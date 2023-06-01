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Президент Украины Зеленский уже давно добивается от сторонников НАТО предоставления боевых самолетов. Президент США Байден долгое время препятствовал таким поставкам, опасаясь жесткой реакции России и эскалации конфликта. Однако с каждым днем просьбы становились все более настойчивыми, по мере того как Украина готовилась к масштабному контрнаступлению.

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Оба истребителя - советский МиГ-29 и американский F-16 - современники и самолеты схожего класса.

Далее приводятся размышления западных экспертов и маршала авиации индийских ВВС Анила Чопра.

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В конце концов, к концу марта 2023 года Вашингтон принял решение - разрешить продажу подержанных истребителей МиГ-29 советского производства Словакии и Польши. По мнению западных экспертов, явным преимуществом является то, что такие самолеты уже находятся на вооружении ВВС Украины и для них имеется наземная инфраструктура, необходимые технические решения, запасные части и подготовленный личный состав.

Во время саммита "Большой семерки" в Хиросиме, в Японии, советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан заявил, что президент США Байден принял решение разрешить западным партнерам поставку на Украину современных истребителей, включая F-16 американского производства. Великобритания и Нидерланды заявили о формировании "международной коалиции" для оказания помощи Киеву в приобретении самолетов General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

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Это решение Запад называли судьбоносным. Однако многие обозреватели, включая американских экспертов, усомнились в целесообразности этого шага. "Необходимо обсудить все "за" и "против" и взглянуть на эту потенциальную сделку под другим углом".

Доступность самолетов МиГ-29

Советский МиГ-29 — это двухмоторный истребитель, созданный для завоевания превосходства в воздухе. Он поступил на вооружение советских военно-воздушных сил в 1983 году. Наряду с более мощным Су-27, он был в первую очередь предназначен для борьбы с американскими истребителями, такими как F-16 Fighting Falcon и F-15 Eagle.

Первоначальный вариант самолета имел традиционное управление и современные авиационные ракеты для воздушного боя, но последующие модификации были доработаны с использованием системы дистанционного управления, новейшей авионики и многоцелевых возможностей. Самолет имеет семь внешних узлов подвески. Самой современной и наиболее функциональный модификацией МиГ-29 на сегодняшний день является авиационный комплекс поколения «4++» МиГ-35/МиГ-35Д.

Сегодня МиГ-29 стоит на вооружении почти 30 стран. ВВС и ВМС Индии эксплуатируют эти самолеты в очень больших количествах. Всего было построено свыше 1 600 таких самолетов.

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Украинские МиГ-29 ограниченно использовались ВСУ во время военных действий на Донбассе (2014-2022). В 2018 году Украина приступила к модификации своих истребителей до уровня многоцелевого самолета. Новый вариант получил наименование МиГ-29МУ2. Первый модифицированный МиГ-29 был поставлен на вооружение украинских ВВС в июле 2020 года.

После начала специальной военной операции в феврале 2022 году Украина пыталась использовать свои Су-27 и МиГ-29 как истребители превосходства в воздухе, однако уже в первые дни конфликта потеряла большую часть своих самолетов. В августе 2022 года появились первые сообщения о том, что ВС Украины удалось оснастить свои самолеты американскими противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.

Согласно оценкам западных экспертов, сегодня Украина располагает примерно 15-20 МиГ-29 и 20 Су-27. Примерно 33 МиГ-29 из Словакии и Польши должны укрепить ВВС страны. Несмотря на то, что эти самолеты находятся в разной степени готовности, основные принципы эксплуатации остаются прежними, пишет издание EurAsian Times.

В свое время Словакия получила новенькие американские F-16, а МиГ-29 были списаны и пылились на запасных аэродромах. Словацкие самолеты оснащены радарами и навигационным оборудованием, соответствующим требованиям НАТО. Поэтому они, как и украинские МиГ-29МУ1, могут быть быстро и эффективно введены в состав ВВС Украины.

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Примерно также прибыли 20 МиГ-29 из Польши. Варшава решила заменяет их на F-16 и F-35. Польские самолеты были серьезно модернизированы, оснащены современными транспондерами, приборами GPS и приемниками радиолокационного предупреждения, радиостанциями по стандарту НАТО, новой авионикой и дисплеями в кабине пилота, а также цифровой шиной данных MIL-STD 1553.

Изображение файла; F-16 Королевских ВВС Дании

Потенциальная поставка F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon - американский одномоторный многоцелевой истребитель. Так же, как и МиГ-29, он изначально разрабатывался как истребитель превосходства в воздухе, а затем был модернизирован до всепогодного многоцелевого самолета. Это был первый самолет, в котором использовалась система управления полетом с ослабленной статической устойчивостью и электродистанционной системой управления (fly-by-wire), что обеспечило ему высокую маневренность. F-16 имеет 9 внешних узлов подвески.

Производство самолета стартовало в 1976 году. Всего было построено более 4600 крылатых машин, которые состоят на вооружении 25 стран. Сегодня по всему миру насчитывается около 2 200 самолетов F-16. Американцы гордо называют его самым известным боевым самолетом на планете. В настоящее время F-16 являются единственным современным западным самолетом, который может быть передан Украине. F-16 или иные истребители, пишет АТ, оснащенные высокоскоростными противорадиолокационными боеприпасами AGM-88 (HARM), могут быть использованы для выведения из строя российских средств ПВО.

Украина заявила, что ей необходимо около 200 истребителей F-16. Перепродавать или реэкспортировать американскую военную технику страны могут только с одобрения США. При этом точное количество, кто и когда будет передавать F-16, до сих пор неизвестно. На первоначальном этапе коалиция планирует обучить около 20 украинских пилотов.

F-16 используются во многих государствах Европы и Ближнего Востока. В некоторых странах запущен процесс их замены на F-35. Таким образом, эти самолеты можно смело использовать в качестве "запасного варианта". Однако пока ни одно правительство не подтвердило, что готово направить их в Киев. Независимо от сроков и количества, F-16 могут стать частью долгосрочного обязательства Североатлантического альянса по обеспечению обороноспособности Украины, пишет АТ.

Обычно на подготовку экипажей и технического персонала уходит 10-12 месяцев. Американские эксперты считают, что на F-16 можно научиться летать довольно быстро, но могут потребоваться годы, чтобы начать эффективно использовать их в "динамично меняющейся атмосфере воздушного боя". Обучение навыкам ведения боя в любую погоду с использованием инфракрасных систем и боеприпасов с лазерным наведением займет еще больше времени.

Но даже после завершения 133-дневного обучения техникам ВВС США требуется как минимум год работы "без отрыва от производства", чтобы стать полноценными специалистами. При определенных условиях этот процесс может быть сокращен. Обучение пилотов и техников ВВС США может начаться еще до заключения соглашения о поставках. Помимо подготовки пилотов и техперсонала потребуется современное оружие, запасные части, средства наземного контроля, разведданные и вспомогательная инфраструктура. Это будет дорогостоящее долгосрочное мероприятие. Передовое западное вооружение для самолетов F-16 будет стоить очень дорого.

Так, например, одна современная ракета средней дальности класса "воздух-воздух" (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) стоит около 1,2 миллиона долларов США. "F-16 лучше всего работают на длинных, ровных взлетно-посадочных полосах. Они могут столкнуться с определенными проблемами на старых, постсоветских ВПП, рассеянных по всей Украине", - утверждает аналитик RAND Corp. Джон Хён.

Изображение файла: F-16

Потенциал боевой авиации в значительной степени зависит от современных технологий, а предлагаемые Западом F-16 скорее всего окажутся устаревшими. Запад очень неохотно идет на передачу высокотехнологичных модификаций, которые не только стоят намного дороже, но и могут оказаться уязвимыми для российских систем электронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Запад не желает рисковать своими самолетами против более совершенных технологий Вооруженных сил России, включая истребители завоевания превосходства в воздухе и грозные зенитно-ракетные комплексы С-400.

МиГ 29 vs F-16

Эти два самолета немного похожи друг на друга и в большинстве случаев в первые годы эксплуатации демонстрировали одинаковые результаты. Оба самолета имеют впечатляющее показатели тяговооруженности. Несмотря на отсутствие дистанционного управления, МиГ-29 был весьма “проворным” самолетом и мог отлично маневрировать.

Благодаря мощным двигателям он мог лететь в режиме «полный форсаж» довольно долгое время. По мнению западных пилотов, наиболее впечатляющими особенностями Fulcrum являются его маневренность на малых скоростях в сочетании с нашлемным прицелом и управляемыми ракетами. МиГ-29 отличается высокой энерговооруженность и способностью набирать высоту на малой скорости, считают немецкие пилоты, прошедшие курс боевой подготовки и действуя “один против другого”.

В то время как F-16 демонстрирует преимущество на скорости выше 200 узлов (370 км/час), МиГ-29 способен выполнять невероятно сложные маневры на скорости до 100 узлов (например Кобра Пугачева). Некоторые эксперты на Западе, считают, что советский МиГ-29 настолько "великолепен", что способен легко развернуться и принять бой даже в телефонной будке.

EurAsian Times пишет, что F-16 демонстрирует очень высокие результаты по внешней видимости. Кроме того, F-16 более компактен, к тому же двигатель МиГ-29 оставляет за более заметный дымовой след от выхлопных газов.

Оба эти фактора являются преимуществами F-16 в ближнем бою. F-16 гораздо лучше отображает воздушную обстановку для пилотов. МиГ-29 расходует много топлива и обладает меньшей выносливостью. Безусловно, в будущих конфликтах будет меньше прямых воздушных боев, и все чаще будет использоваться принцип "увидел первым, стреляй первым, убей первым". Интеграция радаров и ракет также имеет огромное значение. В этом сильны обе машины.

