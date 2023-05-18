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К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ

В сторону передовой движется военный коновой из нескольких десятков американских бронемобилей Oshkosh M-ATV
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) большими колоннами перебрасывают к линии фронта недавно поставленные Западом бронемашины Oshkosh M-ATV MRAP. Точное количество этих машин неизвестно, но некоторые военные обозреватели предполагают, что их более тридцати.

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Бронемашина M-ATV обладает высокой маневренностью и живучестью, способна действовать в течение определенного времени после некоторых боевых повреждений систем охлаждения, смазки двигателя или топливной системы. На M-ATV может быть установлен модуль дистанционно управляемого оружия, комплексы подавления радиоуправляемых взрывных устройств, оптико-электронная аппаратура разведки и наблюдения и другое оборудование. Бронемашина M-ATV способна без специальных приспособлений преодолевать броды глубиной до 1,5 м, а также транспортироваться по воздуху.

Аббревиатура MRAP означает "защищенный от подрыва на минах и нападений из засады". Под этим термином обычно подразумевают легкие тактические автомобили, созданные американской оборонной компанией Oshkosh Corporation в рамках программы “Mine Resistant Ambush Protected”.

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Как только видеоролик, записанный с автомобиля, следовавшего рядом с военным конвоем, появился в Интернете, он сразу же стал вирусным и заставил экспертов предположить, что ВСУ резко активизировали свои действия на линии фронта.

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По словам западных аналитиков, такая активность может быть связана, в частности, с окружением российской группировки и продвижением к Бахмуту, являющемуся сегодня эпицентром напряженности. По сообщениям некоторых СМИ, на поле боя было переброшено неустановленное количество танков и бронеавтомобилей Oshkosh M-ATV. “Огромное количество военной техники, перебрасываемой на передовую, свидетельствует об увеличении объемов западной военной помощи Киеву”, - заявили источники. Некоторые военкоры назвали это видео очередной попыткой психологического давления на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ.

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На Западе заявили, что украинское контрнаступление неизбежно (возможно, оно уже началось), поэтому, русские закрепились на своих позициях, перебросив к линии фронта, большое количество техники и живой силы. Более того, пишут западные эксперты, российские войска подготовили окопы для пехоты, вырыли противотанковые рвы, установили бетонные противотанковые пирамиды (надолбы) известные как "зубы дракона".

В дополнение к этому Вооруженные силы России методично наносят ракетные удары и осуществляют атаки беспилотников по ключевым объектам на территории Украины с тем, чтобы заставить ВСУ отказаться от начала широкомасштабной военной кампании.

Американский еженедельный журнал Newsweek пишет: "Перемещение украинских автомобилей и танков к линии фронта имеет критическое значение для ВСУ. Возможно контрнаступление уже началось, несмотря на постоянные заявления президента Украины о том, что оно откладывается".

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В процессе подготовки к "контрнаступу" ВСУ сформировали девять "штурмовых бригад", которые недавно были приведены в боевую готовность. Бригады, упомянутые в недавней утечке разведданных из Национальной воздушной гвардии США, укомплектованы украинскими "добровольцами" и оснащены совершенно новым западным вооружением.

В состав этих бригад входят танки Leopard 2 NATO, боевые машины пехоты Bradley, БМП Stryker, бронированные автомобили AMX-10RC из Франции и другая тяжелая бронетехника, предоставленная странами Запада. Ожидается, что эти формирования примут участие в контрнаступлении, которое начнется в ближайшее время.

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Перемещение Oshkosh M-ATV, поступивших на вооружение 37-й бригады морской пехоты ВСУ, повышает вероятность о готовящемся наступлении. В прошлом месяце появились сообщения о том, что украинские бригады морских пехотинцев проходят обучение по освоению западной бронетехники: французских AMX-10RC и американских Oshkosh M-ATV MRAP.

Первые сообщения о поставках американских машин Oshkosh M-ATV на Украину появились в марте этого года. До этого момента со стороны Вашингтона каких-либо публичных заявлений касательно потенциальных поставок машин такого класса украинским военным не поступало.

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Военные эксперты и официальные лица на Западе постоянно обращают внимание на важную роль бронетехники для ВСУ, поскольку наземные боевые действия становятся все более значимыми в конфликте. Так, например, бронетранспортеры могут помочь весенне-летнему наступлению, перевозя военнослужащих и не подвергая их опасности попасть в засаду. Конечно, это не танки, но они могут существенно помочь в наземных боях, считают журналисты Newsweek.

Oshkosh MRAP All-Terrain Vehicle (или M-ATV) - средний боевой тактический бронированный автомобиль. Эта полноприводная бронемашина повышенной проходимости была создана специально для американских военных в Афганистане, чтобы преодолевать минные заграждения и более эффективно защищать от самодельных взрывных устройств типа СВУ. В настоящее время они до сих пор находятся на вооружении армии Соединенных Штатов.

Дефлектор на днище — это высокоэнергетическая поглощающая конструкция, способная защитить от мин, фугасов и осколков, с которыми может столкнуться автомобиль. Бронированный V-образный дефлектор принимает на себя воздействие ударной волны и отклоняет энергию взрыва, направляя ее наружу.

Oshkosh M-ATV вмещает четырех пассажиров и одного стрелка. Автомобиль оснащен системой бронирования с "V" образным дефлектором на днище, предназначенным для отвода энергии взрыва СВУ от экипажа. M-ATV весит около 11300 кг, включая оборудование и топливо, хотя некоторые модификации бронеавтомобилей могут весить более 27 тонн.

Oshkosh может быть использован для выполнения задач C4ISR (командование, управление, связь, компьютеры, разведка, наблюдение и рекогносцировка), военной разведки, обычных и неконвенциональных боевых действий, а также для выполнения операций специального назначения и обнаружения целей.

Известно, что квадроцикл Oshkosh MRAP сочетает в себе оборонительные качества тяжелых бронированных машин и мобильность небольших транспортных средств. Считается, что он идеально подходит для ведения боевых действий в городских условиях.

Производство автомобиля осуществляется компанией Oshkosh Truck Corporation из Ошкоша, штат Висконсин. В данный момент американским налогоплательщикам каждая единица продукции обходится примерно в 500 тыс. долларов США.

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сша всу нато запад спецоперация на украине россиия oshkosh m-atv военный конвой
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