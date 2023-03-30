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На этой неделе регулирующие органы Китая дали понять, что неприятности Джека Ма, продолжавшиеся 28 с лишним месяцев, наконец-то закончились. И теперь "China Inc" снова в деле.

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Джек Ма, поет во время мероприятия по случаю 20-летия компании Alibaba в Ханчжоу. Пока Ма добивался все большей известности в качестве самого узнаваемого лица в азиатском бизнесе, регулирующие органы Китая резко тормознули компанию. Photo: AFP / STR. journal Asiatimes.

Во вторник (28 марта) официальный Пекин объявил, что Alibaba Group разделит свою империю стоимостью 220 миллиардов долларов США на шесть отдельных подразделений. Этот шаг позволит инициировать самостоятельные публичные размещения акций (IPO).

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Что еще более важно, такая реструктуризация является своего рода дорожной картой, призванной снять обеспокоенность регулирующих органов по поводу злоупотребления монопольной властью среди технологических гигантов Китая. "Разделение Alibaba может стать моделью для других компаний, однако пока мы не прогнозируем подобных событий", - заявил аналитик Evercore ISI Нео Ванг.

Все это может помочь Baidu, Meituan, Tencent и другим интернет-гигантам пережить давление регулирующих органов, начавшееся в ноябре 2020 года после эффектного отстранения от управления компанией ее основателя Джека Ма.

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В том же месяце регуляторы пресекли планы Ма вывести на биржу финансовое подразделение Ant Group - IPO стоимостью 37 млрд долларов, должно было стать крупнейшим в истории. Кроме того, такое событие возвестило бы о превращении China Inc в технологическую "супердержаву" - со своими собственными правилами.

Вместо того чтобы проводить листинг в Нью-Йорке, как это сделала Alibaba в 2014 году, Ant собиралась реализовать акции в Шанхае и Гонконге. Эта продажа должна была повысить статус Большого Китая как технологической и финансовой Мекки. Эти надежды рухнули в ноябре 2020 года породив скорее больше теорий заговора, чем понимания планов лидера Коммунистической партии Си Цзиньпина в отношении крупнейшей экономики Азии.

Основатель Alibaba Джек Ма на снимке из личного архива. Image: Facebook. journal Asiatimes.

При этом наиболее распространенной гипотезой стало предположение о том, что Ма перешел "красные линии" во время выступления в Шанхае в конце октября 2020 года, в котором он обвинил пекинских регуляторов в непонимании технологических процессов, а государственные банки - в "ломбардном" менталитете.

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Мощное регулятивное давление, а также блокировка, вызванная пандемией Covid привели к обвалу акций Alibaba. В настоящее время они торгуются на исторических минимумах, менее чем в 10 раз превышая размер будущей прибыли. Это примерно вдвое ниже среднего пятилетнего показателя Alibaba и меньше, чем у технологических гигантов JD.com и Tencent.

Однако эпоха разрушения капитала может закончиться, пишет издание Asiatimes. На фоне разделения Alibaba в Китай после настойчивого приглашения властей вернулся Джек Ма. Этот приезд совпал с приходом к власти новой команды Си Цзиньпина которая сегодня активно занимается экономическим и финансовым реформированием страны во главе с новым премьером Ли Цянем.

В отличие от своего предшественника, Ли, судя по всему, пользуется большим доверием Си в вопросах экономического подъема Китая. Наиболее вероятной причиной, по мнению экспертов, является богатый опыт работы Ли в технологической отрасли. Такая практика, пишет издание, может предоставить Ли инструменты необходимые для перекалибровки экономических механизмов с экспорта на инновации и рост, основанный на потреблении.

Напомним, что в 2018 году, когда Ли был партийным боссом Шанхая, он убедил основателя компании Tesla Илона Маска построить в городе завод по производству электромобилей. Кстати — это первое предприятие Маска за рубежом. Благодаря этой сделке Китай быстро завоевал в Азии лидерство в индустрии электромобилей.

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За несколько лет до этого, в 2010-х годах, Ли занимал пост губернатора провинции Чжэцзян. Согласно имеющейся информации, Ли и Ма очень плотно сотрудничали, поскольку именно в Чжэцзяне была основана самая крупная в Китае технологическая компания. Отсюда можно сделать вывод, что восхождение Ли на вершину власти в Пекине является благоприятным фактором для восстановления экономического статуса отрасли высоких технологий.

Корпорация Alibaba вскоре может снова стать центром внимания мировых инвесторов. Image: Agencies. journal Asiatimes.

После переизбрания на третий 5-летний срок Си оставил на своих постах большинство членов кабинета министров. Важно отметить, что среди них есть уважаемый во всем мире И Ган, глава Народного банка Китая. Скорее всего, пишет издание, это говорит о том, что пока И будет работать над повышением доверия к финансовому "железу", внутренний круг Ли сможет сосредоточиться на экономическом "программном обеспечении".

Новая форма инновационного развития Alibaba может стать удачным сигналом для китайских технологических компаний. Аналитик американского финансового конгломерата Morgan Stanley Гэри Ю по этому поводу заявил, - "Явный энтузиазм инвесторов касательно плана Alibaba указывает на возможность нового старта технологической элиты Китая, которая до сих пор котировалась со значительным дисконтом по отношению к совокупности своих активов".

