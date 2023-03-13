Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
ВВС стран Североатлантического альянса (NATO) не хватает опыта, запасов оружия и соответствующего потенциала для ведения широкомасштабных боевых действий с РФ в будущем. Более того, перепрофилирование на сухопутное превосходство будет сопряжено с тяжелыми финансовыми и стратегическими издержками. Об этом пишет издание EurAsianTimes.
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Практически одновременно с публикацией этого доклада Королевским Институтом оборонных исследований (RUSI) Вашингтон объявил о переоснащении двух военных баз в Румынии, что свидетельствует о возможной согласованности действий между аналитиками и военными планировщиками.
Вполне вероятно, что реконструкция этих военных объектов нацелена на размещение истребителей, которые Запада планирует передать Киеву, однако такая же концепция согласуется с рекомендациями, содержащимися в исследованиях RUSI в отношении вопросов логистики и военной инфраструктуры НАТО.
Проше говоря, в если Вашингтон в конечном итоге откажется от предоставления Украине своих самолетов, модернизация авиабаз таки или иначе будет способствовать действиям западного альянса против ВВС России в случае будущего военного конфликта между ними.
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В конце февраля Пентагон объявил тендер на проектирования и строительство нового перрона для погрузки (выгрузки) взрывчатых веществ и боеприпасов, новых взлётно-посадочных полос, а также новых инженерных и коммуникационных средств, освещения и навигационных приборов в аэропорту имени Михаила Когэлничану и на базе "Câmpia Turzii". Об этом говорится в тендерных документах Пентагона.
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В конце февраля Пентагон объявил тендер на проектирования и строительство нового перрона для погрузки (выгрузки) взрывчатых веществ и боеприпасов, новых взлётно-посадочных полос, а также новых инженерных сетей, коммуникаций, светового оборудования и средств навигации в аэропорту Констанца и на авиабазе Кымпия-Турзи. Об этом говорится в соответствующих конкурсных документах оборонного ведомства США.
По оценкам западных экспертов, Москва в долгосрочной перспективе по-прежнему будет представлять "угрозу безопасности странам НАТО " с "весьма агрессивным поведением". При этом американские военные, озабоченные растущей мощью Китая, опасаются в одиночку противостоять России, пишет издание.
В статье рассматривается более реальная перспектива: Москва координирует свое вторжение в Европу с Пекином во время его столкновения с Соединенными Штатами в западной части Тихого океана. Такое развитие событий еще больше сокращает потенциал и объемы военной помощи со стороны Вашингтона, оставляя Евросоюз один на один с Россией.
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Любопытно, но авторы исследования объясняют неспособность европейских стран НАТО вести "высокоэффективные боевые операции" против внешних агрессоров с "современными средствами ПВО и возможностью нанесения дальних ударов с моря и воздуха" тем, что они десятилетиями выполняли роль "воздушного полицейского в мирное время или оказывали авиационную поддержку повстанческим формированиям".
"Для восстановления навыков выполнения высокоэффективных миссий ВВС стран НАТО должны отказаться от дискреционных обязательств, включая борьбу с терроризмом и международную дипломатию", - пишет Джастин Бронк в исследовании RUSI.
Комплексная и многослойная противовоздушная оборона России - главная угроза для НАТО
Авторы исследования выделяют три ключевые проблемы для ВВС европейских стран Североатлантического альянса: ограниченное количество авиабаз, где сосредоточена боевая авиация, и "недостаточно защищенные укрытия", что делает эти самолеты легкими целями для дальнобойных ракет ВВС РФ, а также недостаток опыта и инфраструктуры для эффективного выполнения задач по подавлению и/или уничтожению ПВО противника.
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Операции по подавление, или разрушение ПВО противника в основном необходимы ВС России, пишут журналисты издания EAT, которым удается сбивать украинские истребители, летящие на высоте до 5 метров. Таких результатов удалось достичь благодаря зенитной ракетным комплексам С-400 "Триумф", боеприпасы к-оторых оснащены активными радиолокационными головками самонаведения.
Высокая точность стрельбы достигается благодаря тому, что ракеты "наводятся" на цель во время самого запуска, а радары 48YA6-1 "Подолет" обеспечивают, определение координат, захват и сопровождение цели по всей траектории полета ракеты. Зенитно-ракетные комплексы С-400, С-300 (дальнего действия), Бук-М3 (средней дальности), Тор-М2 и Панцирь (малой дальности) являются частью "многослойных" противовоздушных дивизионов ВС России.
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На вооружении европейских ВВС NATO имеются ракетно-бомбовые комплексы GBU-53/B Stormbreaker, SPEAR 3 и AARGM-ER, военные самолеты 5-го поколения, типа F-35 "Молния II" а также истребители поколения 4++, включая Дассо "Рафаль" и Еврофайтер "Тайфун".
"Впрочем, вся эта дорогостоящая инфраструктура должна быть развернута в достаточно большом количестве, а пилоты и личный состав объединенных сил должны регулярно проходить соответствующую подготовку и обучение, чтобы быть эффективными в оперативном плане", - отмечают авторы доклада.
Такой подход предполагает огромные материальные затраты и радикальные экономические меры, которые, несомненно, будут иметь социально-политические последствия. Таким образом, странам Евросоюза необходимо будет найти пути выхода из процесса деиндустриализации и преодолеть энергетический кризис, вызванный введением рестрикций на закупки энергоносителей из Российской Федерации.
Ракетные удары дальнего радиуса действия и операции на рассредоточенных авиабазах
Рассуждая о том, что Российская Федерация станет серьезной угрозой для НАТО через "три-пять лет" в предстоящем военном конфликте, авторы доклада уверены, что Кремль может вновь прибегнуть к своей стратегии массированных ударов ракетами дальнего радиуса действия, которую он впервые продемонстрировал Западу в феврале прошлого года.
Таким образом, крылатые ракеты Х-101 (ха сто один) или "Калибр" 3М-54К/3М, запускаемые с воздуха или с кораблей, могут начать наносить удары по европейской инфраструктуре, выводя из строя ее военно-воздушные силы.
Выходом из сложившейся ситуации для западного альянса может стать рассредоточение авиации на небольших взлетно-посадочных полосах и автомагистралях. Однако это сопряжено с целым рядом других логистических доктринальных, технических, тактических, учебных, авиационных и техно-промышленных проблем, которые удалось преодолеть только в Швеции и Финляндии.
То обстоятельство, что авторы доклада рекомендуют использовать подобные средства для достижения превосходства в воздухе против таких угроз, как Россия или Иран, как минимум, отражает ориентацию на военную авиацию, доминирующую в западной военной философии.
Источники и ссылки: Journal Eurasian Times, Royal United Services Institute (RUSI), Journal News.am
1. (https://eurasiantimes.com/new-russia-european-nato-air-force/)
2. (https://rusi.org/explore-our-research/publications/whitehall-reports/regenerating-warfighting-credibility-european-nato-air-forces)
3. (https://news.am/eng/news/746701.html)
4. (https://eurasiantimes.com/british-military-chief-calls-land-the-new-domain-air-maritime-cyber-power-pass/)
5. (https://static.rusi.org/whr_regenerating-warfighting-credibility-nato_0.pdf)
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