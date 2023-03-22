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Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch

Стоимость серийного производства истребителя пятого поколения, разрабатываемого в ОКБ Микояна, могла быть вдвое выше Су-57 ВКС РФ
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Возможно, вам известно, что создание малозаметного самолета пятого поколения Су-57 (Т-50, по классификации НАТО Felon - "Преступник") стартовало в начале нулевых годов. Первый Су-57 поступил на вооружение ВКС России в конце 2020 году. Однако Т-50 не был первым проектом пятого поколения, разрабатывавшимся в нашей стране. Работы над созданием боевых самолетов 5-го поколения велись уже в конце 70-х годов прошлого столетия, причем как в СССР, так и в Соединенных Штатах. В концептах этих машин были заложены самые современные технологии недоступные самолётам более ранних поколений. Об этом рассказывают военные эксперты англоязычного журнала Military Watch Magazine.

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The aircraft produced in 1999 was designated Mig 1.44, but it was only a demonstration model/prototype. The planned production MFI was called 1.42 and would have had a slightly different air intake design, internal gun compartment. Journal  Military Watch Magazine, Journal Corner of the Sky

Прежде всего, речь идет о малозаметном интегральном планере с высокорасположенным трапециевидным крылом, плавно сопряжённым с фюзеляжем, внутренними отсеками для вооружений различных типов, радарах АФАР, а также о принципиально новых сенсорах, уникальном сетецентрическом боевом потенциале, стеклянном кокпите и режиме сверхкруизного полёта (способности летать на сверхзвуке без использования форсажных камер). Весь этот богатый технологический арсенал предоставлял огромные преимущества перед самолетами предшествующих поколений

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После длительных задержек оборонная программа Advanced Tactical Fighter американской компании Lockheed Martin привела созданию истребителя F-22 "Раптор". Самолеты этого класса поступили на вооружение в конце 2005 года. В СССР истребители 5-го поколения разрабатывались в ОКБ им. А.И. Микояна в рамках проекта "Комплексная целевая программа". Согласно прогнозам, российский конкурент "Раптора " должен был встать в строй примерно в 2000-2005 годах.

Являясь прямым предшественником Су-57, самолет ОКБ Микояна был для своего времени гораздо более перспективным проектом. Это отражало тот факт, что в СССР на военные расходы выделялось гораздо больше средств. Кроме того, Советский Союз обладал большим потенциалом в области новых технологий и мог гораздо более эффективно вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность.

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В 1989 году был выпущен полноценный комплект рабочей документации, после чего на опытном заводе АНПК "МиГ" было начато производство и сборка первых самолетов. В конце 1991 года, самолет прошел летные испытания в ВВС. Максимальная скорость полета соответствовала числу М=2,6. Практический радиус действия, по разным оценкам варьировался от 4000 до 4500 км, практический потолок - 20.000 метров. По всем этим показателям истребитель существенно превосходил потенциал американского F-22.

 Его турбореактивные моторы АЛ-41Ф выдавали намного большую тягу и имели более высокое соотношение веса и тяги, по сравнению с другими двигателями используемыми сегодня на двухмоторных истребителях (не уступая даже одномоторным F-35 с силовой установкой F135, поступившим на вооружение в 2015 году). Многие западные эксперты в области авиации и авиационной промышленности считают, что импульсно-доплеровским радар N0-14 с дальностью обнаружения 420 км и способностью отслеживать до 40 и атаковать более 20 воздушных целей одновременно намного опередил свое время, и лишь немногие самолеты последнего поколения могут похвастаться сегодня подобным потенциалом.

Кроме того, истребитель должен был использовать ряд невиданных ранее технологий, включая плазменную стелс - установку, которая, как сообщалось, могла в разы снизить и без того невысокое радиолокационное сечение самолета.

It is believed that the MFI was to be equipped with a pulse Doppler radar, referred to as NO-14. This phased antenna array is designed to engage and out of visual contact with the enemy and attack more than 20 air targets simultaneous На фото истребитель МиГ-1.44 советско-российского производства. Journal  Military Watch Magazine, Journal Corner of the Sky

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И наконец, его ракеты Р-77 (РВВ-АЕ) по своим характеристикам превосходили все аналогичные боеприпасы истребительной авиации, стоящие на вооружении Воздушно-космических силы России, по крайней мере, до 2020-х годов. Впрочем, за эти весьма выдающиеся характеристики МиГ 1.42 пришлось заплатить высокую цену. Согласно имеющейся информации, стоимость самолета в случае его доработки и запуска в производство составила бы около порядка $70 млн (в ценах 2020 года), что частично объясняется сокращением объемов финансирования российской оборонной промышленности после распада Советского Союза.

В конечном итоге программу МиГ 1.42 пришлось свернуть по целому ряду причин. Одна из них - увеличение закупочных расходов, что было вызвано с серьезным спадом в экономике страны в 90-е годы. За последние десятилетие прошлого века финансирование оборонной промышленности было сокращено примерно на 5-8 процентов по сравнению с уровнем конца 1980-х годов.

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Первый полет демонстратора был отложен из-за отсутствия средств на приобретение необходимой авионики. В итоге через шесть лет в декабре 2000 года самолет (уже как "Изделие 1.44") впервые поднялся в воздух с аэродрома ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском. В конце концов, проект планер признали устаревшим, и вскоре после этого проект был вовсе закрыт. В качестве официальной причины была названа его высокая стоимость программы.

И хотя технологии, разработанные для МиГ 1.42 (1.44), легли в основу Су-57, создание которого было одобрено правительством РФ в 2002 году, новый проект с самого начала был ориентирован на требования более скромного воздушного флота с меньшими потребностями и меньшей технической базой.

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Если МиГ 1.42(1.44) был разработан с чистого листа и должен был обеспечить самые лучшие летно-технические характеристики, на которые только была способна советская наука, то при создании Су-57, частично использовались наработки истребителя четвертого поколения Су-27 Flanker, которые и должны были заменить самолеты пятого поколения ОКБ Микояна.

The Su-57 is a versatile aircraft that combines the functions of an attack aircraft and a fighter. The design deeply integrates a new avionics complex with a high level of control automation and intelligent crew support.  The complex of technical solutions incorporated in the Su-57 made it possible to obtain a qualitatively new level of performance and ensure superiority over modern aircraft of that class. Journal  Military Watch Magazine, Journal Corner of the Sky

При этом сходство в конструкции было весьма существенным, в результате чего Су-57 на Западе нередко называли "стелс-фланкер". Тем не менее, более консервативный конструктив Су-57 имел ряд выгодных преимуществ, включая не только относительно низкие эксплуатационные расходы, но и ожидаемую легкость интеграции в состав воздушного флота, в основе которого уже используются самые разные глубоко-модифицированные варианты Су-27.

По оценкам издания экспертов Military Watch Magazine, стоимость Су-57 составляет всего 35 миллионов долларов - или вдвое меньше, чем у МиГ 1.42. Такое положение дел позволяет российскому государству, находящемуся под жесткими санкциями Запада, вкладывать средства в развитие авиационной промышленности более эффективно. Хотя, с другой стороны, цена на этот самолет в почти в два раза выше, чем стоимость самой современной модификации Фланкера 4 поколения - Су-35, которая, по имеющимся данным, составляет $18 млн. Но для истребителя пятого поколения это все же крайне мало

Далее эксперты MWM отмечают, что это имеет важное значение, так как российские ВВС не так велики, как например ВВС Китая и для того, чтобы обеспечить значительную экономию от масштаба производства Су-57, истребитель должен быть экспортирован в больших количествах. Это соответствует практике постсоветского производства Су-27 и Су-30, когда большая часть изготовленных самолетов отправлялась за рубеж.

В конце концов, Су-57 стал воплощением проекта, разработанного для флота России, которая несколько отстала от ведущих экономик мира и перестала входить в число двух лидеров по ключевым развивающимся технологиям, связанным с боевой авиацией. В отличие от него, МиГ 1.42 (1.44) разрабатывался в Советском Союзе, который по валовым показателям занимал второе место в мире и имел самую эффективную финансовую поддержку своих ВВС.

Sources and links: Journal MilitaryWatchMagazine, Journal Corner of the Sky, Portal pravda

1. (https://www.airwar.ru/enc/fighter/su57.html)
2. (https://www.airwars.ru/enc/xplane/mfi.html)
3. (https://www.pravda.ru/news/world/1813562-mig_142/)
4. (https://militarywatchmagazine.com/article/su57-half-price-ambitious-mig142)

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су-57 миг 1.42 окб микояна
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