Долгое время советские самолеты считались самыми лучшими в мире. Однако после распада Советского Союза часть производственных мощностей перешла к бывшим советским республикам. Кроме того, нехватка финансирования замедлила темпы развития авиационной промышленности. Впрочем, программа МиГ-29 продолжала развиваться. Но США тоже не дремали и совершенствовали свой истребители F-16, которые достигли определенного превосходства начиная с версий Block 70/72 Viper и выше.

Изображение файла: МиГ-29 ВВС Польши с F-16 ВВС США. (Викисклад)

Один из пилотов украинского МиГ-29, майор Вадим Ворошилов, сказал: "Сейчас (с МиГ-29) мы можем более-менее сдерживать противника", "Но с F-16 мы могли бы контролировать не только воздух и море, но и землю, с тем чтобы защитить пехоту". Возможно, пишет АТ, подобные суждения несколько преувеличены из-за сильного желания получить эти самые самолёты.

До сих пор подход Североатлантического альянса заключался в поставках оборонительного оружия с четким требованием не наносить удары по территории Российской Федерации. Изменится ли ситуация после поставок F-16? Некоторые члены альянса высказали опасения, что передача истребителей Украине будет расценена как эскалация конфликта и приведет к более масштабной конфронтации с Россией.

Зачем дразнить русского медведя?

Ранее Москва неоднократно заявляла, что страны альянса подвергнут себя "огромному риску", если поставят Украине свои самолеты, имея в виду варианты эскалации. ВС России и без того достигли воздушного превосходства, уничтожив большую часть украинских истребителей.

Россия просто нанесет удар по предполагаемой коалиций авиабазе F-16 и ее технической инфраструктуре. Более того, Россия уже разместила тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Беларуси в качестве геополитического сигнала. Поэтому перед тем, как передать Киеву свои F-16, Запад должен хорошенько подумать обо всех этих моментах.

Сейчас Украина прижата спиной к стене. Они не в состоянии победить в конфликте на истощение. У ВКС России более 1000 истребителей четвертого поколения. Чтобы противостоять России в воздухе, потребуется огромное количество аналогичных самолетов. В конечном счете, Россия обескровит Украину за счет численного превосходства. F-16 вряд ли повлияют на исход боевых действий.

Противостояние F-16 с российскими ПВО, включая С-400, может стать "весьма серьезной ошибкой". Нельзя сломя голову броситься навстречу такой угрозе. Первый же сбитый F-16 нанесет огромный урон репутации США. Русские будут бить по центрам принятия решений. Авиабазы и взлетно-посадочные полосы также станут мишенями, а значит, Украина должна серьезно подойти к обороне своих аэродромов.

Кстати, Швеция заявила, что не намерена отправлять на Украину свои истребители Saab Gripens, поскольку это может навредить обороне страны. Другие страны считают, что остаться без авиации - еще больший риск, и что для оказания реальной помощи Украине потребуется около четырех полноценных истребительных эскадрилий.

А вот модернизированные МиГ-29 — это более реалистичная вариант. Преимуществом предоставления Украине МиГ-29 является то, что они уже знают, как на них летать. Можно сравнительно быстро получить дополнительные самолеты и модернизировать их. Это будет намного дешевле и эффективнее.

Изображение файла: МиГ-29 Fulcrum — «Точка опоры»

Стоимость десяти самолетов F-16 исчисляется миллиардом долларов; расходы на их содержание - еще один миллиард. Эти машины будут просто "сжирать" бюджетные средства необходимые для обороны страны.

Большее количество противотанкового и зенитного оружия принесло бы больше пользы. Украина же настаивает на том, что истребители будут неоценимы в миссиях ПВО во время контрнаступления. Однако такое объяснение выглядит не совсем убедительным. Возможно, пишет EurAsian Times, Украине следует больше полагаться на беспилотные, барражирующие боеприпасы для ослабления российских систем ПВО.

МиГ-29 с западной авионикой и вооружением смогут выполнить все необходимые задачи, в то время как еще большая помощь должна быть оказана в виде оборонительных средств защиты. Ракеты HIMARS, ракеты Javelin, обещанные танки M1 Abrams, артиллерия и британские ракеты Storm Shadow должны усилить потенциал ВСУ.

Запад мог бы оказать помощь в виде поставок беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, средств противодействия и целеуказания в реальном времени, чтобы Украина имела возможность наносить эффективные удары. на данный момент предлагаемые F-16 скорее являются больше политическим сигналом, чем физической военной поддержкой. Возможно, в течение следующего года Украина и нанесет несколько удачных ударов, но это не изменит исход конфликта. F-16 — это не волшебное оружие и не панацея. Конечно, получение F-16 несколько поднимет моральный дух в ВСУ.

Но самое главное, F-16 могут оказаться первым значительным шагом в длительном процессе трансформации украинских ВВС советского образца в западные. Этот переход неизбежен. Осталось только правильно выбрать момент...