США развернули БПЛА-невидимку RQ-170 для шпионажа за позициями ВС РФ в Крыму и на Донбассе
Утечка секретных документов американского министерства обороны не перестает удивлять нас новыми интересными фактами. Так, например, в одном из файлов сказано, что для сбора информации о дисклокации ВС России страны Запада периодически использовали стелс-беспилотники RQ-170 Sentinel ВВС США и несколько истребителей НАТО, среди которых были французские Mirage-2000.
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В опубликованном документе Пентагона сообщается, что американские беспилотные летательные аппараты RQ-170 Sentinel с сентября 2022 года совершили не менее девяти вылетов для сбора информации о действиях Вооружённых Сил России на Донбассе, полуострове Крым и в некоторых других областях Черноморского региона.
Возглавляемый Соединенными Штатами Североатлантический альянс даже не скрывает, о постоянно проводимых миссиях по сбору разведданных, наблюдению и рекогносцировке (ISR) над Украиной и Черным морем. Доказательством этому являются многочисленные столкновения самолетов НАТО с перехватчиками ВКС РФ. По сообщениям, союзники по НАТО передают Украине важнейшие разведывательные данные, полученные в ходе этих миссий.
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Одним из первых информационных изданий, сообщившим о просочившейся в сеть информации, стал французский военный журнал Zone Militaire. Информация появилась в Интернете благодаря военнослужащему 1-го класса Джеку Дугласу Тейшейре из Воздушной национальной гвардии штата Массачусетс. В общих чертах, этот документ содержит сведения о разведывательных миссиях США и НАТО в Черноморском регионе в период с сентября 2022 года по февраль 2023 года.
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Если эта информация подтвердится, то это станет уникальным доказательством того, что эти БПЛА, также известные как "Призраки" ("Wraiths"), продолжают применяться в оперативных целях и по-прежнему окутаны тайной даже спустя 15 лет после того, как в 2009 Пентагон официально признал их существование. Американские военные никогда не разглашают даже примерное местонахождение этих "невидимых" беспилотных шпионов.
Когда журналисты поинтересовались об использовании "Призраков" в воздушном пространстве Украины или на прилегающих территориях, Пентагон отказался комментировать миссии, выполняемые "разведывательными средствами ISR".
RQ-170 Sentinel — это высотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с увеличенной продолжительностью полета. Беспилотник способен в масштабе реального времени передавать графическую информацию на наземный пункт управления (НПУ) по линиям прямой видимости (LOS).
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Sentinel оснащен множеством самых разнообразных датчиков, включая РЛС АФАР с синтезированной апертурой, систему обнаружения движущихся наземных целей, модуль электронно-оптических сенсоров, а также комплекты ночного наблюдения и видеосъемки.
В Пентагоне, считают, такие БПЛА весьма перфективными средствами разведки, так как RQ-170 позволяет собирать разведывательную информацию с минимальным риском быть обнаруженным. Учитывая, что малозаметные самолеты проще обнаружить и отследить, противник может принять дополнительные меры, чтобы в ответ скрыть или изменить свои действия.
Использовать стелс-средства можно лишь исключительно в целях сбора разведывательной информации, поскольку они в значительной степени защищены, если не неуязвимы, для вражеских систем противовоздушной обороны. BC России существенно увеличили потенциал своих средств ПВО в Крыму прежде, чем начать специальную военную операцию на Украине, добавив больше дальнобойных систем 3PK C-300 и c-400 с мощными РЛС.
Кроме того, RQ-170 способны собирать детальную информацию о местонахождении подразделении ВС РФ, оперативных мероприятиях и других способах ведения боевых действий, что может помочь ВСУ в принятии соответствующих контрмер.
Участие в шпионаже RQ-4 Global Hawk, Boeing RC-135, и Mirage-2000
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Наряду с информацией о БПЛА-шпионе RQ-170 Sentinel, утечка документов содержит сведения о полетах беспилотников ВВС США RQ-4 Global Hawk и RQ-9 Reaper, а также о секретных операциях с участием британских RC-135W Rivet Joints и Global Hawk Североатлантического альянса.
Эти данные имеет особое значение, поскольку RQ-9 Reaper и британские RC-135W участвовали в "стычках" с российскими самолетами Су-27 "Фланкер". Осенью 2022 года летчик Су-27 произвел пуск ракеты не далеко от Крыма по британскому дрону Boeing RC-1. Видимо это произошло из-за недопонимания, пишет газета Washington Post. Но, якобы, что-то пошло не так и ракета не попала в цель.
Другой инцидент произошел в прошлом месяце, после того как российский Су-27 эффективно "посадил на воду" американский беспилотник MQ-9 Reaper. Это происшествие продемонстрировало размах американских беспилотных операций в регионе и их уязвимость.
Однако гораздо более интригующим является тот факт, что в качестве разведывательных самолетов Запад задействовал французские истребители Mirage-2000. По крайней мере, в прошлом официальный Париж не сообщал об использовании разведывательных систем на истребителях Mirage-2000 и связанных с этим операциях.
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Французские ВВС обычно применяют Mirage-2000 для нанесения ударов по наземным объектам или для выполнения задач по перехвату и защите ПВО. Поэтому их применение для миссий ISR кажется не совсем логичным.
Ветеран индийских ВВС и военный эксперт экс-капитан Виджайндер К Тхакур в интервью EurAsian Times сказал: "Большинство истребителей могут вести разведку, радиоэлектронное подслушивание и радиоэлектронную борьбу с помощью специальных капсул. Используя такие устройства, они способны вести тактический анализ и РЭБ. Такие крупные стратегические самолеты, как Boeing RC-135, осуществляют разведку высшего уровня. Самолеты подобные Mirage 2000 в разведке применяются крайне редко. Вероятно, французы развернули их для оперативных учений. Скорее всего, так и было".
Перед своим первым боевым крещением во время воздушного патрулирования над Саудовской Аравией Mirage 2000C выполнял задачи эскорта над Кувейтом и южным Ираком во время операций "Щит пустыни" и "Буря в пустыне" в 1990-1991 годах. Годом позже Mirage 2000C использовались в боевых действиях, в Персидском заливе в поддержку бесполетной зоны, созданной в рамках операции "Южный дозор". Затем во время кризиса на Балканах истребители приняли участие в операции "Запрет полетов". Во время выполнения задач по охране воздушного пространства над Боснией и Герцеговиной французские Миражи (помимо боевого воздушного патрулирования) впервые произвели сброс неуправляемых авиабомб.
Кроме того, Mirage 2000C использовались для поддержки боевых операций ВС Франции в Сахельском регионе Африки. Самолеты Mirage 2000, дислоцированные в Нигере (операция "Бархан"), наносили удары по позициям исламистов управляемыми боеприпасами GBU-12 Paveway II, а также совершали полеты в составе авиации ПВО.
Однако Министерство обороны Франции крайне неохотно публикуют информацию о разведывательных миссиях, выполняемых своими самолетами. К тому же, "Миражи" - довольно древние машины, которые, в большинстве своем, выведены из состава французских ВВС. Недавно в западных СМИ появилась информация о том, что Киев якобы получит в качестве военной помощи порядка 40 самолетов Mirage-2000.
Любопытно, но в секретном документе из Пентагона находились маршрутные карты английских Rivet Joints, французских "Миражей", RQ-4 американских ВВС и ВВС НАТО. А вот по RQ-170 или MQ-9 информации не было. Учитывая, что в документе рассматривается период до февраля 2023 года, текущий регион дислокации этих самолетов установить не удалось.
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