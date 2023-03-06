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США и Южная Корея пригрозили покончить с режимом КНДР, Север грозит беспрецедентными контрмерами

Соединенные Штаты и Республика Корея объявили о проведении крупнейших за последние пять лет военных учений, Северная Корея пригрозила ответными беспрецедентными методами
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Вооруженные силы Южной Кореи и Соединенных Штатов готовятся к проведению двух военных учений: Freedom Shield - учения, смоделированные на компьютере, и Warrior Shield FTX - крупномасштабные совместные полевые учения.

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Южная Корея начала военные учения с США на фоне угроз со стороны КНДР. В ответ на это Северная Корея пригрозила расценивать провокации со стороны Соединенных Штатов против Пхеньяна как объявление войны. Online journal The Diplomat Magazine North Korean Central News Agency.

В минувшую пятницу Сеул и Вашингтон объявили о проведении крупнейших за последние 5 лет совместных полевых учений в конце марта. Это происходит на фоне полета дальнего бомбардировщика B-1B над Корейским полуостровом в качестве демонстрации силы перед Северной Кореей.

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Север пригрозил ответить на учения "беспрецедентными" контрмерами. Вполне вероятно, что на грядущие учения Пхеньян ответит очередными ракетными (или ядерными) испытаниями, поскольку рассматривает это мероприятие как репетицию вторжения.

На совместном брифинге высокопоставленные представители Пентагона и ВС Южной Кореи заявили, что в период с 13 по 23 марта будут проведены учения Freedom Shield, имитирующие компьютерную командно-штабную тренировку, с целью повышения обороноспособности и эффективности реагирования. Затем будут проведены совместные полевые крупномасштабные учения под названием Warrior Shield FTX.

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Представитель военного ведомства Соединенных Штатов полковник Айзек Л. Тейлор отметил, что мероприятия боевой учёбы будут включать в себя комбинированные учения с участием десантных войск. При этом масштаб мероприятия будет соответствовать масштабу более ранних совместных учений союзников под названием Foal Eagle, которые также проводились в весенний период.

В последний раз эти государства проводили учения Foal Eagle в 2018 году. Затем они были прекращены или сокращены некоторые совместные учения для содействия зашедшей в тупик дипломатии с Северной Кореей, а также в связи с угрозой пандемии COVID-19. Однако в последнее время Вашингтон и Сеул расширяют масштабы совместных военных учений на фоне нарастающей ядерной угрозы со стороны Северной Кореи, пишут журналисты The New York Times.

Соединенные Штаты и Республика Корея объявили о проведении крупнейших за последние пять лет военных учений, Северная Корея пригрозила принять беспрецедентные меры противодействия. Online journal The Diplomat Magazine. North Korean Central News Agency.

Развертывание американского стратегического бомбардировщика Рокуэлл B-1 «Лансер» в пятницу 3 марта стало первым подобным полетом в рамках совместных воздушных учений с боевыми самолетами Южной Кореи после 19 февраля. Северная Корея весьма болезненно реагирует на полеты американских B-1B, способных нести большую боевую нагрузку в виде обычных (неядерных) боеприпасов. Так, например, на следующий день после предыдущих полетов B-1B Пхеньян ответил испытательными запусками ракет малой и средней дальности.

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По словам Минобороны Республика Корея, привлечение B-1B продемонстрировало решимость и способность Соединенных Штатов использовать для защиты своих союзников всю гамму своего военного потенциала, включая ядерное оружие.

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В прошлом году КНДР провела испытательные запуски более 70 ракет, пишет онлайн-журнал The Diplomat, что является рекордным показателем за год, и уже осуществила несколько пусков в этом году. Многие из этих ракет были оснащены ядерными боеголовками, предназначенными для нанесения удара по территории Соединенных Штатов и Южной Кореи, пишет издание.

Северная Корея также угрожала превентивно использовать свое ядерное оружие в потенциальных конфликтах с США и Южной Кореей. Вашингтон постоянно предупреждает Пхеньян, что применение ядерного оружия "приведет к концу режима Ким Чен Ына".

В январе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить развертывание современных вооружений на Корейском полуострове, включая малозаметные истребители и стратегические бомбардировщики.

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Однако несмотря на постоянны угрозы бывшего гегемона Министерство иностранных дел Северной Кореи в прошлом месяце предупредило, что США и Южная Корея столкнутся с "беспрецедентно жестким и мощным сопротивлением", если они начнут запланированные на этот год военные учения, расцениваемые Севером как " подготовку к захватническому вторжению".

Корабли военно-морских сил Соединенных Штатов и Республики Корея во время проведения учений "Foal Eagle", 22 марта 2017 года. Credits: USS. Navy photos by Mass Communications Speciallist 2nd Class Z.A. Landerss. Online journal The Diplomat Magazine. North Korean Central News Agency.

Впоследствии генеральный директор северокорейского МИД Квон Чон Гун заявил, что единственный способ снизить военную напряженность на Корейском полуострове — это отказ США от своих амбиций по размещению в Южной Корее стратегических объектов и прекращение совместных учений с Югом. Он отметил, что, если Вашингтон продолжит свои "враждебные и провокационные действия" в отношении Северной Кореи, это будет расценено как объявление войны.

Северная Корея неоднократно выступала с подобной риторикой в периоды обострения напряженности с Соединенными Штатами и Южной Кореей, пишет издание.

Источники и ссылки: Online journal The Diplomat Magazine, Journal Latest News World and Azerbaijan, North Korean Central News Agency, Journal RosBusinessConsulting.

1. (http://kcna.kp/ru/article/q/26e64dc1b13626d3ba8c9b4e34487431.kcmsf)
2. (https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6403d2179a794755c1874902)
3. (https://thediplomat.com/2023/03/south-korea-us-announce-largest-military-exercises-in-5-years/)
4. (https://apa.az/ru/strani-snq/ssa-i-yuznaya-koreya-obyavili-o-krupneisix-za-pyat-let-voennyx-uceniyax-513406)

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