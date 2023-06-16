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США отправили F-22 Raptor на Ближний Восток для противодействия российским Су-35

США отправили на Ближний Восток новейшие истребители F-22 из-за возросшей активности ВКС РФ в Сирии, а также из-за приобретения Ираном российских Су-35
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После неоднократных опасных сближений российских истребителей Су-35 "Фланкер-Э+" с самолетами ВВС США в Сирии, Вашингтон направил на Ближний Восток свои самые лучшие малозаметные истребители F-22 Raptor.

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Многоцелевой сверхманевренный истребитель Cy-35C  Изображение файла: Су-35

"Стелс-истребители F-22 Raptor ВВС США совершили посадку на американских базах на Ближнем Востоке как часть открытой демонстрации силы в ответ на недавнюю активность российских вооруженных сил в регионе, особенно в Сирии". О прибытии американских самолетов пятого поколения сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

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На опубликованных снимках и видеозаписях видно, как по крайней мере два самолета F-22 Raptor летят, а затем заходят на посадку вместе с двумя истребителями F-16 Fighting Falcon, вооруженными управляемыми ракетами AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), AIM-9X Sidewinders, авиабомбами GBU-39/B Small Diameter Bombs и высокоточными боеприпасами Joint Direct Attack Munition (JDAM).

В пресс-релизе CENTCOM также отмечено: "Сочетание малозаметности, аэродинамических характеристик и функциональных систем F-22 делает его лучшим истребителем пятого поколения в мире". Находясь в зоне ответственности ЦЕНТКОМа, 94-я истребительная эскадрилья интегрируется с коалиционными силами как на земле, так и в воздухе".

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В Пентагоне заявили о важном значении этого развертывания. Оно последовало после неоднократных предупреждений, которые ЦЕНТКОМ сделал в этом году, утверждая, что российские боевые самолеты часто совершают опасные пролеты вблизи американских истребителей, а также летают над стратегическими базами США, такими как Аль-Танф, и собирают жизненно важную разведывательную информацию.

Это развертывание имеет большое значение, заявили в Пентагоне. Оно последовало после многочисленных предупреждений, сделанных ЦЕНТКОМом в этом году. В них утверждалось, что российские боевые самолеты многократно совершали пролеты в опасной близости от американских истребителей, а также летали над стратегическими базами США, такими как Аль-Танф, и собирали жизненно важные разведывательные данные.

В релизе CENTCOM также подчеркивалось: "Небезопасное и непрофессиональное поведение Вооруженных сил РФ — это не то, что мы ожидаем от профессиональных военно-воздушных сил. Регулярные нарушения согласованных мер по разграничению воздушного пространства увеличивают вероятность эскалации или просчетов. Вместе с нашими партнерами и союзниками мы привержены укреплению безопасности и стабильности в регионе".

В апреле этого года американские ВВС обнародовали две видеозаписи, на которых запечатлены опасные перехваты российских Су-35 в двух разных эпизодах. В первом видеоролике был снят неизвестный американский самолет, а во втором - F-16 Viper. Как утверждается, на одном из видео, снятом 18 апреля, российский истребитель Су-35 выполняя задание по перехвату, приблизился к американскому самолету на расстояние около 500 метров.

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Опасное сближение Су-35 ВКС РФ с американским истребителем General Dynamics F-16 Fighting Falcon. 2 апреля 2023 года Су-35 ВКС России совершил небезопасный и непрофессиональный перехват американского самолета F-16. Самолеты действовали в воздушном пространстве, которое по российско-американским протоколам контролируется силами коалиции.

Глава ЦЕНТКОМа генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, ответственный за руководство американскими военными действиями в Сирии и 20 других странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, отметил: "Это вполне подходящая ситуация для того, чтобы мы увидели какой-то просчет. Это сигнализирует о снижении профессионализма, которого я никогда не видел в российских ВВС".

Ранее этот генерал также указывал, что с 1 марта российские военнослужащие более 60 раз нарушили условия соглашения. Он подчеркнул, что российские истребители, которые должны летать на расстоянии не менее пяти километров от американских самолетов, за последние месяцы по меньшей мере дважды пролетали в пределах 100 - 150 метров от пилотов ВВС США. 

Тем не менее, возможно, это не первый случай, когда Соединенные Штаты направили свои F-22 Raptors в качестве демонстрации силы после того, как ВКС РФ совершили "маневры и запугивания".

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Американские ВВС уже разместили свои F-22 Raptors на восточных флангах стран-членов Североатлантического альянса в целях противодействия агрессивным маневрам истребителей ВКС РФ, пишет агентство Рейтер. В апреле Пентагон перебросил 12 F-22 Raptor на польскую авиабазу Повидз для защиты восточного фланга НАТО. Позже, в 8 мая, истребители F-22 ВВС США были развернуты в Эстонии для поддержки проводимых НАТО операций по охране воздушного пространства в этом регионе.

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Вероятно, именно поэтому американцы направили на Ближний Восток свой лучший стелс-истребитель - "догфайтер" - именно для противодействия России. Однако здесь в игру вступает не только российский фактор - Иран тоже постепенно превращается в мощного противника.

Иран - потенциальная угроза США

На недавнем техническом саммите глава CENTCOM генерал-лейтенант Алексус Гринкевич сказал: "Я скажу вам, что... я думаю, это вызвано объединением наших противников. Учитывая, что Москва обязана Тегерану - поскольку могучие российские ВКС вынуждены покупать у Ирана беспилотники - русские что-то должны иранцам".

"После того, как Иран поддержал российские атаки против ВС Украины, предоставив свои дешевые и беспилотники-камикадзе класса "Шахед" (Shahed 136) ценой дальнейшей изоляции от Запада и дополнительных санкций, он намерен получить от России пакет вооружений в качестве ответной услуги".

Самым опасным и смертоносным из них могут стать российские самолеты Су-35 Flanker-E+, которые уже давно стали головной болью для Соединенных Штатов. В прошлом месяце в средствах массовой информации появились сообщения о том, что первая партия российских истребителей отправится в Иран в самое ближайшее время. 24 истребителя Су-35 - бесспорно, самые технологически продвинутые боевые самолеты России - значительно усилят иранские ВВС, которые в двадцать первом веке не пополнились ни одним новым военным самолетом.

Истребители пятого поколения военно-воздушных сил Соединенных Штатов, в рамках миссии авиационного прикрытия Восточного фланга Союзного воздушного командования Североатлантического альянса, 8 мая 2023 года осуществили развертывание маневренного боевого применения на авиабазе Эмари, Эстония, для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря.

В Пентагоне считают, что Россия и Иран быстро завершат сделку, о которой впервые официально было заявлено в марте 2023 года. По сообщениям западной прессы, иранские пилоты готовятся к приему новых истребителей по меньшей мере с сентября 2022 года. Днем раньше, днем позже - в любом случае это произойдет и приведет к появлению Су-35 на Ближнем Востоке. И это обстоятельство вызывает серьезную озабоченность в Пентагоне.

В своем выступлении Гринкевич сказал: "Такая динамика, я думаю, привела к сговору, если хотите, между русскими и иранцами, которые хотят, чтобы мы ушли из Сирии. Они уже сговорились с сирийским режимом и пытаются вышвырнуть нас из Сирии как можно быстрее".

Возможно, это не первый случай, когда американские ВВС прибегают к развертыванию F-22 Raptors в этом регионе. Однако как правило, это происходило в ответ на геополитические разногласия с региональными игроками, в частности с Ираном, и обычно не рассматривалось как действия, направленные против какой-либо конкретной страны.

Как отмечает издание The Drive, в нынешнем контексте особенно интересен тот факт, что в начале 2010-х годов "Рапторы" использовались для сопровождения американских разведывательных беспилотников над Персидским заливом в ответ на "волну преследования" иранской боевой авиации.

Однако, учитывая, что российские Су-35 все чаше участвуют в опасных перехватах американских самолетов - а теперь еще и Иран получит новые Су-35, - угроза, с которой столкнется СЕНТКОМ Соединенных Штатов, может стать весьма ощутимой.

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