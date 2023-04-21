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В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн

Это посыл Западу: Россия будет постепенно увеличивать мощность и разнообразие вооружения.
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По некоторым данным, уже в ближайшие дни ВКС России начнут использовать бомбы весом от 3 до 5 тонн. Если сегодня в ежедневных бомбардировочных рейдах участвуют до семи самолетов, то вскоре их число будет исчисляться десятками. Об этом рассказал военкор Александр Сладков. По его мнению, не исключено, что они будут применяться для нанесения мощных ударов не только на передовой, но и в глубоком тылу противника. Таким образом, считает корреспондент, будет поставлен жирный крест на всех планах киевского режима о масштабном наступлении весной-летом.

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Впрочем Россия в спецоперации использует не только сверхмощные бомбы. Западные источники фиксируют применение по украинским позициям 500-килограммовых авиабомб, как минимум, в течение двух последних месяцев. Некоторые из них перед тем как поразить цель, способны пролететь до 70 километров, что обеспечивает большую защищенность российской боевой авиации. Комментируя эту информацию,  пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские Су-35 и Су-34 сбрасывают управляемые боеприпасы "со значительного расстояния" и для противодействия таким атакам у ВВС Украины просто нет нужных средств. На фотографии изображен сверхзвуковой многофункциональный фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 «Селезень» ВКС России, выполняющий бомбометание.            


Российская боевая авиация с начала года использует тяжелые авиационные бомбы. Однако по мнению западных СМИ, это были скорее не массовые, а эпизодические бомбардировки. Сладков рассказал, что ежедневно ВКС РФ используют от силы 5-7 боевых самолетов, которые сбрасывают на позиции противника весьма ограниченное количество боеприпасов. По его словам, Москва может значительно увеличить этот показатель с началом контрнаступления ВСУ. По мнению эксперта, ВС России могут задействовать порядка 30-40 самолетов на этом этапе конфликта. Большую часть из них, вероятнее всего, составят фронтовые бомбардировщики Су-34.

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"Авиационные крылатые ракеты необходимы для нанесения ударов по объектам, защищенным самыми передовыми средствами противовоздушной обороны, в том числе системами ЗРК большой дальности. Во всех иных случаях целесообразно использовать авиационные бомбы. Это недорогой, надежный, эффективный и безопасный для экипажей ВВС РФ способ. Неразумно, если стоимость боеприпасов превышает стоимость поражаемой цели", - считают российские военные аналитики.

В начале марта мы писали о том, как российские военные летчики  применяют управляемые боеприпасы УПАБ-500Б-Э и УПАБ-1500Б-Э по укрепрайонам ВСУ.

Военная авиация BKC Российской Федерации наносят мощные удары по укрепрайонам ВСУ в районе Авдеевки и Бахмута тяжелыми боеприпасами УПАБ-1500Б-Э 

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Российские военные эксперты утверждают, что украинская противовоздушная оборона не способна перехватывать такие бомбы. Так как запуски производятся с расстояния 45- 50 километров и высоты в 13-15 километров. С такой задачей возможно могли бы справиться американские зенитные комплексы "Патриот", но для этого их нужно доставить к линии фронта, что представляет опасность для самих ЗРК.

УПАБ-1500Б-Э

В начале апреля пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат в одном из интервью признал, что ВСУ не в состоянии противостоять российским крылатым авиабомбам. Он выступил с этим заявлением, когда ВСУ стало понятно, что ВКС России используют планерные полуторатонные боеприпасы. Скорее всего, это были УПАБ-1500Б - управляемые планирующие авиационные бомбы с массой боевой части в 1010 кг.

Управляемый авиационный планирующий боеприпас УПАБ-1500Б-Э рассчитан на уничтожение наземных и надводных малоразмерных прочных и особо прочных целей, включая железобетонные укрепления усиленного типа, командные пункты и центры управления.

УПАБ-1500Б — это боеприпас с ГЛОНАСС-наведением. Бомба официально принята на вооружение ВКС России в 2019 году. УПАБ-1500Б могут быть сброшены с самолетов Су-24М, Су-34 и Су-35. Они используются исключительно российскими войсками. Как было указано выше боеголовка весит чуть более тонны, дальность поражения 50 км.

Отсутствие контрмер со стороны ВСУ

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Cпикер Воздушных сил ВСУ признал, ВКС России, могут себе позволить использовать такие бомбы практически бесконечно. Такое заявление подразумевает три возможных варианта: 1) у России уже накоплено огромное количество УПАБ-1500Б, 2) производство этих бомб ведется полным ходом, 3) комбинация двух первых вариантов.

Секретарь командования украинских ВВС заявил, что в настоящее время Киев не способен отразить атаки российских бомбардировщиков. Но возможно это получится сделать, если союзники предоставят больше систем ПВО Patriot и SAMP\T, а еще очень хотелось бы получить американские истребители F-16. Самолеты Fighting Falcon необходимы ВСУ для того, чтобы наносить удары за пределами видимости. Таким образом, утверждает Игнат, украинские ВВС смогут сбивать российские самолеты на больших расстояниях, что позволит существенно сократить применение планирующих бомб российскими ВКС.

Вчера американский военный журнал  Military Watch Magazine опубликовал статью в которой сообщил, о том что в Киев прибыли первые зенитно-ракетные комплексы Patriot. В публикации поясняется почему дивизионы противовоздушной обороны поставленные Германией не повлияют на исход конфликта на Украине... Отсутствие на Украине эффективной сети средств противовоздушной обороны в дополнение к небольшому количеству весьма устаревших комплексов "Патриот" представляет собой одну огромную проблему, которая превращает эти системы в относительно легкую добычу для российских военных, пишет издание.

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Напомним, что в начале апреля министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил заводы в Нижегородской области, где производятся артиллерийские снаряды и мины, авиабомбы и ракеты. Из видеоматериалов стало понятно, что российский оборонно-промышленный комплекс работает на полную мощность, несмотря на жесткие экономические санкции, введенные Соединенными Штатами и их союзниками по Североатлантическому альянсу, подразумевающие ограничения импорта целого ряда электронных компонентов.

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