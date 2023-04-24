Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

США развернули БПЛА-невидимку RQ-170 для шпионажа за позициями ВС РФ в Крыму и на Донбассе

Согласно обнародованной информации, такие беспилотники выполняют задачи, связанные с национальной политикой США и партнеров по НАТО.
[ ] для раздела Блоги
+
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Утечка секретных документов американского министерства обороны не перестает удивлять нас новыми интересными фактами. Так, например, в одном из файлов сказано, что для сбора информации о дисклокации ВС России страны Запада периодически использовали стелс-беспилотники RQ-170 Sentinel ВВС США и несколько истребителей НАТО, среди которых были французские Mirage-2000.

реклама

Согласно обнародованной информации, такие беспилотники выполняют задачи, связанные с национальной политикой США и партнеров по НАТО Альянс НАТО во главе с США не скрывает, что постоянно проводит миссии разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) над Украиной и Черным морем. Доказательством этому стали многочисленные перехваты самолетов НАТО истребителями Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. По имеющейся информации, разведданные, полученные в ходе таких миссий, союзники по НАТО передают в Киев.

В опубликованном документе Пентагона сообщается, что американские беспилотные летательные аппараты RQ-170 Sentinel с сентября 2022 года совершили не менее девяти вылетов для сбора информации о действиях Вооружённых Сил России на Донбассе, полуострове Крым и в некоторых других областях Черноморского региона.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Возглавляемый Соединенными Штатами Североатлантический альянс даже не скрывает, о постоянно проводимых миссиях по сбору разведданных, наблюдению и рекогносцировке (ISR) над Украиной и Черным морем. Доказательством этому являются многочисленные столкновения самолетов НАТО с перехватчиками ВКС РФ. По сообщениям, союзники по НАТО передают Украине важнейшие разведывательные данные, полученные в ходе этих миссий.

ВКС России готовы использовать на Донбассе авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн

Одним из первых информационных изданий, сообщившим о просочившейся в сеть информации, стал французский военный журнал Zone Militaire. Информация появилась в Интернете благодаря военнослужащему 1-го класса Джеку Дугласу Тейшейре из Воздушной национальной гвардии штата Массачусетс. В общих чертах, этот документ содержит сведения о разведывательных миссиях США и НАТО в Черноморском регионе в период с сентября 2022 года по февраль 2023 года.

реклама

Если эта информация подтвердится, то это станет уникальным доказательством того, что эти БПЛА, также известные как "Призраки" ("Wraiths"), продолжают применяться в оперативных целях и по-прежнему окутаны тайной даже спустя 15 лет после того, как в 2009 Пентагон официально признал их существование. Американские военные никогда не разглашают даже примерное местонахождение этих "невидимых" беспилотных шпионов.

Когда журналисты поинтересовались об использовании "Призраков" в воздушном пространстве Украины или на прилегающих территориях, Пентагон отказался комментировать миссии, выполняемые "разведывательными средствами ISR".

В Пентагоне заявили, что два российских истребителя Су-27 осуществили " опасный и непрофессиональный" перехват шпионского беспилотника MQ-9 в международном воздушном пространстве. При этом один из самолетов якобы сбросил топливо на БПЛА м повредил его пропеллер. В итоге дрон-шпион упал в воду. Eurasiantimes.

RQ-170 Sentinel — это высотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с увеличенной продолжительностью полета. Беспилотник способен в масштабе реального времени передавать графическую информацию на наземный пункт управления (НПУ) по линиям прямой видимости (LOS).

реклама

Sentinel оснащен множеством самых разнообразных датчиков, включая РЛС АФАР с синтезированной апертурой, систему обнаружения движущихся наземных целей, модуль электронно-оптических сенсоров, а также комплекты ночного наблюдения и видеосъемки.

В Пентагоне, считают, такие БПЛА весьма перфективными средствами разведки, так как RQ-170 позволяет собирать разведывательную информацию с минимальным риском быть обнаруженным. Учитывая, что малозаметные самолеты проще обнаружить и отследить, противник может принять дополнительные меры, чтобы в ответ скрыть или изменить свои действия.

Использовать стелс-средства можно лишь исключительно в целях сбора разведывательной информации, поскольку они в значительной степени защищены, если не неуязвимы, для вражеских систем противовоздушной обороны. BC России существенно увеличили потенциал своих средств ПВО в Крыму прежде, чем начать специальную военную операцию на Украине, добавив больше дальнобойных систем 3PK C-300 и c-400 с мощными РЛС.

Кроме того, RQ-170 способны собирать детальную информацию о местонахождении подразделении ВС РФ, оперативных мероприятиях и других способах ведения боевых действий, что может помочь ВСУ в принятии соответствующих контрмер.

