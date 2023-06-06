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ВМС США планируют использовать частные верфи в Японии и Южной Кореи для ремонта и обслуживания своих боевых кораблей. В пресс-службе военного ведомства США заявили, что такое решение снизит логистические расходы и нагрузку на американские верфи и позволит более эффективно противостоять растущей армаде ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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На данный момент Народно-освободительная армия Китая располагает всеми типами кораблей, необходимых для формирования авианосной ударной группы, включая эсминцы Type 052C и 052D, танкодесантные корабли Type 072, а также многоцелевые субмарины проекта 093 Shan. Journal EurAsian Times.

Однако не все эксперты и политики разделяют эту идею. Некоторые предупреждают о временном экономическом спаде вследствие вывода производства за пределы страны, другие же отмечают высокую скорость, с которой корабли будут поступать в распоряжение ВМС США, удовлетворяя насущные потребности флота.

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Сторонники плана также указывают на высокую технологичность военных кораблей, производимых в ведущих союзниках США - Японии и Южной Корее (особенно первой), что естественным образом дополняет их более широкий стратегический, политический, экономический и военный альянс с Вашингтоном.

По оценкам Пентагона, в настоящее время военно-морские силы Китая насчитывают более 340 боевых кораблей, в то время как у США их менее трехсот. По прогнозам военных аналитиков в ближайшие два года китайский военный флот вырастет до 400 судов, в то время как флот ВМС США увеличится до 350 единиц только к 2045 году

Корейское и японское судостроение - вне конкуренции?

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В репортаже телекомпании CNN говорится о китайском эсминце Type 055, который считается самым современным кораблем в мире. Однако далее обозреватели высоко отзываются о южнокорейском эскадренном миноносце Sejong the Great и эсминцах Maya и Mogami Морских сил самообороны Японии (JMSDF), которые по своей оснащенности не уступают военно-морским технологиям Китая.

В докладе приводятся цитаты дипломатических и военных экспертов в кулуарах недавно завершившегося Диалога Шангри Ла, которые коснулись возможных последствий такого плана. Они появились вслед за более ранними сообщениями о планах американских чиновников использовать Японию и Южную Корею для ремонта военных кораблей вместо того, чтобы "гонять" их обратно к берегам США и перегружать местные судоремонтные верфи.

Блейк Херцингер, военный эксперт Центра изучения Соединенных Штатов в Австралии, и Карл Шустер, в прошлом директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США на Гавайях, назвали военные корабли этих стран единственными, которые более-менее соответствуют технологиям НОАК.

Алессио Паталано, профессор войны и стратегии в Королевском колледже в Лондоне, утверждает, что 96 ячеек вертикального пуска (VLS) кораблей класса "Майя" способны запускать антибаллистические ракеты с "самыми современными датчиками и системами". Находясь по технологичности на одном уровне с эсминцами класса "Арли Берк" ВМС США, японский корабль к тому же вдвое дешевле - 2,2 миллиарда долларов.

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Более того, на японских и южнокорейских военных кораблях используются американские технологии, в частности, система противокорабельной обороны "Иджис" и РЛС SPY - многофункциональный трёхкоординатный радар с фазированной антенной. Учитывая хорошее знание американских систем, инженеры ВМС этих стран в большей степени отвечают требованиям строительства военных кораблей для США, пишет эксперт.

Решение Пентагона о использовании мощностей Японии и Южной Кореи позволит повысить качество ремонта своих кораблей за счет более технологичного оборудования этих стран, а также снизить логистические расходы и нагрузку на американские судостроительные верфи, испытывающие дефицит рабочей силы. На фотографии изображён многоцелевой атомный авианосец "Джеральд Р. Форд" на военно-морской верфи в Ньюпорте. Journal EurAsian Times.

Статус Японии как передового производителя военных кораблей также заслуживает краткого экскурса в эволюцию ее судостроительной промышленности. Военно-морские конструкторы Японии заложили традицию следования "разумным" технологическим и инженерным практикам, благодаря чему появилось множество грозных эсминцев с прочными корпусами, оборудованными передовыми датчиками и оружием.

В докладе, опубликованном в журнале The National Interest, отмечается, что Япония создала самую совершенную экосистему военно-промышленного комплекса, инвестируя в оборону всего один процент своего ВВП. При принятии инженерных решений выбирались проверенные и устоявшиеся технические концепции конструкции корпуса кораблей, комбинированных газотурбинных энергетических установок (COGAG) и вооружений, подобных комплексам VLS.

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После проведения тщательных испытаний и полного освоения данных технологий, японские специалисты постепенно внедряли более новые конструкции корпусов и двигательных установок. К их числу можно отнести гибридные газовые и электрические системы, а также радары AESA.

"ВМС США необходимо постоянно помнить, о том, что великие проекты не рождаются, когда Пентагон пытаются "засунуть" непомерное количество революционных технологий в одну единственную программу", - говорится в отчете.

Существующие законы Соединенных Штатов запрещают строить американские корабли за рубежом или покупать суда у иностранных судостроителей. Такие деяния "чреваты" "политическими" рисками, предупреждают авторы доклада. В то же время другие эксперты считают, что такие меры являются временными, до тех пор, пока не будет решена проблема дефицита судов необходимых для сдерживания Китая, а также пока не будут привлечены инвестиции для строительства дополнительных мощностей на американских верфях.

