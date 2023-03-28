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Советский МиГ-25 (по кодификации НАТО: Летучая лисица, англ. Foxbat) поступил на вооружение в 1970 году. Он считался самым мощным истребителем-перехватчиком своего времени, да и сегодня сохранил звание самого быстрого боевого самолета в мире несмотря на то, что его производство было прекращено в 1985 году.

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Мощность двигателей МиГ-25 была настолько велика, что он был способен разогнаться до 3 000 километров в час, а если пилоты были готовы рискнуть, то и до 3 400 км/ч. Такой потенциал напугал Соединенные Штаты и прочих членов Североатлантического альянса. Новый советский истребитель-перехватчик был не только невероятно быстрым, но и маневренным, чего так не хватало самолетам Запада. Military Watch Magazine.

Невзирая на чрезвычайно высокую стоимость обслуживания, значительно превышающую стоимость любого другого советского военного самолета, МиГ-25 оставался на вооружении Воздушно-космические силы Российской Федерации до 2013 года. Все это отражает ценность его уникального потенциала, пишет американское издание Military Watch Magazine. Даже сегодня этот самолет не канул в Лету и до сих пор продолжает эксплуатироваться в составе алжирских ВВС.

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Всего на вооружение были приняты две основные модификации МиГ-25 с совершенно разным функционалом: включая перехватчики ПВО, предназначенные для ведения воздушного боя, (серия МиГ-25П), и разведывательно-ударные варианты для ВВС СССР (серия МиГ-25Р).

Несмотря на то, что начиная с 1980-х годов в Советском Союзе разрабатывались более мощные самолеты для воздушного боя, превосходящие МиГ-25П, у самолетов семейства МиГ-25Р практически не было конкурентов. В результате они получили несколько вариантов и дольше оставались на вооружении. Специализированные версии МиГ-25Р выполняли самые разные задачи - от подавления ПВО до радиоэлектронной борьбы и нанесения бомбовых ударов с большой высоты.

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Специализированные варианты МиГ-25Р выполняли различные функции - от подавления ПВО до радиоэлектронной борьбы и высотного бомбометания. Однако один из самых нишевых вариантов был разработан в ответ на растущие в Советском Союзе опасения по поводу развития китайской ядерной программы в 1970-х годах. Этот самолет получивший индекс МиГ-25РР, был сконструирован специально для наблюдения за ядерными зарубежными исследованиями.

Несмотря на то, что было построено более 220 модификаций МиГ-25Р, только восемь из них предназначались для мониторинга ядерных испытаний. МиГ-25РР был разработан после разрыва китайско-советских отношений как ответ на потенциальную угрозу, исходящую от ядерной программы Китая. Хотя СССР играл ключевую роль в поддержке китайских ядерных разработок в 1950-х годах, ухудшение отношений между двумя государствами в следующем десятилетии привело к тому, что ядерный арсенал НОАК был нацелен на сдерживание военной активности не только американских военных на юге и востоке страны, но и войск СССР на ее северной и западной границах.

В 1964 году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела первые испытания ядерного оружия, а всего три года спустя, в 1967 году, впервые испытала термоядерный боеприпас. Испытания проводились вплоть до 1996 года. При Китай постоянно совершенствовал ядреный арсенал разрабатывая более мощные и в то же время компактные боеголовки, которые можно было устанавливать на баллистические ракеты. Если Северной Корее удалось добиться этого менее чем за десять лет, то у Китая ушло 32 года на достижение желаемого результата, пишет Military Watch Magazine. За этот период НОАК провела 45 ядерных испытаний, причем самое масштабное - в ноябре 1976 года, когда в атмосфере была взорвана водородная бомба мощностью 4 мегатонны. Это произошло в период обострения напряженности между Москвой и Пекином, и подобные испытания в соседней стране вызвали серьезную озабоченность Советского Союза.

