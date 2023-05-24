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Перед тем как ВКС РФ успешно поразили американский ЗРК "Патриот", российский военно-промышленный комплекс (ВПК) увеличил производство гиперзвуковых "Кинжалов" как минимум в пять раз. Об этом пишут военные эксперты американского аналитического издания MilitaryWatchMagazine.

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На Западе считают, увеличение объемов производства "Кинжалов" весьма вероятным. Причиной тому являются несколько известных фактов. Во-первых, в оборонные предприятия России сегодня работают на "полную катушку". Во-вторых, за прошедшие годы ВПК РФ произвел огромное количество ракет 9М723, запускаемых из баллистических ракетных комплексов "Искандер". Т.е. такие системы поступают на вооружение довольно быстро, поскольку используют боеприпасы, выпускавшиеся в течение последних двух десятилетий. Другими словами, производство "Кинжалов" становится приоритетным в ущерб выпуску 9М723. На фотографии перехватчики МиГ-31К вооруженные гиперзвуковым комплексом "Кинжал"

После того как 16 мая ВКС РФ с помощью баллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" успешно уничтожили американский ракетный комплекс ЗРК "Пэтриот", многие источники - в том числе на Западе - заявили, что РФ за последние месяцы удалось нарастить производство гиперзвуковых комплексов, как минимум в пять раз.

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Эти утверждения были подкреплены заявлением руководителем оборонного ведомства Украины Алексеем Резниковым, который, в частности, сказал, что по оценкам ВСУ в начале мая Вооруженные Силы Российской Федерации располагали примерно 80 гиперзвуковыми комплексами "Кинжал", в то время как в январе, их количество не превышало 50 единиц. Многие источники на Западе интерпретировали его слова как доказательство того, что России удалось увеличить производство ракет в пять раз, изготавливая примерно по десять "Кинжалов" в месяц. При этом, пишет издание, альтернативным вариантом могут стать новые разведданные по Украине, обосновывающие необходимость переоценки запасов российских гиперзвуковых ракет.

Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" поступил на вооружение армии РФ в 2017, его носителями являются: МиГ-31К - 1 ракета, Ту-22M3M - 4 ракеты, Ту-160M - по 4 ракеты на каждом из двух барабанов. Согласно имеющейся информации (MWM), "Кинжал" применялся в российско-украинском конфликте не более полудюжины раз. Напомним, что в рамках СВО гиперзвуковой комплекс Х-47М2 был впервые использован 18 марта 2022 года, когда во время удара в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области (Западная Украина) ВКС РФ уничтожили крупный подземный склад, где хранились ракеты и авиационные боеприпасы, недавно доставленные из Польши.

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Есть и третий факт - МиГ-31. Россия располагает большим количеством таких перехватчиков. Т.е. РФ может быстро и бесперебойно поставлять МиГ-31, а их вооружение требует "Кинжал". Для справки - по некоторым данным, всего было изготовлено чуть более 500 перехватчиков МиГ-31. Как минимум половина находится на вооружении ВКС РФ. МиГ-31К с баллистической ракетой "Кинжал"

По мнению военных аналитиков, боеприпас 9-А-7660 "Кинжал" представляет собой модернизированный для авиационного пуска вариант квазибаллистической твердотопливной управляемой ракеты 9М723 наземного ОТРК "Искандер-М". Это позволило решить проблему недостаточной дальности проекта 9К720 обусловленной требованиями Договора о ракетах средней и малой дальности, который, в частности, распространялся исключительно на ракеты наземного пуска, и не касался боеприпасов, запускаемых с воздуха или моря. Дальность стрельбы "Искандера" ограничена 500 километрами, а "Кинжал" способен уничтожать цели на расстоянии свыше 2000 километров. Оба квазибаллистических боеприпаса ценятся за высокую скорость, близкую к 10 Махам, а также за уникальную способность маневрировать на всех участках траектории, что затрудняет их отслеживание и перехват, а в большинстве случаев даже обнаружение в процессе полета.

По мнению издания увеличение производства ракет "Кинжал" может быть относительно простым процессом для российского оборонного сектора благодаря огромному количеству ракет 9М723, которые ВПК РФ стабильно производит вот уже более двух десятилетий. Кроме того, комплексы "Искандер-М" поставляются гораздо быстрее, чем любые другие крупные наземные системы вооружений, за исключением быть может ЗРК С-400, вследствие их предполагаемой асимметричной ценности.

Учитывая, что в настоящее время ВПК России активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружений - особенно это касается ракет - весьма вероятно, что страна создаст огромное количество «Кинжалов» за счет части производства боеприпасов проекта 9К720.

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Также Россия способна довольно оперативно увеличить количество самолетов-носителей "Кинжал" типа МиГ-31К благодаря огромным запасам из сотен самолетов МиГ-31, многие из которых прослужили лишь малую часть своего срока, а после окончания холодной войны были законсервированы в связи с резким сокращением ВВС, пишет MWM.

Демонстрация в августе 2022 года нового усовершенствованного преемника МиГ-31К - МиГ-31И - показала, что ВКС РФ намерены и дальше расширять свой парк ударной авиации. Новая модификация отличается улучшенными летно-техническими характеристиками и авионикой с акцентом на повышение степени автоматизации.

Благодаря уникальным техническим характеристикам комплекса, ракета попадает в цель с высочайшей точностью. "Искандер-М" не имеет аналогов в мире. Он способен наносить удары по целям, в тактической глубине противника. Комплексу не страшны вражеские средства РЭБ Перехватить ракету "Искандер" практически невозможно. Ни одно из современных средств противовоздушной обороны не способно отразить ракетный удар, заявили в Минобороны РФ. На фото баллистический ракетный комплекс "Искандер-М"

Однако несмотря на то, ВПК РФ стремительно наращивает производство "Кинжалов", их применение на Украине, согласно прогнозам западных аналитиков будет весьма ограниченным, поскольку большая их часть будет ориентирована на возможное противодействие силами Североатлантического альянса в случае перерастания боевых действий в более масштабный конфликт.