К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) большими колоннами перебрасывают к линии фронта недавно поставленные Западом бронемашины Oshkosh M-ATV MRAP. Точное количество этих машин неизвестно, но некоторые военные обозреватели предполагают, что их более тридцати.
реклама
Аббревиатура MRAP означает "защищенный от подрыва на минах и нападений из засады". Под этим термином обычно подразумевают легкие тактические автомобили, созданные американской оборонной компанией Oshkosh Corporation в рамках программы “Mine Resistant Ambush Protected”.
Как только видеоролик, записанный с автомобиля, следовавшего рядом с военным конвоем, появился в Интернете, он сразу же стал вирусным и заставил экспертов предположить, что ВСУ резко активизировали свои действия на линии фронта.
|
О том, как ВКС России с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
По словам западных аналитиков, такая активность может быть связана, в частности, с окружением российской группировки и продвижением к Бахмуту, являющемуся сегодня эпицентром напряженности. По сообщениям некоторых СМИ, на поле боя было переброшено неустановленное количество танков и бронеавтомобилей Oshkosh M-ATV. “Огромное количество военной техники, перебрасываемой на передовую, свидетельствует об увеличении объемов западной военной помощи Киеву”, - заявили источники. Некоторые военкоры назвали это видео очередной попыткой психологического давления на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ.
реклама
На Западе заявили, что украинское контрнаступление неизбежно (возможно, оно уже началось), поэтому, русские закрепились на своих позициях, перебросив к линии фронта, большое количество техники и живой силы. Более того, пишут западные эксперты, российские войска подготовили окопы для пехоты, вырыли противотанковые рвы, установили бетонные противотанковые пирамиды (надолбы) известные как "зубы дракона".
В дополнение к этому Вооруженные силы России методично наносят ракетные удары и осуществляют атаки беспилотников по ключевым объектам на территории Украины с тем, чтобы заставить ВСУ отказаться от начала широкомасштабной военной кампании.
Американский еженедельный журнал Newsweek пишет: "Перемещение украинских автомобилей и танков к линии фронта имеет критическое значение для ВСУ. Возможно контрнаступление уже началось, несмотря на постоянные заявления президента Украины о том, что оно откладывается".
реклама
В процессе подготовки к "контрнаступу" ВСУ сформировали девять "штурмовых бригад", которые недавно были приведены в боевую готовность. Бригады, упомянутые в недавней утечке разведданных из Национальной воздушной гвардии США, укомплектованы украинскими "добровольцами" и оснащены совершенно новым западным вооружением.
В состав этих бригад входят танки Leopard 2 NATO, боевые машины пехоты Bradley, БМП Stryker, бронированные автомобили AMX-10RC из Франции и другая тяжелая бронетехника, предоставленная странами Запада. Ожидается, что эти формирования примут участие в контрнаступлении, которое начнется в ближайшее время.
|
Соединенные Штаты нацелились на Россию и Китай боеприпасами, способными наносить кинетические удары "hit-to-kill - AIM-260 "
Перемещение Oshkosh M-ATV, поступивших на вооружение 37-й бригады морской пехоты ВСУ, повышает вероятность о готовящемся наступлении. В прошлом месяце появились сообщения о том, что украинские бригады морских пехотинцев проходят обучение по освоению западной бронетехники: французских AMX-10RC и американских Oshkosh M-ATV MRAP.
Первые сообщения о поставках американских машин Oshkosh M-ATV на Украину появились в марте этого года. До этого момента со стороны Вашингтона каких-либо публичных заявлений касательно потенциальных поставок машин такого класса украинским военным не поступало.
реклама
Военные эксперты и официальные лица на Западе постоянно обращают внимание на важную роль бронетехники для ВСУ, поскольку наземные боевые действия становятся все более значимыми в конфликте. Так, например, бронетранспортеры могут помочь весенне-летнему наступлению, перевозя военнослужащих и не подвергая их опасности попасть в засаду. Конечно, это не танки, но они могут существенно помочь в наземных боях, считают журналисты Newsweek.
Oshkosh MRAP All-Terrain Vehicle (или M-ATV) - средний боевой тактический бронированный автомобиль. Эта полноприводная бронемашина повышенной проходимости была создана специально для американских военных в Афганистане, чтобы преодолевать минные заграждения и более эффективно защищать от самодельных взрывных устройств типа СВУ. В настоящее время они до сих пор находятся на вооружении армии Соединенных Штатов.
Oshkosh M-ATV вмещает четырех пассажиров и одного стрелка. Автомобиль оснащен системой бронирования с "V" образным дефлектором на днище, предназначенным для отвода энергии взрыва СВУ от экипажа. M-ATV весит около 11300 кг, включая оборудование и топливо, хотя некоторые модификации бронеавтомобилей могут весить более 27 тонн.
Oshkosh может быть использован для выполнения задач C4ISR (командование, управление, связь, компьютеры, разведка, наблюдение и рекогносцировка), военной разведки, обычных и неконвенциональных боевых действий, а также для выполнения операций специального назначения и обнаружения целей.
Известно, что квадроцикл Oshkosh MRAP сочетает в себе оборонительные качества тяжелых бронированных машин и мобильность небольших транспортных средств. Считается, что он идеально подходит для ведения боевых действий в городских условиях.
Производство автомобиля осуществляется компанией Oshkosh Truck Corporation из Ошкоша, штат Висконсин. В данный момент американским налогоплательщикам каждая единица продукции обходится примерно в 500 тыс. долларов США.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила