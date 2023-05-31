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Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow

Украина намерена заполучить комплексы ATACMS вместо Storm Shadow. Почему Киев просит американские ракеты вместо британских КРВБ?
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На днях Пентагон заключил 3-летний контракт с оборонным концерном BAE Systems на проведение исследований и разработку высокоточного управляемого оружия (Pprecision Guided Mununitions - PGM) для выполнения задач американской армии по обеспечению высокоточной стрельбы на больших расстояниях.

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На фотографии ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System). (Представлено Министерством обороны США). Journal EurAsian Times.

"Наша компания инвестировала огромные средства в инновационные разработки и развитие программы высокоманевренных дальнобойных боеприпасов, способных поддерживать бойцов на поле боя, обеспечивая высокую эффективность поражения особо важных объектов", - заявил вице-президент BAE Systems по оружейным системам Брент Батчер.

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"Мы надеемся на сотрудничество с командным центром боевых возможностей армии США (DEVCOM AC), чтобы продолжать совершенствовать высокоточные боеприпасы и найти наиболее оптимальное решение по высокоточной стрельбе на дальние расстояния для армии Соединенных Штатов".

 На протяжении примерно десяти лет британская «БАЭ Системз» вкладывает средства в развитие программы по созданию сверхдальнобойного и гиперскоростного оружия. В рамках этого проекта британцы в сотрудничестве с американским подразделением DEVCOM AC продолжат совершенствовать потенциал высокоточного пушечного вооружения способного поражать неподвижные и движущиеся цели в условиях снижения или полного отсутствия сигнала системы глобального позиционирования, с удвоенной дальностью стрельбы по сравнению с существующими видами боеприпасов высокоточного наведения PGM.

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Никаких АТАКМС для Украины от США

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Напомним, что на прошлой неделе Дерек Хоган, 1-й заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии, сделал заявление об отсутствии у Вашингтона планов по поставкам Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS).

Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, сообщает агентство ТАСС. Политик подчеркнул, что, хотя возможность поставки конкретных систем вооружений, подобных ATACMS, всегда является важной составляющей, сегодня основное внимание уделяется предоставлению Киеву оружия необходимого в первую очередь

"Когда дело касается конкретных видов вооружений, подобных ATACMS, вопрос обязательно рассматривается, - отметил представитель внешнеполитического ведомства США. “Однако сегодня мы поставляем Киеву то, что, по нашему мнению, ему необходимо в текущий момент”.

Такая риторика проясняет позицию Белого дома в вопросах военной поддержки Киева и свидетельствует о бурных дискуссиях в кулуарах конгресса США, связанных с принятием решения о размере предоставляемой помощи. Создается впечатление, пишет АТ, что есть указания на то, что поскольку Лондон уже передал Киеву ракеты большой дальности "Сторм Шедоу", нет необходимости отправлять Украине ЗРК "Атакамс".

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Соединенные Штаты до сих пор не понимают, как Вооруженным силам России удается подавлять системы HIMARS на Украине Изображение файла: HIMARS. Journal EurAsian Times.

Соединенные Штаты не торопятся предоставлять Украине комплексы ATACMS

В то время как Лондон уже передал Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow, Вашингтон, похоже, отклонился от курса Британии, не предоставив Украине аналогичные боеприпасы. Малозаметная Storm Shadow, производства компании MBDA Systems, является крылатой ракетой воздушного базирования большой дальности. Она стоит на вооружении британской и французской армии и обозначается аббревиатурой SCALP-EG.

Эта ракета разработана для работы в различных условиях, днем и ночью, и обладает способностью наносить удары с большой дальности поражения, превышающей 250 километров (155 миль). Следует отметить, что дальность стрельбы этих боеприпасов примерно на 50 км меньше, чем у ракет ATACMS. Впрочем, Киев неустанно клянчит у Соединенных Штатов тактические ракетные комплексы (ATACMS).