"Главный показатель P/E (соотношение "цена — прибыль") фактически подразумевает нулевую стоимость основных консолидированных дочерних компаний Alibaba и некоторых частных и государственных инвестиций в акционерный капитал", - считает Гари Ю.

В пояснительной записке аналитики Jefferies пишут: "Мы считаем, что реорганизация компании позволит различным структурным подразделениям быстро реагировать на рыночные изменения и повысит эффективность принятия решений. На наш взгляд, это важное организационное решение, способное привести к гибкому и более бережливому управлению, поддерживаемому его средней и внутренней инфраструктурой". Аналитик Goldman Sachs Рональд Кеунг считает, что реструктуризация Alibaba "демонстрирует стремление руководства к дальнейшему повышению прибыльности".

Новый премьер-министр Китая Ли Цян принимает присягу после своего избрания во время четвертого пленарного заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Большом зале народных собраний в Пекине, Китай, 11 марта 2023 года. Image: Pool / Twitter / Screengrab. Journal Asiatimes.

Это, конечно, зависит от того, насколько успешно команда Ли проведет реформы. При этом большая часть театрализованных представлений, связанных с проведением в этом месяце Всекитайского собрания народных представителей, свидетельствует о еще более жестком контроле над частным сектором.

Сигналы из Пекина вынуждают инвесторов, таких как CEO MegaTrust Investment Ван Ци, рекомендовать клиентам торговать "государственными альфа-активами", " превращая системы SOE в главных кандидатов" на получение прибыли от торговли. Такая динамика идет вразрез с обещаниями Ли начать серию реформ в сфере производства. Предполагается, что в стимулировании экономического роста наиболее приоритетными направлениями станет усиление роли частного сектора и доли потребления домашних хозяйств.

Кроме того, пишет Asiatimes, для достижения этой цели необходимо убедить 1,4 миллиарда жителей Китая меньше экономить и больше тратить. Речь идет о создании крупных механизмов социальной защиты на национальном уровне и на уровне местных органов власти. А также о создании мощной экономической инфраструктуры практически с нуля.

Многие эксперты считают, такое решение правильным. На долю частного сектора КНР сегодня приходится около 60% валового внутреннего продукта (ВВП) Китая и более 80% рабочих мест. Любой процесс в увеличении динамизма и заработной платы в частном секторе будет иметь широкомасштабные последствия для ВВП. В начале этого месяца Ли признал, что "в прошлом году имели место некоторые неуместные дискуссии о частных предпринимателях, которые вызвали у них чувство разочарования". Теперь ситуация в корне меняется, заявил Ли.

В этом смысле новости об Alibaba — это большой шаг в правильном направлении. "Мы считаем, что это заставит инвесторов пересмотреть методологию оценки Alibaba", - говорит аналитик Citigroup Алисия Яп. Разделение компании не только откроет базовую стоимость каждого бизнеса, но и заложит основу для грядущих более масштабных преобразований".

Винни Ву, аналитик BofA Securities, рассматривает Alibaba как важный эксперимент по решению проблемы Winner's curse "проклятия победителя", которая касается компаний, которые как Икар слишком близко приблизились к Солнцу.

Photo: AFP / Da Ging / Imaginechina. Journal Asiatimes.

Окажется ли эта реструктуризация способом снижения градуса озабоченности по поводу масштабов больших технологических компаний, антимонопольных и политических рисков, которые они представляют, еще предстоит выяснить, говорит эксперт.

В последние годы инвесторы оценивали ценные бумаги Alibaba как акции коммунальных предприятий, опасаясь, что дни стремительного роста компании уже позади. Теперь же в результате реструктуризации компании ее основное торговое подразделение, игровое, облачное, логистическое и другие филиалы получат собственных руководителей и совет директоров.

По словам генерального директора Дэниела Чжана, который останется во главе холдинговой компании Alibaba Group, каждое подразделение получит право "проводить независимое привлечение средств и IPO". Аналитик Зерлина Зенг из CreditSights говорит, - "мы считаем, что корпоративная реорганизация снижает риск истощения денежных резервов Alibaba для финансирования нерентабельных направлений бизнеса".

Кроме Taobao и Tmall, большая часть других подразделений Alibaba "убыточна", - говорит Зенг. К ним относятся облачные сервисы, подразделение по доставке еды Ele.ma, логистическое подразделение Ampa и зарубежные платформы электронной коммерции, такие как Lazada и Aliexpress.

"По нашим оценкам, большая часть капитальных вложений и инвестиций Alibaba за последние несколько лет была направлена на расширение этих подразделений", - говорит Цзэн. "Мы ожидаем, что отдельное привлечение акционерного капитала (включая IPO) этих подразделений поможет снизить расход денежных средств Alibaba, что, на наш взгляд, является положительным фактором". Аналитик Джон Чой из брокерской компании Daiwa считает, что "создание отдельных бизнес-групп позволит быстрее реагировать на изменения рынка в условиях усиливающейся конкуренции".

Многое эксперты считают, что Tencent и другим технологическим гигантам, оказавшимся под "огнем регуляторов", следует изучить действия Alibaba. При этом направления деятельности гиганта видеоигр затрагивают и такие чувствительные области, как мобильные платежи, облачные вычисления и онлайн-медиа. Если новая стратегия Alibaba сможет удовлетворить регуляторов и акционеров, Tencent и другие технологические гиганты смогут последовать ее примеру, и тогда фиаско Джека Ма забудется как страшный сном, подводит итог Asiatimes.