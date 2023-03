За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Возможно, вам известно, что создание малозаметного самолета пятого поколения Су-57 (Т-50, по классификации НАТО Felon - "Преступник") стартовало в начале нулевых годов. Первый Су-57 поступил на вооружение ВКС России в конце 2020 году. Однако Т-50 не был первым проектом пятого поколения, разрабатывавшимся в нашей стране. Работы над созданием боевых самолетов 5-го поколения велись уже в конце 70-х годов прошлого столетия, причем как в СССР, так и в Соединенных Штатах. В концептах этих машин были заложены самые современные технологии недоступные самолётам более ранних поколений. Об этом рассказывают военные эксперты англоязычного журнала Military Watch Magazine.

The aircraft produced in 1999 was designated Mig 1.44, but it was only a demonstration model/prototype. The planned production MFI was called 1.42 and would have had a slightly different air intake design, internal gun compartment. Journal Military Watch Magazine, Journal Corner of the Sky

Прежде всего, речь идет о малозаметном интегральном планере с высокорасположенным трапециевидным крылом, плавно сопряжённым с фюзеляжем, внутренними отсеками для вооружений различных типов, радарах АФАР, а также о принципиально новых сенсорах, уникальном сетецентрическом боевом потенциале, стеклянном кокпите и режиме сверхкруизного полёта (способности летать на сверхзвуке без использования форсажных камер). Весь этот богатый технологический арсенал предоставлял огромные преимущества перед самолетами предшествующих поколений

После длительных задержек оборонная программа Advanced Tactical Fighter американской компании Lockheed Martin привела созданию истребителя F-22 "Раптор". Самолеты этого класса поступили на вооружение в конце 2005 года. В СССР истребители 5-го поколения разрабатывались в ОКБ им. А.И. Микояна в рамках проекта "Комплексная целевая программа". Согласно прогнозам, российский конкурент "Раптора " должен был встать в строй примерно в 2000-2005 годах.

Являясь прямым предшественником Су-57, самолет ОКБ Микояна был для своего времени гораздо более перспективным проектом. Это отражало тот факт, что в СССР на военные расходы выделялось гораздо больше средств. Кроме того, Советский Союз обладал большим потенциалом в области новых технологий и мог гораздо более эффективно вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность.

В 1989 году был выпущен полноценный комплект рабочей документации, после чего на опытном заводе АНПК "МиГ" было начато производство и сборка первых самолетов. В конце 1991 года, самолет прошел летные испытания в ВВС. Максимальная скорость полета соответствовала числу М=2,6. Практический радиус действия, по разным оценкам варьировался от 4000 до 4500 км, практический потолок - 20.000 метров. По всем этим показателям истребитель существенно превосходил потенциал американского F-22.

Его турбореактивные моторы АЛ-41Ф выдавали намного большую тягу и имели более высокое соотношение веса и тяги, по сравнению с другими двигателями используемыми сегодня на двухмоторных истребителях (не уступая даже одномоторным F-35 с силовой установкой F135, поступившим на вооружение в 2015 году). Многие западные эксперты в области авиации и авиационной промышленности считают, что импульсно-доплеровским радар N0-14 с дальностью обнаружения 420 км и способностью отслеживать до 40 и атаковать более 20 воздушных целей одновременно намного опередил свое время, и лишь немногие самолеты последнего поколения могут похвастаться сегодня подобным потенциалом.

Кроме того, истребитель должен был использовать ряд невиданных ранее технологий, включая плазменную стелс - установку, которая, как сообщалось, могла в разы снизить и без того невысокое радиолокационное сечение самолета.

It is believed that the MFI was to be equipped with a pulse Doppler radar, referred to as NO-14. This phased antenna array is designed to engage and out of visual contact with the enemy and attack more than 20 air targets simultaneous На фото истребитель МиГ-1.44 советско-российского производства. Journal Military Watch Magazine, Journal Corner of the Sky

И наконец, его ракеты Р-77 (РВВ-АЕ) по своим характеристикам превосходили все аналогичные боеприпасы истребительной авиации, стоящие на вооружении Воздушно-космических силы России, по крайней мере, до 2020-х годов. Впрочем, за эти весьма выдающиеся характеристики МиГ 1.42 пришлось заплатить высокую цену. Согласно имеющейся информации, стоимость самолета в случае его доработки и запуска в производство составила бы около порядка $70 млн (в ценах 2020 года), что частично объясняется сокращением объемов финансирования российской оборонной промышленности после распада Советского Союза.

В конечном итоге программу МиГ 1.42 пришлось свернуть по целому ряду причин. Одна из них - увеличение закупочных расходов, что было вызвано с серьезным спадом в экономике страны в 90-е годы. За последние десятилетие прошлого века финансирование оборонной промышленности было сокращено примерно на 5-8 процентов по сравнению с уровнем конца 1980-х годов.

Первый полет демонстратора был отложен из-за отсутствия средств на приобретение необходимой авионики. В итоге через шесть лет в декабре 2000 года самолет (уже как "Изделие 1.44") впервые поднялся в воздух с аэродрома ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском. В конце концов, проект планер признали устаревшим, и вскоре после этого проект был вовсе закрыт. В качестве официальной причины была названа его высокая стоимость программы.

И хотя технологии, разработанные для МиГ 1.42 (1.44), легли в основу Су-57, создание которого было одобрено правительством РФ в 2002 году, новый проект с самого начала был ориентирован на требования более скромного воздушного флота с меньшими потребностями и меньшей технической базой.

Если МиГ 1.42(1.44) был разработан с чистого листа и должен был обеспечить самые лучшие летно-технические характеристики, на которые только была способна советская наука, то при создании Су-57, частично использовались наработки истребителя четвертого поколения Су-27 Flanker, которые и должны были заменить самолеты пятого поколения ОКБ Микояна.

The Su-57 is a versatile aircraft that combines the functions of an attack aircraft and a fighter. The design deeply integrates a new avionics complex with a high level of control automation and intelligent crew support. The complex of technical solutions incorporated in the Su-57 made it possible to obtain a qualitatively new level of performance and ensure superiority over modern aircraft of that class. Journal Military Watch Magazine, Journal Corner of the Sky

При этом сходство в конструкции было весьма существенным, в результате чего Су-57 на Западе нередко называли "стелс-фланкер". Тем не менее, более консервативный конструктив Су-57 имел ряд выгодных преимуществ, включая не только относительно низкие эксплуатационные расходы, но и ожидаемую легкость интеграции в состав воздушного флота, в основе которого уже используются самые разные глубоко-модифицированные варианты Су-27.

По оценкам издания экспертов Military Watch Magazine, стоимость Су-57 составляет всего 35 миллионов долларов - или вдвое меньше, чем у МиГ 1.42. Такое положение дел позволяет российскому государству, находящемуся под жесткими санкциями Запада, вкладывать средства в развитие авиационной промышленности более эффективно. Хотя, с другой стороны, цена на этот самолет в почти в два раза выше, чем стоимость самой современной модификации Фланкера 4 поколения - Су-35, которая, по имеющимся данным, составляет $18 млн. Но для истребителя пятого поколения это все же крайне мало

Далее эксперты MWM отмечают, что это имеет важное значение, так как российские ВВС не так велики, как например ВВС Китая и для того, чтобы обеспечить значительную экономию от масштаба производства Су-57, истребитель должен быть экспортирован в больших количествах. Это соответствует практике постсоветского производства Су-27 и Су-30, когда большая часть изготовленных самолетов отправлялась за рубеж.

В конце концов, Су-57 стал воплощением проекта, разработанного для флота России, которая несколько отстала от ведущих экономик мира и перестала входить в число двух лидеров по ключевым развивающимся технологиям, связанным с боевой авиацией. В отличие от него, МиГ 1.42 (1.44) разрабатывался в Советском Союзе, который по валовым показателям занимал второе место в мире и имел самую эффективную финансовую поддержку своих ВВС.

Sources and links: Journal MilitaryWatchMagazine, Journal Corner of the Sky, Portal pravda