Украина уже получила от Пентагона ракеты Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) и пусковые установки HIMARS, позволяющие поражать цели на расстоянии до 85 километров. Кроме того, ВСУ недавно получили бомбы (Small Diameter Bomb, GLSD) с дальностью действия 150 километров (или 70 км против направления выстрела). При этом, пишет издание EurAsian Times, автомобильная платформа HIMARS совместима с комплексом ATACMS, дальность стрельбы которого составляет порядка 300 км.

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Западные аналитики пишут, -"Главное достоинство ATACMS в том, что это баллистическая ракета, которая движется на скорости полтора километра в секунду (4 Маха) , что значительно усложняет ее перехват". Такой потенциал, да еще и в сочетании с увеличенным радиусом действия, превращает ATACMS в очень востребованную в Киеве систему вооружения. Именно поэтому Украина неоднократно просила Вашингтон поставить ей комплексы ATACMS, не упоминая при этом о британских "Сторм Шэдоу", пишет АТ.

Специфические требования Киева, оперативный потенциал и уникальные качества системы американской системы ATACMS объясняют, почему ВСУ так упорно желают ее заполучить. Однако несмотря на неоднократные просьбы Киева, Вашингтон не демонстрирует каких-либо планов по передаче Украине армейской тактической ракетной системы "Атакамс".

Ранее в одной из статей EurAsian Times сообщалось, что Пентагон скрытно модифицировал ракетные комплексы HIMARS, переданные Киеву, чтобы не допустить запуска ракет большой дальности по территории Российской Федерации. Это четко указывает на позицию Соединенных Штатов, сигнализируя о нежелании Белого дома поставлять Украине такое оружие.

Другой вероятной причиной отказа Вашингтона является ограниченная доступность этих ракет в арсенале армии США. Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США, подчеркнул этот факт в одном из интервью.

Пуск ракеты ATACMS (англ. Army TACtical Missile System, Армейский тактический ракетный комплекс) с РСЗО M270 MLRS HIMARS. (Launch of ATACMS tactical missile system during military exercises). Journal EurAsian Times.

Генерал объяснил, что на вооружении армии США находится сравнительно небольшое количество комплексов ATACMS. Поэтому Пентагон должен уделять приоритетное внимание поддержанию необходимого запаса для удовлетворения своих оперативных потребностей. Это обстоятельство с военной точки зрения еще больше способствует решению не предоставлять Киеву системы ATACMS.

Индийский военный эксперт и обозреватель военного конфликта на Украине Виджайндер Тхакур утверждает, что реактивные снаряды ATACMS движутся по предсказуемой баллистической траектории. Вооруженные силы РФ достигли высокого профессионализма в перехвате ракет, выпущенных по баллистической траектории. Являясь более дальнобойными, боеприпасы ATACMS имеют большую продолжительность полета, что соответственно повышает вероятность их перехвата. При этом боевая часть "Атамакс" компактнее, чем у ракеты "Шторм Шэдоу". Стоимость ATACMS будет существенно дешевле, и ВС Украины смогут запустить гораздо больше таких ракет.

Киеву необходимо огромное количество ракет ATACMS, (впрочем, как и HIMARS) для разрушения обороны России, что невозможно при ограниченном количестве ракет Storm Shadow. Чем больше ракет, тем больше вероятность уклониться от российской средств ПВО и нанести удар по позициям ВС РФ, - пишет прозападный журнал EurAsian Times.

Ранее оборонный специалист Христианско-демократического союза (ХДС), депутат Бундестага Родерих Кизеветтер сказал, что союзники должны предоставить Киеву все виды вооружений, которые только сможет использовать ВСУ, в том числе крылатые ракеты германо-шведского производства Taurus, с дальностью стрельбы до 500 километров.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вашингтон намерен передать Киеву оперативно-тактические ракеты АТАСМС с дальностью действия до 300 км и легкие истребители 4-го поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

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Теги

украина сша киев storm shadow atacms
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