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Почему в США так боятся малозаметных подлодок Военно-морского флота России

Российские подводные лодки проекта "Северодвинск" представляют собой "фундаментальную угрозу" для Соединенных Штатов, заявили в Пентагоне
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Западные СМИ, с подачи Пентагона, не перестают рассказывать всему миру о грозных подводных лодках Путина, несущих гибель всему человечеству. Директор института Russia Maritime Studies Institute Майкл Петерсон продолжает раздавать интервью на право и налево, в которых неустанно заявляет о растушуем могуществе подводных сил Военно-морского флота Российской Федерации. В очередной публикации в журнале Newsweek эксперт заявил, что потенциал ВМФ России резко эволюционировал с момента распада Советского Союза после окончания холодной войны.

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Атомная подводная лодка программы 955 "Борей" выполняет стрельбы баллистическими ракетами "Булава" в акватории Баренцева моря в августе 2019 года. (Российское государственное федеральное информационное агентство - ТАСС) Journal Newsweek, Англоязычный пан-арабский телеканал "Аль-Маядин. Веб-сайт Центрального архива Минобороны Российской Федерации.

Ракетный и подводный потенциал Российской Федерации по сравнению с советским периодом холодной войны развивается в геометрической прогрессии, представляя серьезную, радикальную, я бы сказал глобальную угрозу Соединенным Штатам Америки, заявил в интервью журналу Newsweek директор военного института США Russia Maritime Studies Institute (RMSI).

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Майкл Петерсен, профессор Военно-морского колледжа США Навал Вар и директор-основатель RMSI, рассказал о разнице между развитием и модернизацией подводного флота в Советском Союзе и современной России.

После распада Союза Советских Социалистических Республик российский военно-морской флот подвергся колоссальной модернизации и сегодня является крупнейшим подводным флотом в мире, насчитывающим около 60 подлодок, среди которых 11 — это атомные подводные лодки с оружием баллистического класса, говорится в исследовании Nuclear Threat Initiative (RTI).

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Сегодня угроза со стороны России для Соединенных Штатов сместилась с баллистических на крылатые ракеты, подчеркнул Петерсон.  Чем отличаются крылатые ракет от баллистических боеприпасов? Баллистическая ракета летит по баллистической траектории (то есть находится в неуправляемом движении) в одном направлении, крылатые же ракеты способны менять курс и высоту во время полета.

В эпоху холодной войны, рассказывает американский аналитик, Советский Союз размещал подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами у западного и восточного побережья Соединенных Штатов. Однако по мере развития подводного флота и совершенствования военных технологий Советы изменили местоположение своих подводных кораблей и стали размещать их в более отдаленных регионах планеты, создавая при этом не меньшую угрозу для США.

СССР vs Российская Федерация

"Теперь переместимся в настоящее время, что осталось прежним? И что изменилось? Позвольте мне начать с того, что изменилось", - начал Петерсен.

"Итак, разница заключается в том, что сегодня Россия, насколько мне известно, не размещает подводные лодки с баллистическими ракетами у побережья Соединенных Штатов. Это прогресс, и он отражает развитие технологий подводного флота Российской Федерации".

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The submarine force is a branch of the Navy that includes nuclear-powered strategic missile submarines, nuclear-powered multi-purpose submarines and diesel-electric (non-nuclear) submarines. На фото подводная лодка проекта 971 "Щука-Б". Journal Newsweek, Англоязычный пан-арабский телеканал "Аль-Маядин . Вебсайт Центрального архива Минобороны Российской Федерации.

К концу холодной войны большинство подводных лодок с баллистическими ракетами были развернуты в регионе Баренцева моря в западной Арктике.  "Но в целом для США ситуация не изменилась. Поскольку более совершенные технологии позволили России поддерживать на должном уровне стратегическое баллистическое ракетное вооружение, способное наносить удары из этих бастионов с достаточным радиусом поражения и очень высокой точностью".

"Таким образом, мы перешли от угроз баллистических к угрозам крылатых ракет. Я не хочу сказать, что угроза баллистических ракет перестала существовать, она по-прежнему сохраняется. Просто сейчас она находится где-то в другом месте", - заявил эксперт.

В последние годы Военно-промышленный комплекс Российской Федерации выпустил множество подводных лодок, способных поражать ключевые цели как в США, так и на европейском континенте.

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В 2017 году президент России Владимир Владимирович Путин подписал Военно-морскую доктрину, в которой изложен ряд мер по развитию потенциала Военно-морского флота РФ, а также определена его стратегическая и оперативная роль и задачи на будущее.

По словам военно-морского эксперта, сегодня российский флот располагает атомными подводными лодками с повышенной дальностью плавания, способными с высокой точностью запускать ракеты различных классов, в том числе с ядерными боевыми частями.

К 2030 году Россия должна располагать на всех стратегических направлениях мощными сбалансированными флотами, состоящими из военных судов, способных выполнять задачи в ближних и дальних морских и океанических регионах, а также морской авиацией и силами береговой обороны, оснащенными эффективными высокоточным ударным оружием и имеющими развитую инфраструктуру базирования и материально-технического обеспечения, говорится в документе.

На фотографии изображена атомная подводная лодка Военно-морского флота России "Владимир Мономах"  в надводном положении. Journal Newsweek, Англоязычный пан-арабский телеканал "Аль-Маядин". Веб-сайт Центрального архива Минобороны Российской Федерации.

Этот документ, пишет издание пан-арабский журнал Аль-Маядин, названный Россией "Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морских операций на период до 2030 года", гласит, что ВМС РФ должны обеспечивать сдерживание в сочетании со способностью эффективно отражать внешние угрозы.

Напомним, что в июне 2022 года ВМС США заложили крупнейшую и самую современную атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса "Колумбия" в рамках курса по модернизации военно-морского флота. Сегодня в США насчитывается порядка 64 подводных лодок, включая ударные субмарины, а также АПЛ с управляемыми и баллистическими боеприпасами.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин объявил, что в рамках действующей программы вооружений страны будут построены еще четыре атомные подводные лодки, что обеспечит безопасность Российской Федерации на годы вперед.  Новые подводные ракетоносцы будут вооружены высокоточным оружием и роботизированными комплексами, а также современным навигационным, коммуникационным и гидролокационным оборудованием.

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"Разрабатываемые в настоящее время Россией подводные лодки с баллистическими ракетами имеют много принципиальных особенностей. Они будут оснащены самыми современными системами навигации, связи и гидролокации, высокоточными видами оружия и робототехническими комплексами", подчеркнул Владимр Путин.

"Мы будем наращивать темпы и объемы строительства кораблей различных проектов, оснащать их самым современным вооружением, проводить оперативную и боевую подготовку военнослужащих с учетом полученного опыта, в том числе во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса."

"Словом, будем делать все необходимое для надежного обеспечения безопасности России и защиты ее национальных интересов в Мировом океане", - добавил Президент России.

Источники и ссылки: Журнал Newsweek, Англоязычный пан-европейский телеканал "Аль-Маядин", Веб-сайт Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Сайт "Русское оружие" издания "Российская газета".

1. (https://russians.rt.com/russia/article/1092332-atomnyi-podvodnyi-kreiser-korabl-tralschik-prezident-rossiya) 
2. (https://www.newsweek.com/russia-missile-threat-us-evolved-cold-war-putin-1787005) 
3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/russias-ballistic-missiles-pose-unprecedented-threat-to-us:) 
4. (https://english.almayadeen.net/news/politics/russia-conducts-nuclear-ballistic-missile-exercises)
5. (https://structure.mil.ru/structure/forces/navy/structure/submarine_forces.htm)

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Почему в США так боятся малозаметных подлодок Военно-морского флота России
Олег Тимофеев
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