Брэндона Казерты, 21-летнего моряка, который покончил жизнь самоубийством на военно-морской авиационной станции Норфолк в июне 2018 года после того, как в одном из писем сообщил родителям, что сослуживцы постоянно над ним издеваются и запугивают.

Соблюдения законов о защите психического здоровья - проблема, которая остро стоит перед нынешним поколением (в США), - оказалось недостаточно для увеличения численности призывников. Поэтому американские военные придумали новую фишку: использовать глубокую (Deep Web) и темную (Dark Net) паутину социальных сетей.

Заманить расходный материал в армию США

В новом отчете говорится о том, что армия Соединенных Штатов переживает кризис рекрутинга и для решения этой проблемы прибегает, помимо прочих тактик, к помощи социальных сетей (E-Girls).

Представители поколения Z, или те, кто родился после 1997 года, уделяют больше внимания вопросам психического здоровья и таким аспектам, как социальное равенство или проблемы борьбы за мир во всем мире, чем предыдущие поколения, безусловно, потому что для них время течет иначе, вернее они используют свое время для других целей.

Однако у поколения Z есть слабое место, которым Пентагон умело воспользовался - социальные сети. Вооруженные силы Соединенных Штатов придумали как можно эксплуатировать и завлекать американскую молодежь через небольшой дисплей мобильных устройств, с которыми они никогда не расстаются.

Даже Майкл Стробл, помощник заместителя командующего Корпусом морской пехоты армии США по кадровым и резервным вопросам, в сентябре прошлого года на заседании сенатской комиссии заявил, что усилия по призыву военнослужащих должны быть приведены в соответствие с реальностью."Нынешние усилия по рекрутингу слишком сильно полагаются на устаревший метод призыва молодежи по справочникам в средних школах вместо того, чтобы сосредоточиться на социальных сетях", - отметил Стробл.

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Используя такие платформы, как TikTok и Instagram, рекрутеры могут охотиться за потенциальными кандидатами на службу в армии и снова поднять численность армии. При этом они даже не занимаются вербовкой сами, поскольку скрываются под маской таких авторитетов в TikTok, как Хейли Луджан.

Хейли Луджан - самая известная из тех "привлекательных" девушек в форме, которые публикуют сексуальные материалы и сублимированные обращения с призывом поступить на службу в армию. Эта 21-летняя девушка выкладывает для своих 731 000 подписчиков на TikTok видеоролики, в которых рассказывает о "всех прелестях" военной службы. Делает она это в перерывах между "ловушками жажды" (в сексуальной манере) и мемами.

В одном из последних видео она советует зрителям "не посещайте колледж, станьте фермером или солдатом". " Я хочу дать совет подрастающему поколению: это нормально - не учиться в школе. Я рано бросила колледж. И у меня все получается", - утверждает она.

Используя подобных " e-girls" для завлечения молодежной аудитории, чиновники Пентагона могут завербовать поколение, проповедующее идеалы мира, для участия в войне, в которой кровь льется рекой. Следующей целью станет молодежь из других стран, мечтающая об американской мечте.

Военнослужащая 1-го класса Дэльбра Ассамои, из Кот-д Ивуара, Западная Африка, подписывает свой сертификат о гражданстве США после церемонии вручения памятных знаков о прохождении базовой военной подготовки на объединенной базе Сан-Антонио-Лакленд, Сан-Антонио, 26 апреля 2023 года. Associated Press (AP)

Вы лаете не на то дерево?

Разве вы не являетесь гражданином США или легальным резидентом этой страны? Вы не соответствуете необходимым критериям? Да не вопрос! Мы позаботимся обо всем этом за вас, просто запишитесь на службу в нашу армию и отправляйтесь к своей заветной американской мечте уже сегодня. Все, что вам нужно сделать, это пройти базовую боевую подготовку, выучиться, убить пару десятков невинных людей, после чего получить ежегодную премию и скидки везде, куда бы вы ни пошли.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, другими словами, ничто в жизни не дается просто так - всегда есть какой-то подвох. Вербовщики из Пентагона начали размещать короткие видеоролики на разных языках, ориентируясь на десятку стран, из которых прибывали новобранцы в течение последнего года, - Непала, Кении и Филиппин. В качестве целевой аудитории выступали люди, желающие получить работу, льготы на образование, финансовую помощь и обучение.

Стоит отметить, что служба в армии Соединенных Штатов включает в себя привлекательный пакет бесплатного образования, воинские скидки на розничные товары, недорогое или бесплатное медицинское обслуживание, а также дополнительные льготы для семей военнослужащих.

По словам министра армии США Кристин Вормут, в этом году цель призыва должна достичь 65 000 солдат - на 20 000 больше, чем в прошлом году. В репортаже Spectrum News, опубликованном в апреле, бюджетный запрос на 2024 финансовый год по готовности вооруженных сил показал, что армия и ВВС США прогнозируют недобор в 10 000 солдат.

Если тактика, применяемая Пентагоном в отношении граждан других стран и фанатиков социальных сетей, действительно окажется успешной, "непобедимая" американская армия в скором времени превратится в сборище непригодных для службы иностранцев и "детей из соцсетей", которые, в свою очередь начнут применять свои собственные правила и изменять армейские стандарты.

Если же эта стратегия не сработает, и армия начнет действительно сокращаться как по численности, так и по силе, Пентагон будет вынужден прибегнуть к еще более жестким мерам. Но это резко ослабит гегемонию США, примерно так же, как сейчас обесценивается доллар. Без мощи своей армии Соединенные Штаты будут только тявкать, но не кусаться.

Спасет ли поколение танцев в TikTok и "ловушек жажды" американскую армию киногероев? Сработает ли замысел по увеличению численности армии США путем обольщения новобранцев через онлайн-группы, чтобы в будущем из иностранца или резидента превратиться в полноправного американского солдата Джи-Джо под звездно-полосатым флагом?

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