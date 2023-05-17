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Ранним утром 16 мая 2023 года Россия убедительно продемонстрировала Украине и ее западным союзникам, что она в состоянии противостоять поставкам современного западного оружия в страну, уничтожив батарею "Пэтриот", поставленную США и расположенную в Киеве. Атака была запечатлена на видео, которое стало вирусным в Интернете.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что заверения киевских властей о том, что их системы ПВО сбили шесть российских ракет "Кинжал", не соответствуют действительности. Российская аэробаллистическая ракета "Кинжал" способна развивать скорость, в десять раз превышающую скорость звука, маневрируя на всех участках траектории полета, гарантированно преодолевая все современные системы ПВО и поражая цели в глубоком тылу противника.

Российские воздушно-космические силы (ВКС), провели скоординированную атаку на батарею Patriot, вызвав на Западе реакцию, напоминающую эпилептический припадок, спровоцированный яростью, сообщает (заметим!) прозападное издание Eurasian Times.

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Широко разрекламированная система противовоздушной обороны (ПВО) большой дальности Patriot, являющаяся передовой американской противоракетной технологией, запустила более 30 ракет, стоимостью 5 миллионов долларов каждая, в течение приблизительно 2 минут.

Судя по траекториям запуска ракет, в ответной атаке американской системы ПВО использовалось несколько пусковых установок. Возможно, некоторые ракеты Patriot, тоже что-то поразили, пишет Eurasian Times, возможно, это были ложные цели –“обманки”, а возможно какие-то другие ракеты. (Ну, должны же прозападные СМИ как-то отрабатывать денежки Сороса, вот и пишут про псевдо-эффективность американских ЗРК).

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Успешное поражение "Кинжала", считают западные эксперты, возможно только в тот момент, когда ракета только что покинула пусковую установку и не разогналась до гиперзвуковой скорости. Но как только Х-47М2, покидает носитель (МИГ-31) она уходит в ближний космос, где разгоняется до гиперзвука в 10 Махов. Затем боеприпас снижается и активно маневрируя движется к намеченной цели, разгоняясь при этом еще больше. Поразить ее в этот момент практически невозможно - цель будет поражена с максимальной долей вероятности.

Вскоре после того, как "безумная истерика" американской ЗРК прекратилась, всё погрузилось во мрак. Правда ненадолго - через несколько мгновений пресловутая система ПВО "Пэтриот" была поражена российской ракетой.

Батарея Patriot обычно состоит из шести пусковых станций M901 на двухосном прицепе, каждая из которых имеет 4 контейнера, способных вместить три (PAC-3 MSE) или четыре (PAC-3 CRI) ракеты-перехватчика.

Варианты ракет PAC-3 MSE и PAC-3 CRI используют технологию "hit-to-kill", которая не предполагает использования взрывчатого вещества, — то есть ракета противника поражается посредством столкновения перехватчика с вражеским боеприпасом - цель уничтожается кинетическим воздействием. Вполне вероятно, пишет АТ, что батареи Patriot, развернутые на Украине, имеют более старые варианты PAC, заточенные под перехват исключительно аэродинамических целей.

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Американская система противоракетной обороны "Патриот", развернутая на Украине, предположительно, получила "серьезные повреждения" от российского гиперзвукового удара, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. На условиях анонимности и ссылаясь на предварительную информацию, американский чиновник заявил, что в настоящее время Вашингтон и Киев обсуждают наиболее оптимальный способ восстановления поврежденного комплекса ЗРК "Пэтриот". Journal Eurasian Times.

Удар ВКС РФ по американской ЗРК Patriot - часть более крупной операции

На Западе считают, что удар по Киеву является частью более масштабной атаки. По данным ВВС Украины, за ночь Россия выпустила 6 ракет "Кинжал" с 6 самолетов МиГ-31К, 9 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря, 3 ракеты С-400 или "Искандер-М" и 6 беспилотников " Shahed / Герань-2", все они были успешно перехвачены.

Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Твиттере: «Очередной невероятный успех ВВС Украины! Прошлой ночью наши защитники неба сбили шесть российских гиперзвуковых «Кинжалов» и еще 12 ракет». Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, также подтвердил успешный перехват всех российских ракет.

При этом заявление украинских ВВС о 100% перехвате явно идет вразрез с видеоматериалами, на которых видны несколько вспышек, характерных для наземных взрывов, например в зоне расположения систем Patriot. До настоящего времени Киев не представил каких-либо доказательств в подтверждение своих заявлений о сбитии 6 ракет "Кинжал".

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Сергей Попко, глава Киевской городской военной администрации, в своем канале Telegram назвал атаку вчерашнюю атаку ВКС РФ "исключительной" по своей интенсивности. "В кратчайшие сроки по целям в Киеве было запущено самое максимальное количество ракет", - отметил украинский военачальник.

Ким Дотком, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, на своей странице в Твиттере обвинил в некомпетентности специалистов ВСУ, обеспечивавших работу американской ЗРК в ночь на 16 мая.

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Пуски 30 американских ракет "Пэтриот" PAC-3 MSE при стоимости каждой 5 миллионов долларов. Это 150 миллионов американских баксов, уничтоженных в течение 2 минут. В итоге комплексы ЗРК "Патриот" были поражены российскими ракетами. После такого провала кто-то все еще хочет купить Patriot?

Напомним, что 5 мая 2023 года Украина заявила об уничтожении российской ракеты "Кинжал", запущенной с МиГ-31К. Пресс-служба оборонного ведомства США также заявила, что Украине таки удалось сбить русский "Кинжал" с помощью американской противоракетной системы "Пэтриот". Однако фотографии, представленные в виде доказательств, были не очень убедительными. Внимательно изучив кадры обломков, представленных ВСУ, военные специалисты не увидели в них ничего общего с фрагментами гиперзвукового боеприпаса Х-47М2 "Кинжал".

В Пентагоне намеренно распускают фейки о сбитой ракете "Кинжал". США пытаются создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК, рассказал в интервью корреспонденту издания "Взгляд" военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. В Минобороны России опровергли факт сбития, заявив, что "Пэтриот" физически не способен сбить ракету "Кинжал".

Западные эксперты пытаются понять, что кроме американского "Пэтриота" было поражено в Киеве. Возможно, пишут они, атака ВКС РФ была направлена на другие объекты, которые батарея Patriot должна защищать, например, подземные центры управления и командно-контрольные пункты НАТО. Учитывая, что батарея "Пэтриот" за 2 минуты опустошила весь свой боекомплект, уровень угрозы должен был оцениваться как очень высокий, при этом задачи по защите этих объектов оказались невыполненными.

То обстоятельство, что во время ракетного удара были поражены несколько целей, защищаемых Patriot, а также сами пусковые установки ЗРК, свидетельствует о том, что атака ВКС РФ была крайне эффективной, пишет AT.

МиГ-31К, вооруженный Х-47М2 "Кинжал. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" под "брюхом" истребителя-перехватчика МиГ-31 Воздушно-космических сил России (ВКС).

Вчера минобороны РФ заявило, об успешном уничтожении американской системы обороны "Пэтриот" в Киеве. По словам пресс-службы военного ведомства, цели были уничтожены с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал" во время ночного удара по Украине. Военное ведомство РФ подчеркнуло, что поразило все намеченные цели, и это полностью противоречит заявлениям Украины о том, что ВСУ успешно сбили все российские ракеты.

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, удары были направлены на "пункты дислокации вооруженных сил Украины", а также на склады боеприпасов и западного оружия. Также было заявлено о перехвате семи британских ракет Storm Shadow, семи снарядов HIMARS, а также трех противорадиолокационных боеприпасов HARM.

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые представил гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" в 2018 году. Он отметил, что ракета летит в 10 раз быстрее скорости звука, способна маневрировать на всей траектории полета и преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной и противовоздушной обороны. Ракета "Кинжал" способна нести как обычные, так и ядерные боевые части. ВС России впервые применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» по целям на Украине в марте прошлого года.

Испытательный запуск гиперзвукового боеприпаса "Кинжал" в рамках плановых учений стратегических сил сдерживания, проводимых под руководством главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина. В учениях, также приняли участие самолеты дальней авиации - сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.

Поскольку украинские войска готовятся к контрнаступлению, Россия увеличила интенсивность авиаударов дальнего радиуса действия, что стало своеобразным рекордом за все время конфликта. Только в мае было зафиксировано восемь случаев атак беспилотников и ракет, что превышает количество ударов, наблюдавшихся зимой и в период относительного спокойствия в марте и апреле. Тем не менее, в Киеве сообщают об успешном перехвате и нейтрализации большинства таких боеприпасов. Для укрепления своей противовоздушной обороны Украина закупила две системы Patriot, одна из которых была поставлена Соединенными Штатами, а другая - Германией и Нидерландами.

Пока неизвестно, какая именно из этих систем могла пострадать в результате недавнего удара, однако любое нарушение их работоспособности - пусть даже временное - может повлечь за собой пагубные последствия для способности ВСУ защищать Киев от участившихся ракетных атак, организуемых ВКС России.