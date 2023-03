За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Политическая напряженность между США и Китаем достигла нового накала после того, как сразу оба комитета Палаты представителей Соединенных Штатов предложили более десятка законопроектов, призывающих поддержать Тайвань и ввести новые санкции против Китая.

Тайваньские военнослужащие на бронированном автомобиле в Тайплее во время празднования Национального дня, после того как президент Китая Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань мирным путем. Journal Asia Times, Television news channel NBC Photo: AFP / Ceng Shou Yi / NurPhoto

К числу таких законопроектов относятся:

Закон о защите Тайваня - призывает Федеральную резервную систему, министра финансов и Комиссию по ценным бумагам и биржам исключить представителей Китайской Народной Республики из заседаний различных международных финансовых групп и организаций, включая G20, в случае вторжения на Тайвань.

Закон о сдерживании тайваньского конфликта 2023 года обязывает правительство Соединенных Штатов опубликовать активы высших китайских руководителей и исключить их и членов их семей из сферы финансовых услуг США, если Пекин совершит те или иные действия против Тайваня.

Закон о недопущении дискриминации Тайваня ( Taiwan Non-Discrimination Act) от 2023 года призывает правительство США выступить в поддержку членства Тайваня в Международном валютном фонде.

Внешнеполитическое ведомство Китая пока никак не прокомментировало эти законопроекты каждый по отдельности, но выразило недовольство тем, что американские законодатели провели слушания специально для того, чтобы в очередной раз оклеветать Пекин.

При этом внимание китайских обозревателей было в основном сфокусировано на призывах Конгресса США изгнать Китай из "Большой двадцатки", а также на разоблачении американских активов китайских чиновников, в то время как тайваньские СМИ всячески раздували тему потенциального членства Тайваня в Международном валютном фонде.

"Закон о защите Тайваня в первую очередь направлен не на защиту самого Тайваня, а на санкции в отношении материкового Китая", - написал Лю Юн, военный журналист из Хубэя, в публикации от 2 марта. "США питают какие-то призрачные иллюзии, что они каким-то фантастическим образом смогут выгнать Китай из G20, в которой у Штатов нет такого абсолютного контроля, какой есть в G7".

С тех пор, как в прошлом году разгорелся конфликт между Россией и Украиной, говорит Лю, США неоднократно пытались исключить из G20 Российскую Федерацию, но не смогли этого сделать. Он уверен, что союзники Вашингтона не согласятся с идеей исключения второй по величине экономики мира из "Большой двадцатки", пишет Лю.

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, ориентированная на Тайвань, открыла новый сезон борьбы с Китаем. Комитет Палаты представителей США принял законопроекты, направленные на исключение Китая из "Большой двадцатки" - G20, раскрытие активов китайских чиновников в США и вступление Тайваня в Международный валютный фонд. Journal Asia Times, Television news channel NBC Photo: World Financial Review.

Чтобы избежать ареста американскими властями своих активов в США, Китай должен значительно увеличить темпы дедолларизации, и делать это нужно уже сегодня, считает эксперт. По его прогнозам, как только господство доллара рухнет, гегемонии США придет конец.

Примерно так же рассуждает аналитик провинции Ляонин под ником Оуян. Он пишет, что большинство новых американских законопроектов направлены на сохранение господства доллара. При этом юань все больше приветствуется зарубежными странами, в том числе Ираком, который недавно объявил, что будет осуществлять торгово-расчетные операции в китайской валюте.

Управляющий Центральным банком Тайваня Ян Чинь-лонг говорит, что Тайваню было бы полезно вступить в МВФ, но для этого потребуется большой дипломатический импульс со стороны Тайбэя, так как для этого остров должен сначала стать членом Организации Объединенных Наций.

