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Иран завершил сделку по приобретению многоцелевых истребителей Су-35 производства РФ

В ближайшее время Иран получит модифицированные российские истребителей Су-35. Приобретение этих самолетов позволит существенно повысить боевой потенциал иранских военно-воздушных сил.
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Иран окончательно согласовал сделку по покупке многоцелевых истребителей Су-35Э у России после многочисленных  консультаций, продолжавшихся несколько месяцев.

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Истребитель Сухой Су-35 - сильно модифицированный Су-27 (Flanker). В NATO эти самолеты иногда называют Super Flanker. Первая версия этой крылатой машины была разработана в СССР еще в 80-х годах прошлого столетия. Первоначальный вариант, названый Су-27М, получил модифицированный фюзеляж, новые крылья, радар с увеличенным радиусом действия Н-011 и более современную авионику. В настоящее время несколько экземпляров Су-35 используются в российской группе высшего пилотажа "Русские Витязи". Journal Bulgarian military.

Иран завершил сделку по приобретению истребителей Су-35 у России. Об этом российскому информационному агентству Sputnik сообщили в представительстве Ирана при ООН. Однако ведомство отказалось разгласить сведения о количестве самолетов и сроках их поставки, сославшись на то, что это секретная информация.

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"После окончания ирано-иракской войны в 1988 году Иран запросил ряд стран о возможности приобретения боевых самолетов. Российская Федерация заявила, что она открыта для продажи", - заявили в диппредставительстве.

"Истребители СУ-35 с технической точки зрения полностью устраивают Тегеран, поэтому после октября 2020 года и окончания действия наложенных на Иран санкций на закупку обычных видов вооружений (резолюция ООН 2231) Исламская Республика завершила сделку по их приобретению", - добавили дипломаты внешнеполитического ведомства. 

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При этом в дипмиссии не уточнили, когда именно был подписан договор, а также сколько истребителей Россия поставит Ирану и когда это произойдет. "Подробности не подлежат публикации, поскольку они засекречены", - добавили в представительстве Ирана при ООН.

В январе этого года многие СМИ сообщили, что Иран уже в марте этого года должен получить от России несколько истребителей Су-35 "Фланкер-Э".

Депутат иранского парламента Шахрияр Хейдари в беседе с информационным агентством Tasnim сообщил, что наряду с истребителями Ирану будет поставлено военная техника, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы и вертолеты, которые были заказаны ранее. По информации медиа, в пакет поставки входят 24 двухдвигательных сверхманевренных истребителя четвертого поколения "Сухой", предназначенных для выполнения боевых задач по завоеванию превосходства в воздухе.

В сентябре командующий Военно-воздушными силами Исламской Республики Иран Хамид Вахеди заявил, что ВВС ИРИ рассматривают возможность приобретения российских истребителей Су-35. Такие же самолеты планирует закупить и Турция, поскольку намерена отказаться от американских F-16 в силу обострившихся отношений с Соединенными Штатами. Кроме того, в качестве дополнительного аргумента Анкара ссылается на "высокую стоимость программы F-16 в 20 миллиардов долларов" и наличие более экономически выгодных вариантов.

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На этой фотографии, опубликованной пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации, запечатлена пара российских истребителей Су-35 в небе в России. Снимок сделан в воскресенье, 28 ноября 2021 года (Associated Press AP Photo) Al Mayadeen English-language TV channel.

В последние годы Россия и Иран нашли формат, при котором стороны концентрируются на совпадающих интересах, пишет Tasnim. Страны постоянно заключают соглашения, способствующие развитию экономического, торгового, энергетического и военного сотрудничества. В декабре директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс заявил, что США крайне обеспокоены растущим сотрудничеством между Россией и Ираном. Вашингтон опасается, что в конечном итоге оно может перерасти в полноценное оборонное партнерство.

Впервые за последние десятилетия Иран приобрел новые истребители, если не считать нескольких МиГ-29 Fulcrum, которые Тегеран закупил в 90-х годах прошлого столетия. В настоящее время на вооружении Военно-воздушных сил Исламской Республики Иран стоят российские МиГ-29 и модифицированные американские F-4 Phantom II, F-14 Tomcats и F-5E/F Tiger II, которые Тегеран получил от Вашингтона еще во времена поддерживаемого Соединенными Штатами режима Пехлеви.

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В начале января американский консервативный журнал The National Interest сообщил, что потенциальное приобретение Тегераном десятков российских истребителей Су-35 позволит Ирану беспрецедентным образом укрепить контроль воздушного пространства страны, что будет особенно актуально в случае военно-воздушной конфронтации с Израилем.

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В конце декабря прошлого года стало известно, что Россия в ближайшее время намерена передать Ирану целую эскадрилью модернизированных истребителей Су-35. Это событие стало началом новой эры в российско-иранском сотрудничестве, поскольку Запад продолжает из кожи вон лезть, пытаясь изолировать эти две страны от всего мира с помощью введения односторонних рестрикций, пишет издание The National Interest.

Ранее командующий Военно-воздушными силами Ирана Хамид Вахеди заявил, что Тегеран тщательно изучает возможность приобретения российских истребителей Су-35.

Несмотря на то, что некоторые западные эксперты преуменьшают потенциальную возможность приобретения Ираном этих самолетов, считая, что это не изменит кардинально баланс воздушных сил в Персидском заливе, эта покупка "является для Запада глобальным просчетом", говорится в публикации.

Су-35 - Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Разработан конструкторским бюро "Сухой" в 2008 году. Су-35 является одним из базовых боевых самолетов Воздушно-Космических Сил РФ и в каком-то смысле переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Journal Bulgarianmilitary. Photo: издания "Русское оружие Российская газета".

Статья описывает приобретение Су-35 как "очень выгодную партию" для Ирана, поскольку этот самолет является "российским истребителем поколения 4.5 с более высокой тяговооруженностью, чем у его предшественника Су-27". Авторы объясняют, что эта платформа "способна выполнять контролируемые маневры, которые в противном случае были бы невозможны с помощью обычной аэродинамики".

Кроме Су-35, пишут журналисты The National Interest, Тегеран может быть очень близок к приобретению С-400 "Триумф" или даже С-500 "Прометей", что "кардинальным образом изменит степень риска" для Израиля в случае нанесения удара по объектам Ирана.

В четверг министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин во время встречи с министром безопасности Израиля Йоавом Галлантом заявил, что военное сотрудничество между Россией и Ираном несет негативные последствия для Израиля и всего региона Ближнего Востока в целом.

"Во время встречи министр Остин предоставил своему коллеге свежую информацию о специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, которую Российская Федерация проводит на Украине с 24 февраля 2022 года. Глава оборонного ведомства США отметил негативные для Израиля и всего Ближнего Востока последствия от расширяющегося военного сотрудничества между Россией и Ираном", - говорится в заявлении Пентагона по итогам встречи в Тель-Авиве.

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Кроме того, заявил Остин, Тегеран может накопить боевой опыт в использовании беспилотников-камикадзе, с помощью которых сегодня ВС России уничтожают стратегически важную инфраструктуру Украины.  Последствия передачи Россией Ирану передовых военных технологий могут отразиться на всем регионе, добавил высокопоставленный представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов.

Несмотря на предупреждения о сотрудничестве России и Ирана, Израиль обсудил с США двустороннее оборонное партнерство, включая прошедшие недавно учения JUNIPER OAK, в которых приняли участие более 7000 военнослужащих со стороны Израиля и США. Согласно заявлению Пентагона, обе стороны договорились продолжать сотрудничество в этой области, т.е. в военной сфере.

Источники и ссылки: TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda",  Al Mayadeen English-language TV channel, Journal Bulgarian Military Magazin

1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/iran-finalizes-deal-to-acquire-su-35s-from-russia:-un-envoy)    
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/iran-to-receive-russian-su-35-jets-in-march)
3. (https://bulgarianmilitary.com/2023/01/15/egyptian-su-35-flanker-e-fighters-are-going-to-iran-in-march/)

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