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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали натягивать стальные сетки и металлические каркасы, пытаясь защитить свои артиллерийские орудия и прочую военную технику от ударов российских беспилотников "Ланцет-3".

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ВС России продолжают методично "денацифицировать" украинскую буксируемую и самоходную артиллерию, о чем свидетельствует множество видеороликов, появившихся в социальных сетях в последнее время.

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В начале этого месяца многие российские СМИ сообщили, об уничтожении почти половины артиллерийских систем западного образца, включая американские гаубицы M777 и пушки M109 Paladin, а также множество самоходных орудий, подобных польским "Крабам".

ВС Украины пытаются остановить "Ланцеты" с помощью металлических сеток

Ни фотографиях показаны украинские 152-мм гаубицы 2A65 Msta-B. Ствол одной из пушек накрыт маскировочной, камуфляжной сеткой типа "Лесной массив", над задней частью орудия - высокая сетчатая крыша, скорее всего, металлическая.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали устанавливать стальные сетки и металлические каркасы для защиты своих артиллерийских орудий и прочей военной техники от ударов барражирующих боеприпасов "Ланцет-3".

На другом снимке только ствол орудия затянут маскировочной сетью, а казённая часть остается открытой. Непонятно, разные ли это орудия или это фото одной и той же пушки на разных этапах маскировки.

Насколько успешными окажутся эти меры, тоже пока неизвестно, по крайней мере, до тех пор, пока не появятся соответствующие видео, подтверждавшие или опровергающие эффективность такого метода. Не исключено, что подобная практика будет иметь лишь ограниченный успех. (В январе западные СМИ писали о «Ланцете», который якобы застрял в "металлической сетке" над польским 155-мм самоходным орудием "Краб").

Однако, судя по всему, такие сетки не произвели какого-либо заметного эффекта на удары беспилотников, поскольку в социальных сетях постоянно появляются новые видео успешных ударов "Ланцета-3" по артиллерийским орудиям, самоходкам, танкам и системам ПВО противника.

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Тем более что металлические сетки закрывают орудия только сверху, а "Ланцет-3" способен наносить удары с любой стороны. На видеороликах видно, как БПЛА поражают цели спереди, сзади или сбоку.

В другом ролике "Ланцет" поразил зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия "ОСА". На двух других видео, опубликованных в Твиттере 22 апреля, показано, как "Ланцет" подбивает неопознанную систему ПВО и польскую САУ Krab.

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Уничтожение польского КРАБа интересно тем, что в нем видно, как "Ланцет-3" приближается спереди, в то время как САУ стоит неподвижно на дороге. Экипаж в спешке покидает машину, по-видимому, обнаружив приближающийся барражирующий боеприпас. Ланцет" наносит удар точно под башню, в место соединения с корпусом. Дрон, записавший видео удара, фиксирует небольшой взрыв, башня начинает дымиться. Затем пламя усиливается, происходит второй более мощный взрыв, вероятно, сдетонировали боеприпасы, САУ сгорает.

Контрбатарейная борьба с применением беспилотников "Ланцет-3"

Беспилотники "Ланцет-3" превратились в весьма эффективное и наиболее популярное оружие ВС РФ, пишет издание Eeurasian Times. Применение ударных дронов в специальной военной операции на Украине ознаменовало собой новую тенденцию: контрбатарейная борьба, которая ранее подразумевала поражение вражеских гаубиц с помощью собственной артиллерии, теперь практически полностью осуществляется БПЛА-камикадзе, такими как "Ланцет-3", сообщает РИА Новости.

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Это позволяет избежать проблем с логистикой, связанной с поставкой боеприпасов к артиллерийским орудиям и с самими боеприпасами. Беспилотные летательные аппараты имеют относительно небольшой вес, мобильны и просты в управлении, а для управления, обслуживания и эксплуатации достаточно двух человек.

Кроме того, использование подобной тактики высвобождает артиллерийские орудия для выполнения ключевых задач на поле боя, включая поддержку сухопутных войск и удары по наземным целям. И если раньше беспилотники в основной своей массе использовались для корректировки огня артиллерии, то теперь они сами наносят удары по вражеским целям.

Кстати, о металлических защитных сетках и клетках ВСУ. В некоторых случаях, российские войска используют для контрбатарейной борьбы артиллерию, а именно управляемые высокоточные снаряды комплекса "Краснополь", которые легко проходят через любые защитные ограждения и поражают как движущиеся, так и неподвижные бронированные и небронированные цели.