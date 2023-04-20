За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

18 апреля Министерство обороны Германии заявило, что системы Patriot, прибыли на территорию Украины, обеспечив тем самым ВСУ первыми западными средствами ПВО дальнего радиуса действия. Издание Military Watch Magazine сообщает, что это лишь первая из нескольких батарей Patriot, которые должны прибыть на Украину из разных стран-членов Североатлантического альянса.

реклама

Взлет бомбардировщика с ракетой Х-22. Представлено фото Министерства обороны Российской ФедерацииТем не менее, ожидаемые сроки поставки других комплексов остаются весьма неопределенными. ЗРК Patriot являются относительно новыми системами вооружений Запада, поставляемыми на Украину с целью оказать хоть какое-то сопротивление ВС России. Далее журнал сообщает, что вместе с системами ПВО в страну прибыло значительное количество западного персонала, как военнослужащих, так и подрядчиков. Ожидается, что многие из этих наемников будут в той или иной степени задействованы в управлении сложным западным оборудованием, включая радары ПВО.

По крайней мере, они там пробудут до конца года, пока украинские военнослужащие не пройдут соответствующую подготовку. Другие же западные "специалисты" пишет MWM продолжают принимать участие в боевых действиях на передовой или же играют ключевую роль в организации материально-технического снабжения, командования и управления в рамках обширной "секретной сети", созданной западными спецслужбами стране.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Соединенные Штаты стали первой страной, которая обязалась предоставить Киеву систему Patriot 22 декабря, хотя и в весьма небольшом количестве. 5 января к ним присоединилась Германия, а 12 дней спустя - Нидерланды. Кроме американо-израильской системы "Праща Давида", которая развернута исключительно в Израиле, системы Patriot не имеют аналогов в западном мире. Эти комплексы были разработаны в 1970-х годах для перехвата крылатых и баллистических ракет, а также широкого действовали против целого ряда летательных аппаратов.

Американские ЗРК могут поражать цели на дальности до 200 километров, что, кстати, на треть меньше, чем у их главного российского конкурента 3ПК С-500 "Прометей" 55П6М "Триумфатор-М", не говоря уже о перспективной системе С-550 - первой в мире системе космической обороны, специализирующейся, в том числе, на перехвате баллистических ракет любой дальности. Напомним, что новая ЗРС С-550 в декабре 2021 года успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство.

реклама

По словам представителя оборонного ведомства РФ, "С-550 - абсолютно новый мобильный комплекс стратегической системы ПВО-ПРО, который не имеет аналогов в мире. Комплекс способен поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров".

Ранее на Украине была развернута крупнейшая в Европе сеть противовоздушной обороны, основанная на довольно внушительных резервах советских систем С-300 и "Бук", унаследованных после распада Советского Союза. Однако эти запасы быстро истощились из-за интенсивных ударов российских ракет и ударных дронов.

Отсутствие на Украине жизнеспособной инфраструктуры ПВО, в дополнение к небольшому количеству неэффективных ЗРК Patriot, представляет собой одну огромную уязвимость, превращая эти комплексы в относительно легкую добычу для Вооруженных сил Российской Федерации. На фотографии показан пуск ракеты класса "земля-воздух" из зенитной ракетной системы Patriot.

Многие военные эксперты на Западе включая американцев, посчитали, что российские удары по ключевым объектам инфраструктуры могут привести к тому, что ВСУ придется оставить несколько крупных городов. Это и стало ключевым фактором, побудившим западных сторонников Киева начать поставки своих комплексов средств противовоздушной обороны.

реклама

Если полагаться чисто на способность к обучению спецов из ВСУ, то системы Patriot могут быть готовы к боевым действиям не ранее 2024 года. Именно к такому выводу приходят многочисленные оценки западных экспертов. В докладе Исследовательской службы Конгресса США (CRS), в частности, отмечается, что только на подготовку местных ремонтных бригад потребуется не менее 53 недель, то есть почти год. Тем не менее, в декабре прошлого года Вашингтон клятвенно пообещал России, что американские военнослужащие не будут обслуживать ЗРК Patriots на Украине.

Некоторые аналитики истолковали это как своеобразное "одобрение" для нанесения ударов по американским системам, поскольку жертвы среди западных наемников в результате российских ударов будут иметь гораздо меньше политических последствий, чем гибель действующих военнослужащих США или других стран НАТО. Эти заверения прозвучали сразу после того, как многие официальные лица из высшего руководства России заверили, что системы Patriot будут уничтожены в самое ближайшее время после того, как они появятся в зоне боевых действий.

На Западе признают, что кроме чисто символической роли, поставки Patriot не будут иметь решающего значения по целому ряду причин. Во-первых, в силу небольших масштабов производства Patriot (по сравнению с С-300, на которые ранее полагалась Украина), означают, что реальная замена даже небольшой части советских комплексов С-300 не представляется возможной. Во-вторых, результаты работы американской противоракетной системы против ракет, гораздо менее совершенных, чем те, которыми в настоящее время располагает Россия, неоднократно ставили ее эффективность под очень серьезное сомнение. Так, например, в военном докладе "Эффективность ракетной системы Patriot во время "Бури в пустыне", выпущенном в 1992 году по итогам самых интенсивных на боевые испытания системы, говорится, что из 158 ракет, выпущенных из ЗРК Patriot в предыдущем году, 45% были запущены по ложным целям.

Это указывает на "катастрофически" низкую способность комплекса распознавать настоящие боеприпасы, предоставляющие угрозу от помех или ложных целей. Более того, из оставшихся 55% пусков процент успешных попаданий также был крайне низок. В отчете 1992 года, подготовленном для Комитета по правительственным операциям Палаты представителей Конгресса США, был сделан аналогичный вывод. В начале 1990-х годов Теодор Постол, профессор кафедры науки, технологии и международной безопасности Массачусетского технологического института, изучал эффективность этих систем: " Коэффициент перехвата системы Patriot во время войны в Персидском заливе был чрезвычайно низким". Данные этих предварительных исследований показывают, что коэффициент перехвата систем Patriot может быть существенно ниже 10 процентов, а возможно, даже нулевым". И это было сказано с оглядкой на весьма ограниченные возможности арсенала баллистических ракет Ирака образца 1960-х годов.

реклама

Ракеты Х-22 на самолете Ту-22М3. Photo Wikimedia Commons

Но вернемся в настоящие дни. Совсем недавно системы Patriot не смогли перехватить удар самодельными ракетами, запущенными йеменскими повстанцами по Саудовской Аравии. В в 2017 году хуситы планировали нанести удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. В 2019 году ракеты Patriot оказались совершенно бесполезными для отражения ударов беспилотников по стране, которые якобы были нанесены Ираном.

Против современных российских ракет, таких как "Искандер", с полубаллистической пологой траекторией, апогеем в 50 км и способностью совершать сложные маневры на протяжении всей траектории полета, у Patriot даже шанса не будет на перехват. Если говорить о других российских ракетах, пишет MWM, например, Х-22, используемых в СВО в огромных количествах (не говоря о новых Х-32), то их перехват ЗРК Patriot будет невозможен из-за высоких скоростей (в 4-6Маха) и сложных траекторий.

Поэтому, подводит итого издание, отсутствие на Украине эффективной инфраструктуры ПВО средней и малой дальности в придачу к убогим американским ЗРК Patriot представляет собой одну огромную уязвимость, которая может сделать их сравнительно легкой добычей для ВС России.