Участие в шпионаже RQ-4 Global Hawk, Boeing RC-135, и Mirage-2000

реклама

Любопытно, что в секретной документации Пентагона содержались маршрутные карты британских Rivet Joints, французских Mirages, RQ-4 американских ВВС и НАТО.

Наряду с информацией о БПЛА-шпионе RQ-170 Sentinel, утечка документов содержит сведения о полетах беспилотников ВВС США RQ-4 Global Hawk и RQ-9 Reaper, а также о секретных операциях с участием британских RC-135W Rivet Joints и Global Hawk Североатлантического альянса.

Эти данные имеет особое значение, поскольку RQ-9 Reaper и британские RC-135W участвовали в "стычках" с российскими самолетами Су-27 "Фланкер". Осенью 2022 года летчик Су-27 произвел пуск ракеты не далеко от Крыма по британскому дрону Boeing RC-1. Видимо это произошло из-за недопонимания, пишет газета Washington Post. Но, якобы, что-то пошло не так и ракета не попала в цель.  

Другой инцидент произошел в прошлом месяце, после того как российский Су-27 эффективно "посадил на воду" американский беспилотник MQ-9 Reaper. Это происшествие продемонстрировало размах американских беспилотных операций в регионе и их уязвимость.

Однако гораздо более интригующим является тот факт, что в качестве разведывательных самолетов Запад задействовал французские истребители Mirage-2000. По крайней мере, в прошлом официальный Париж не сообщал об использовании разведывательных систем на истребителях Mirage-2000 и связанных с этим операциях.

Киев получил первый дивизион ЗРК "Пэтриот": Почему американские системы ПВО не окажут существенного влияния на итоги конфликта/strong>

Французские ВВС обычно применяют Mirage-2000 для нанесения ударов по наземным объектам или для выполнения задач по перехвату и защите ПВО. Поэтому их применение для миссий ISR кажется не совсем логичным.

Ветеран индийских ВВС и военный эксперт экс-капитан Виджайндер К Тхакур в интервью EurAsian Times сказал: "Большинство истребителей могут вести разведку, радиоэлектронное подслушивание и радиоэлектронную борьбу с помощью специальных капсул. Используя такие устройства, они способны вести тактический анализ и РЭБ. Такие крупные стратегические самолеты, как Boeing RC-135, осуществляют разведку высшего уровня. Самолеты подобные Mirage 2000 в разведке применяются крайне редко. Вероятно, французы развернули их для оперативных учений. Скорее всего, так и было".

Перед своим первым боевым крещением во время воздушного патрулирования над Саудовской Аравией Mirage 2000C выполнял задачи эскорта над Кувейтом и южным Ираком во время операций "Щит пустыни" и "Буря в пустыне" в 1990-1991 годах. Годом позже Mirage 2000C использовались в боевых действиях, в Персидском заливе в поддержку бесполетной зоны, созданной в рамках операции "Южный дозор". Затем во время кризиса на Балканах истребители приняли участие в операции "Запрет полетов". Во время выполнения задач по охране воздушного пространства над Боснией и Герцеговиной французские Миражи (помимо боевого воздушного патрулирования) впервые произвели сброс неуправляемых авиабомб.

Французский авиаотряд с четырьмя истребителями Mirage-2000 пришел на смену немецким ВВС в миссии Североатлантического альянса по защите воздушного пространства Балтийских стран. Dassault Mirage 2000 – Wikipedia

Кроме того, Mirage 2000C использовались для поддержки боевых операций ВС Франции в Сахельском регионе Африки. Самолеты Mirage 2000, дислоцированные в Нигере (операция "Бархан"), наносили удары по позициям исламистов управляемыми боеприпасами GBU-12 Paveway II, а также совершали полеты в составе авиации ПВО.

Однако Министерство обороны Франции крайне неохотно публикуют информацию о разведывательных миссиях, выполняемых своими самолетами. К тому же, "Миражи" - довольно древние машины, которые, в большинстве своем, выведены из состава французских ВВС. Недавно в западных СМИ появилась информация о том, что Киев якобы получит в качестве военной помощи порядка 40 самолетов Mirage-2000.

