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Пилот ВВС Индии рассказал о МиГ-25 Foxbat, предшественнике МиГ-31 и о том, как он громил врагов

Пилот военно-воздушных сил Индии рассказал об уникальном советском самолете МиГ-25 Foxbat и о том, как он "разил своих врагов в самое сердце"
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Этот самолет стал лебединой песней советского авиаконструктора Михаила Гуревича. МиГ-25, получивший в НАТО кодовое название Foxbat ("Летучая лисица"), был самым скоростным и самым высотным разведывательным самолетом. В течение почти четверти века он с честью служил в составе Военно-воздушных сил Индии (ВВС) в качестве главного "супершпиона" страны.

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МиГ-25 — советский сверхзвуковой высотный двухдвигательный истребитель-перехватчик 3-го поколения, спроектированный конструкторским бюро Микояна — Гуревича.

Самолет мог за несколько секунд подняться в стратосферу (второй слой атмосферы Земли) и достичь сверхзвуковой скорости. Пилоты самолета могли наблюдать с высоты кривизну горизонта Земли. Советский Союз начал работу над МиГ-25 в 1959 году. Изначально планировалось, что эта крылатая машина будет выполнять роль истребителя-перехватчика. Однако благодаря непревзойденной сверхзвуковой скорости и стратосферной дальности полета он стал отличным разведывательным самолетом.

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"Летучая лисица" является предшественником МиГ-31 Foxhound, сверхзвукового перехватчика, доказавшего свою эффективность в специальной военной операции на Украине. Он пришел на смену МиГ-25, который является одним из самых быстрых военных самолетов, когда-либо принятых на вооружение. В 1981 году 10 этих самолетов вошли в состав недавно созданной 102 эскадрильи индийских ВВС "Трисоникс". Миссии, выполняемые этим воздушным подразделением, до сих пор остаются засекреченными.

 Пилот ВВС Индии рассказал о истребителе МиГ-25

Маршал авиации в отставке Сумит Мукерджи, пилотировавший грозные МиГ-25, подтвердил мнения американских пилотов о том, что советский перехватчик был не только невероятно быстрым, но и маневренным, чего не хватало западным самолетам.

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"Соединенные Штаты признали, что Миг-25 является высокоманевренным боевым самолетом, чья повышенная мобильность в воздухе во многом обусловлена размером его крыльев", - пишет издание Business Insider.

МиГ-25Р на выставке в Музее индийских военно-воздушных сил, Палам. (Wikimedia Commons)

"Это высокоскоростная маневренная машина. К сожалению, они никогда не участвовали в воздушных боях (речь идет о ВВС Индии), потому что у противника просто не было самолетов такого калибра. Конечно, это большое упущение для IAF", - заявил маршал авиации Мукерджи в интервью изданию EurAsian Times.

Разведывательная модификация МиГ-25 ВВС Индии не имела вооружения. "Нашим единственным оружием были высота и скорость, мы использовали их, чтобы держаться подальше от любой потенциальной угрозы". МиГ-25 летал выше зоны действия радаров. Если только враг не знал о нашем приближении и не поворачивал свои радары вверх, мы всегда могли проникнуть на вражескую территорию незамеченными", - объяснил Мукерджи.

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В мае 1997 года МиГ-25 военно-воздушных сил Индии, пролетая над Пакистаном, преодолел звуковой барьер недалеко от Исламабада. Последовавший в результате звуковой удар оповестил пакистанцев о присутствии неизвестного самолета, и они подняли в воздух свои перехватчики. Но при высоте полета более 22 000 метров и скорости 2,5 Маха он был недосягаем для пакистанских истребителей.

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Однако, когда дело дошло до Китая, ограниченная выносливость самолета оказалась сдерживающим фактором. " На высоте 22 000 или 25 000 метров топография не представляет собой серьезного препятствия. Ограничением стала выносливость. У нас не было возможности осуществлять дозаправку в воздухе. Расход топлива был этих машин очень высок. Дальность полета была ограничена", - сказал маршал авиации Мукерджи в беседе с EurAsian Times.

МиГ-25 активно использовались в 1999 году во время Каргильского конфликта между Индией и Пакистаном. Самолет совершил весьма уникальную разведывательную операцию после чего прилетели Mirage 2000 и разбомбили вражеские цели. При составлении карты убежищ противника в зоне демаркационная линии контроля (LoC) воздушным судам официально не разрешалось приближаться к границе между двумя странами.

Чтобы успешно сделать фотографию, самолет летел на более низкой высоте, чем было предусмотрено изначально, при этом стандартные операционные процедуры (СОП) в рамках операции не применялись. Кроме того, чтобы камера могла делать четкие снимки, самолет должен был лететь на определенной высоте и поддерживать необходимую скорость.

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Самолет держали в строгой тайне. Далеко не каждый пилот индийских ВВС видел его в действии. За четверть века эксплуатации в Индии полеты на МиГ-25 освоили только 42 индийских пилота - поскольку для Индии МиГ-25 был как SR-71 Blackbird для Соединенных Штатов. Файловое изображение: Миг-25 Foxbat

На "заданной" высоте самолет оказался вне зоны действия ракет класса "земля-воздух", поэтому единственной угрозой оставалась возможность воздушного перехвата. Чтобы обезопасить МиГ-25 от воздушных угроз, во время миссии его сопровождали истребители Dassault Mirage 2000."Самолет выполнил уникальную фотосъемку линии контроля между Индией и Пакистаном. Это позволило лучше планировать миссии", - добавил маршал авиации Мукерджи.

МиГ-25 Foxbats были сняты с вооружения индийских ВВС в 2006 году. "В течение 25 лет МиГ-25 исправно служил индийским ВВС. На борту этого самолета находились средства радиотехнической разведки с полем зрения до 900 километров, а четкость изображения его камер остается непревзойденной, - сказал командующий ВВС Индии Шанкар Мани. - " Однако теперь мы переходим к более высоким возможностям сетецентрической войны".

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Самой знаковой фотографией, сделанной индийскими летчиками на МиГ-25, является снимок звездной вспышки, на котором солнечный свет пробивается сквозь расщелины и горы на Луне после полного солнечного затмения. Одним из двух пилотов, участвовавших в этой миссии, был сам маршал авиации Сумит Мукерджи. В то время как полное затмение было видно в Индии всего 42 секунды, пилотам МиГ-25 удалось наблюдать его в течение 2 минут и 23 секунд.

В то время как полное затмение было видно в Индии всего 42 секунды, пролетая по направлению к затмению через стратосферу, пилотам МиГ-25 удалось наблюдать его в течение 2 минут и 23 секунд.

"Буквально за несколько секунд до того, как бриллиантовое кольцо окончательно исчезнет, лучи продолжают просачиваться через различные холмы, долины, хребты и горы на поверхности Луны, и вы видите звездную вспышку. Обычной камерой на поверхности Земли невозможно получить такое изображение, но нам удалось это сделать", - сказал Мукерджи, описывая самый эпический момент своей жизни в качестве пилота Foxbat.

Как Индия использовала самый быстрый в мире самолет - МиГ 25 Фоксбат - чтобы перехитрить Пакистан. Представьте себе, что вы летите в темно-сером пространстве бесконечности и видите Солнце, Луну и звезды через стекло шлема вашего скафандра. Это не сцена из какой-то там космической одиссеи, а обычная рабочая ситуация для пилотов МиГ-25, самого быстрого и самого высоколетящего самолета по сей день.

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