В свое время лётчики индийских ВВС не без сожаления вынуждены были расстаться с этими истребителями. "Это были великолепные машины, но даже сейчас нам не разрешают говорить, на что были способны эти самолеты", - поделился с агентством Франс Пресс один из индийских пилотов МиГ-25.. Military Watch Magazine

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С целью проведения радиационной разведки было развернуто восемь самолетов МиГ-25РР с комплектами аппаратуры Vista, которые включали в себя капсулы для отбора проб воздуха FUKA. Они специально были разработаны для обнаружения радиоактивных частиц в атмосферном воздухе на большой высоте. Хотя эти комплекты были первоначально созданы для самолетов-разведчиков ОКБ Яковлева, позже они были модифицированы для более мощных МиГ-25, способных летать гораздо быстрее и выше, уклоняясь от китайских систем ПВО.

Самым современным боевым самолетом китайских ВВС НОАК в то время был довольно примитивный вариант одномоторного легкого истребителя J-7, созданного на базе советского МиГ-21. Эти машины могли летать на скорости ниже 2 Махов и на относительно небольших высотах. А самой мощной системой ПВО в Китае на тот момент были советские комплексы большой дальности ЗРК С-75. При этом в основной своей массе китайские ВВС использовали гораздо менее эффективные самолеты, а зона действия С-75 была настолько ограниченной, что скорость и высота полета МиГ-25 делали его практически неуязвимым для перехвата.

Более того, благодаря высоким характеристикам МиГ-25РР НОАК не удалось ни разу даже нацелится на "Фоксбат", не говоря уже о том, чтобы успешно его уничтожить. Китайская противовоздушная оборона оставалась чрезвычайно слабой вплоть до 1990-х годов, когда после распада Советского Союза Пекин закупил у России новые современные системы ПВО и истребители четвёртого поколения.

Использование Советским Союзом МиГ-25 для наблюдения за китайской ядерной программой было не единственным случаем применения "Foxbat". Так, например, Ирак регулярно использовал свой собственный парк МиГ-25 для инспекции иранских военных баз, включая наблюдение за ядерными объектами, которые регулярно подвергались атакам. Индия приобрела МиГ-25 у Москвы в 1981 году, предположительно от 8 до 12 машин. Они был объединены в 102-ю эскадрилью на авиабазе Бакшика-Талаб. Причем эта эскадрилья официально носила название "трижды сверхзвуковой", что подчеркивало ее особый статус. Согласно источникам Нью-Дели использовала их для наблюдения за военными и ядерными объектами Пакистана в 1980-х и 1990-х годах.

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При грамотном пилотировании самолет был практически неуязвим, и даже в случае его обнаружения МиГ-25 мог беспрепятственно пролетать через всю территорию противника, не оставляя вражеским истребителям и подразделениям ПВО практически никаких шансов для перехвата.

Это продемонстрировали советские МиГ-25, летающие над Синайским полуостровом в 1970-х годах, а также индийские и иракские Foxbats, летающие над Пакистаном и Ираном соответственно. На протяжении всей истории только иракские МиГ-25 понесли боевые потери, да и то в единичных случаях и, как правило, из-за неопытности пилотов.

В начале 80-х годов прошлого столетия Алжир получил первые МиГ-25РБ. Марокканские самолеты во время войны с Полисарио постоянно совершали провокационные полеты на границе, в 1982 году такие же полеты вместе с ними стали совершать ВВС США. Во время одних из таких учений алжирский МиГ-25РБ пересек марокканскую границу, пролетел через всю страну, развернулся и пролетел в обратную сторону. После этого инцидента полеты на границе прекратились.

В 1970-х годах воздушное пространство Китая было защищено гораздо хуже, чем территория других государств, где двадцать пятые МиГи выполняли разведывательные полеты, пишет MWM. На вооружение НОАК еще не были приняты истребители, способные использовать даже базовое оружие способные поражать цели за пределами визуальной дальности, поэтому МиГ-25РР совершено беспрепятственно летали над территорией Китая.

Двигатели самолета были настолько мощными, что МиГ-25P спокойно разгонялся до 3 000 километров в час, а если летчики готовы были рискнуть, то и до 3 400 километров в час. Эти машины были был настолько быстрыми, что могли уклоняться от ракет за счет ускорения и набора высоты. МиГ-25 быстро установил мировые рекорды скорости и высоты. Так, например 31 августа 1977 года лётчик-испытатель А. Федотов установил на этом самолёте абсолютный мировой рекорд высоты полёта в 37 650 метров, который не побит и по сей день. Всего на самолётах этого типа было установлены 29 мировых рекордов.