Любопытно, но в секретном документе из Пентагона находились маршрутные карты английских Rivet Joints, французских "Миражей", RQ-4 американских ВВС и ВВС НАТО. А вот по RQ-170 или MQ-9 информации не было. Учитывая, что в документе рассматривается период до февраля 2023 года, текущий регион дислокации этих самолетов установить не удалось.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия сша сво спецоперация на украине boeing rc-135 mirage-2000 rq-170 rq-4 global hawk
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
83
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
35
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
13
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
20 апреля 2023 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США показали фото огромных истребителей Су-27СК и Су-30МК на фоне "малюток" F-16 ВВС Индонезии
9
В РФ прибыл новый дрон-камикадзе из Ирана – Arash-2 с дальностью до 2000 км и боеголовкой до 200 кг
13
Большинство словацких и польских МиГ-29 отправились не на фронт в ВСУ, а на процедуру канибализации
3
На Украине создали новую 100-миллиметровую САУ, уступающую даже старым танкам из серии Т-54/55
32
Робот Маркер станет сухопутным "авианосцем" для роевой сотни ударных БПЛА БАС-80
2
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
9
РФ научилась сжигать, а Китай брать под контроль спутники США – Пентагон готовится к кибервойне
9
Согласно исследованию геймеры в возрасте 50 лет и старше становятся растущей силой
10
Российский миллиардер Дерипаска предрекает завершение доминирования американского доллара
3
Энтузиаст сравнил качество изображения XeSS, FSR 2 и DLSS 3 в Cyberpunk 2077 — AMD в отстающих
7
Почему решение о поставках Украине Abrams играет Москве на руку
7
Radeon RX 6950 XT продолжает дешеветь — ценник RTX 4070 при более высоком уровне производительности
4
Украина получила систему ПВО HAWK, но есть один нюанс - данный комплекс передали без радаров вообще
8
В результате эксплуатации эрзац-РСЗО, артиллеристы ВСУ чуть не погибли от собственной ракеты
7
Всё больше владельцев Ryzen 7000X3D жалуется на выход их из строя — CPU выгорает вместе с матплатой
34
The New York Times: Китай наращивает ядерный потенциал с помощью России
1
Украинская армия использует иорданские ракеты, которые первоначально были проданы Армении
1
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
8
МИД Украины: Для завершения боевых действий в этом году нужно в десять раз больше оружия
9
Во Франции протестующие строят стену на автомагистрали
1

Популярные статьи

О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
7
Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
13
Elitegroup Computer Systems (ECS) - производитель материнских плат и видеокарт, о котором все забыли
23
Железные итоги апреля: лучшая игровая сборка для геймеров на GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X
25
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
61
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
7
ВКС РФ уничтожили четыре истребителя ВСУ и угрожая Японии имитировали удары по спорным островам – АТ
4
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
21
США развернули БПЛА-невидимку RQ-170 для шпионажа за позициями ВС РФ в Крыму и на Донбассе
+
Итоги гоночного уик-энда 22-23 апреля
2

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
18:39
Это всё ради того чтоб потом на электричках бесплатно ездить!
Дмитрий Песков подтвердил, что его сын принимал участие в СВО
Spamdooper
18:39
Эй, Буриданов, не тора пись, сперва возьмите Кременную наконец-то, которую некто Зелик обещался занять к Рождеству. Вот только год он почему-то не указал.
Глава разведки Украины заявил, что Крым перейдет под контроль Украины этой осенью
Archimedes
18:37
Нади имитировать удары не по своей территории, а по территории Японии. Эта фашистская организация же имитировала удары по Санкт-Петербургу, вот и надо сделать то же самое с Токио.
ВКС РФ уничтожили четыре истребителя ВСУ и угрожая Японии имитировали удары по спорным островам – АТ
FelsheR-BAN100807
18:30
Они оба под санкциями штатов, ты зачем врешь? "По мнению США, Набиуллина с 2013 года, когда она вступила в должность, занималась «защитой Кремля» от последствий западных санкций против России в ответ...
Глава Минфина РФ подтвердил приверженность курсу на ускоренный отказ России от доллара
Ua_is_shit
18:27
зеки не торопясь и смакуя уже перемололи десятки тысяч беспомощных всучек под Артёмовском, а этот нарик про Крым что-то лепечет... Впрочем чему удивляться, некоторые там и Москву брать собираются... х...
Глава разведки Украины заявил, что Крым перейдет под контроль Украины этой осенью
Archimedes
18:26
Лишние кораблики появились?
Глава Евродипломатии считает необходимым начать патрулировать Тайваньский пролив силами европейского флота
FelsheR-BAN100807
18:21
Он так завидует, что кто-то пишет лучше его.
Илон Маск - невероятный сказочник или гений нашего времени
dimkahon
18:16
Получше, что ли?
Энтузиаст сравнил качество изображения XeSS, FSR 2 и DLSS 3 в Cyberpunk 2077 — AMD в отстающих
Шишенбекстор
18:16
с какого хyя на территрии китая будет всякое быдло плавать, всех уничтожить, раскидать бомбало
Глава Евродипломатии считает необходимым начать патрулировать Тайваньский пролив силами европейского флота
Роман Ильягулов
18:14
Отправьте Буданова на осмотр к наркологу, наверняка вместе с Зелей на пару ширяются и перемоги выдумывают на пике кайфа
Глава разведки Украины заявил, что Крым перейдет под контроль Украины этой осенью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем