Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагри Эрхан заявил, что Анкара намерена отказаться от приобретения истребителей четвертого поколения Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon у Соединенных Штатов.
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В качестве аргумента политик сослался на "высокую стоимость программы в 20 миллиардов долларов" и наличие более экономически эффективных вариантов, в частности, боевых самолётов России и Китая. "Теперь у нас есть другие варианты, такие как российские истребители Су-35 и Су-57, китайские истребители J-10C которые были проданы Пакистану, а также истребитель Eurofighter Typhoon".
Эксперты издания Military Watch Magazine считают, что Турция остановит свой выбор на истребителе из Поднебесной. Пакистан с февраля 2022 года начал получать из Китая истребители J-10C. Это крылатые машины той же весовой категории, пишет MWM, что и F-16, но на несколько десятилетий современнее по конструкции, с множеством важных преимуществ, особенно в плане вооружения и летных характеристик. Так же, как и F-16 Block 70/72, J-10C является одномоторным легким истребителем с низкими эксплуатационными издержками и усовершенствованной авионикой пятого поколения.
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При этом китайский самолет имеет сопоставимые, а в большинстве случаев и превосходящие возможности, а также более низкие потребности в техническом обслуживании и гораздо более сжатые сроки поставки. Однако необходимо учесть, что Турция является крупнейшим оператором F-16 за рубежом и имеет на вооружении около 250 самолетов.
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Поэтому американские F-16 будет гораздо легче интегрировать в существующие режимы материально-технического обеспечения и подготовки, к тому же они будут совместимы с уже имеющимся на вооружении авиационным оружием, пишут эксперты прозападного издания Military Watch Magazine.
Напомним, что Китай в прошлом модифицировал свои истребители по заказу зарубежных партнеров, чтобы они могли использовать американское оружие. Так, например, истребители третьего поколения J-7 (глубокая модернизация советского истребителя МиГ-21), проданные Пакистану, способны использовать американские ракеты AIM-9 Sidewinder. Кроме того, сама Турция планирует постепенно вывести американское оружие класса "воздух-воздух" из своего парка F-16, создавая собственные альтернативы, ракеты Peregrin и Merlin, которые могли бы стать инструментом стандартизации вооружения как на J-10, так и на F-16, пишет журнал.
Однако ни эти боеприпасы, ни те, что доступны сегодня для новейших F-16, не соответствуют по своим характеристикам ракетам класса "воздух-воздух" PL-10 и PL-15, используемым боевыми самолетами Народно-освободительная армия Китая (НОАК).
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Кроме того, арсенал крылатых ракет J-10C оптимально подходит для выполнения противокорабельных и ударных задач, а также для подавления средств ПВО противника. Причем многие из этих систем не имеют аналогов в арсенале вооружения F-16. Другим ключевым преимуществом J-10C является его стоимость.
Этот самолеты стоят намного дешевле, чем F-16, отчасти потому, что их производство ведется в гораздо больших масштабах. Если Китай с 2018 года построил для своего флота более 200 самолетов J-10C, то США не закупали F-16 в течение 18 лет с 2005 года, то есть китайские самолеты используются как более дешевый экспортный вариант. Более того, за последние два десятилетия конструкция J-10 получила гораздо больше масштабных модернизаций и инвестиций для улучшения своих характеристик, чем программа F-16.
По мнению экспертов англоязычного журнала MWM Турция, отдаст предпочтение легким однодвигательным истребителям таким как J-10C. К тому же, несмотря на предварительные переговоры о приобретении тяжелых российских Су-35 и Су-57, в случае выбора китайского варианта реакция Запада будет гораздо мягче, чем в случае выбора самолетов РФ. Возможно, тесное оборонное сотрудничество между Исламабадом и Анкарой, а также отзывы ВВС Пакистана о возможностях J-10C станут решающими факторами, если Турция действительно будет рассматривать вопрос о приобретении китайских боевых самолетов.
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Ранее США аннулировали сделку по продаже в Турцию малозаметных истребителей F-35 из-за контракта Анкары с Москвой. В 2019 году Турция приобрела у РФ четыре дивизиона ЗРК С-400 на сумму $2,5 млрд
Тем не менее, глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара по-прежнему готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57.
Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Journal Tatar-Inform, Federal News Agency Rifan, Newspaper Izvestia.
1. (https://www.tatar-inform.ru/news/erxan-turciya-mozet-otkazatsya-ot-zakupki-u-ssa-f-16-v-polzu-rossiiskix-samoletov-5898539)
2. (https://militarywatchmagazine.com/article/turkey-drop-f16-plans-j10c-contender)
3. (https://riafan.ru/23925759-vlasti_turtsii_hotyat_otkazat_sya_ot_pokupki_u_ssha_istrebitelei_f_16)
4. (https://iz.ru/1479337/2023-03-06/v-turtcii-zaiavili-o-vozmozhnom-otkaze-ot-zakupki-f-16-u-ssha)
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