В начале февраля госсекретарь Соединенных Штатов Антони Блинкен собирался посетить Пекин, но визит был отменен после того, как над территорией США был обнаружен "страшный китайский воздушный шар-шпион". Неадекватны президент США Джо Байден 4 февраля поднял в атаку целый F-22 Raptor, который впервые за все годы своего существования сбил бедный китайский шарик ракетой за 400 тысяч долларов. Ну далее вы знаете, США со страху (на всякий случай) ввели новые ограничительные меры против большого числа китайских компаний.

Вечером 28 февраля недавно "бурерожденный" спецкомитет по стратегическому соперничеству между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая (КПК) провел свое первое слушание, на котором особое внимание было уделено главным вопросам национальной безопасности.

"Угроза в отношении Тайваня растет с каждым днем", - произнес председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл МакКол во вступительной речи перед началом слушаний. "Тем не менее, продажа оружия Тайваню - та, о которой я и член комитета подписались почти четыре года назад - до сих пор не осуществлена".

" Нам необходимо укрепить оборону Тайваня с помощью оружия и подготовки", - подчеркнул он. "Мы не потерпим никаких попыток отсрочить уведомление Конгресса о продаже оружия Тайваню".

Маккол выразил обеспокоенность относительно того, что Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США по сей день позволяет продавать важнейшие американские технологии Китаю, в том числе посредством лицензий на сумму более 60 миллиардов долларов США телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies и 40 миллиардов долларов США производителю микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

1 марта высокопоставленный чиновник из Пентагона объявил Конгрессу, что Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню новых видов оружия на сумму 619 миллионов долларов, включая ракеты для истребителей F-16.

Приложение TikTok в настоящее время удаляется с устройств, используемых государственными служащими в Соединенных Штатах и Канаде. Journal Asia Times, Television news channel NBC Изображение логотипа TikTok: Раздаточный материал.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 2 марта заявила, что Пекин решительно выступает против продажи Вашингтоном оружия Тайваню и предпримет решительные меры для отстаивания своего суверенитета и защиты своих интересов.

"Соответствующие институты и политики Соединенных Штатов должны избавиться от своих идеологических предрассудков и менталитета холодной войны с нулевым результатом. Они должны развивать объективное и рациональное восприятие Китая и американо-китайских отношений [и] перестать представлять КНР как угрозу, основываясь на дезинформации", - прокомментировала Мао итоги слушаний в Палате представителей от 1 марта.

Она заявила, что американским политическим деятелям следует прекратить дискредитировать Компартию Китая и пытаться набрать политические очки за счет нормализации американо-китайских отношений. 28 февраля комитет Палаты представителей по иностранным делам в течение трех часов обсуждал 11 законопроектов, призывающих к поддержке Тайваня и сдерживанию Китая, и принял восемь из них.

На следующий день комитет принял оставшиеся три законопроекта - Закон о защите суверенитета воздушного пространства, Закон о противодействии технологическим противникам Америки и Закон о полномочиях Фонда противодействия злонамеренному влиянию КНР.

Если это пакет документов будет принят Палатой представителей и Сенатом в полном объеме и подписан президентом Джо Байденом, Закон о противодействии технологическим противникам Америки даст президенту право запретить использование китайского приложения TikTok на мобильных телефонах в США.

Во вторник другой комитет - Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США - утвердил восемь двухпартийных законопроектов, направленных на борьбу с "угрозой поколений, исходящей от экономической агрессии Коммунистической партии Китая".

Закон о противодействии китайским финансовым угрозам от 2023 года обяжет министра финансов отчитываться о глобальных экономических рисках, исходящих от финансового сектора Китая.

Закон о подотчетности китайской валюты от 2023 года потребует от министра финансов противодействовать увеличению веса китайского юаня в корзине валют, определяющих стоимость специальных прав заимствования МВФ.

Он направлен на недопущение захвата Компартией Китая важнейших международных институтов, заявили в комитете.

Источники и ссылки: Journal Asia Times, Television news channel NBC, House Committee on Foreign Affairs, Embassy of the People's Republic of China in the Russian Federation.