Высокопоставленный офицер ВМС США признал лидерство Китая

Эндемические проблемы в американской судостроительной промышленности лишь подтверждают целесообразность приобретения судов у иностранных партнеров.

В Соединенных Штатах сегодня насчитывается семь судостроительных заводов, из которых четыре являются госпредприятиями, включая военно-морскую верфи Портсмута, Норфолка, Перл-Харбора и Пьюджет-Саунд. Три другие компании - частные судостроители — это Huntington Ingalls в Вирджинии, Bath Iron Works в штате Мэн и General Dynamics Electric Boat в штате Мэн, (последний - основной производитель подводных лодок ВМС США).

На одном из форумов в феврале этого года министр военно-морского флота Карлос Дель Торо высоко оценил мощности и потенциал военных верфей Китая, заявив, что они во многом превосходят судостроительные заводы США. "У НОАК 13 верфей; некоторые верфи Китая располагают большими мощностями, чем все наши верфи вместе взятые. Это несет реальную угрозу", - утверждает он.

Сдерживающими факторами в военном кораблестроении Соединённых Штатах остаются: дефицит квалифицированной рабочей силы из-за высокого уровня безработицы в США, нарушение цепочки поставок из-за Ковида, а также ряд других экономических и финансовых проблем.

Верфи США - недостаток затрат на модернизацию и разрушающаяся инфраструктура

Управление государственной отчетности США (GAO) описало ситуацию в майском докладе за 2022 год. Задержки в техническом обслуживании на верфях США напрямую влияют на боеготовность военно-морских сил, препятствуя их способности проводить тренировки и операции. Например, в августе 2020 года GAO выяснило, что задержки в обслуживании авианосцев в период с 2015 по 2019 год привели к тому, что корабли не были пригодны к эксплуатации в течение 1 128 дней.

Это равносильно ежегодной потере более 0,5 авианосца. За тот же период перебои в техническом обслуживании подводных лодок привели к тому, что в общей сложности субмарины были недоступны в течение 6 296 дней. Это эквивалентно убыткам от использования более трех подлодок в год.

Флот КНР наращивает мускулы стремительными темпами, в попытках сдержать НОАК США надеются на Японию и Южную Корею. На фотографии изображен эсминец класса "Могами" Японских морских сил самообороны (JMSDF). Journal EurAsian Times.

В том же году ВМС США инициировали 20-летнюю программу по модернизации и оптимизации верфей общей стоимостью 21 миллиард долларов, известную также как План оптимизации инфраструктуры верфей (Shipyard Infrastructure Optimization Plan, SIOP).

При этом детальные проекты по модернизации судоверфей начнут разрабатываться не ранее 2025 года. Эксперты отмечают, что их реализация сопряжена со всеми вытекающими и ставшими уже привычными задержками - от начала выполнения физических работ и выделения денежных средств до неизбежного переноса сроков.

Военные аналитики отмечают, что недостаток и устаревание ключевых объектов инфраструктуры верфей, включая сухие доки, требуют немедленного решения проблемы. Сегодня 17 из них либо находятся в аварийном состоянии, либо несовместимы с новым поколением крупных кораблей, таких как авианосцы класса "Джеральд Р. Форд". Если в 2018 году ВМС США оценили модернизацию 17 сухих доков в $4 млрд, то позже обнаружилось, что стоимость апгрейда только первых трех сухих доков перевалила за $4 млрд.

Что интересно, оценка в 21 миллиард долларов для самого SIOP была получена без учета многих дополнительных расходов. "(Она включает) инфляцию, коммунальные услуги, устранение последствий для окружающей среды и сохранение исторических памятников. Ранее эти статьи не были включены в первоначальную смету SIOP, а это может увеличить ее на миллиарды", - говорится в отчете GAO.

Отсутствие у ВМС США приоритетов в отношении программ модернизации также в определенной степени является причиной плохого состояния судоремонтных заводов. По словам чиновников, опрошенных GAO, руководство ВМС США довольно часто ставит приобретение платформ, например, самолетов, подводных лодок и кораблей, "выше задач по содержанию инфраструктуры, поскольку считают их более важными активами для выполнения поставленных целей".

Отрасли судостроения и машиностроения взаимосвязаны

Модернизация и расширение судостроительных верфей — это часть производственной и машиностроительной промышленности. Кроме всего прочего на судостроительных верфях используются крупные капитальные объекты, такие как краны, станки для обработки листового металла, печи, электроинструменты и т.д.

Большинство из этих изделий — это продукция, импорт которой в США резко возрос в связи с упадком американского производства. Это стало наиболее характерно для последних двух десятилетий социально-экономической, электоральной и внешнеполитической жизни страны.

Исследование McKinsey Global Institute называет некоторые из них: точные инструменты, комплектующие для автомобилей, полупроводники, медицинские приборы и коммуникационное оборудование. По данным компании, доля Соединенных Штатов в мировом производстве снизилась с 25 до 17 процентов.