Экипажи российских истребителей Су-34 и штурмовиков Су-25 нередко работают парами во время боевых вылетов в небе Донбасса. Об этом рассказывают корреспонденты газеты "Известия" с места событий.

Су-25 впервые поднялся в воздух в далеком 1975 году, был принят на вооружение в 1981. В настоящее время в строю находятся глубокомодернизированная версия - Су-25СМ3. По словам военных аналитиков, "Суперграч" характеризуется надёжностью, точностью и повышенным уровнем маневренности и защищённости. Photo shows missile launches from Su-25SM3 Rich Internet Application News Vitaly Timkiv (Ministry of Defense of the Russian Federation)

28 февраля ежедневная российская газета "Известия" сообщила, что экипажи штурмовиков Су-25СМ3 и истребителей Су-34 Восточного военного округа (ВВО) часто работают вместе во время выполнения боевых задач в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Почему экипажи крылатых машин действуют подобным образом, объяснил журналистам пилот Су-25 с позывным "Ключ".

"Почему мы работаем в паре? Чтобы прикрыть ведущего или ведомого: пока самолет ведущего находится в зоне поражения, ведомый всегда следит за ним, подсказывает в случае пусков", - пояснил пилот Су-25. По словам собеседника издания такая взаимопомощь крайне важна в условиях активной радиоэлектронной борьбы, когда из-за помех навигационная система самолета может перестать корректно работать.

Кроме того, самолеты сопровождения (истребители) приходят на помощь штурмовикам прикрывая их сверху, когда последним приходится лететь на очень малых высотах для уничтожения наземных целей противника. В этом случае самолет становится уязвим для вражеских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).

Су-25 "Грач" - советский/российский самолет непосредственной поддержки сухопутных войск, известный по кодификации НАТО под названием Frogfoot. "Грачи" способны наносить комбинированные удары как неуправляемыми ракетами (НУР), так и управляемыми. Они несут мощное пушечное вооружение. Кроме того, эти боевые машины могут быть задействованы в качестве бомбардировщиков, несущих высокоточные авиабомбы. Основная задача этих "летающих танков" – поддержка наземного наступления с воздуха, когда "Грачи" буквально сметают с лица Земли позиции украинских нацистов всеми видами вооружений.

На фотографии изображен модернизированный Су-34М, боевой самолет способный выполнять функции штурмовика. One of three Su-34M (Su-34NVO) front-line bombers (tail number 03 blue) handed over by the Novosibirsk V.P. Chkalov Aviation Plant to the United Aircraft Corporation of the Russian Air Force on December 29, 2022.(Ministry of Defense of the Russian Federation)

В рамках специальной военной операции на Донбассе Су-25 в основном наносят удары по заранее разведанным целям и работают в звене с истребителем Су-34 ("Защитник" - по кодификации НАТО). Пока Су-25 "утюжит" позиции противника, "Защитник" наблюдает за окружающей обстановкой с целью прикрытия.

ВКС России изменили тактику ведения боевых действий в зоне спецоперации

"В настоящее время ВКС РФ используют более совершенную тактику, чем в начале специальной военной операции. Модернизированные Су-25СМ3 обеспечивают наземную поддержку под прикрытием Су-35С и Су-30СМ", - сообщил недавно корреспонденту индийско-канадского издания EurAsian Times летчик-истребитель ВВС Индии (IAF) Виджайндер Тхакур (Vijainder Thakur, Retd).

Хотя Су-35С и Су-30СМ являются самыми современными российскими многоцелевыми истребителями, из последних сообщений "Известий" стало известно, что в качестве прикрытия Су-25 используется, также сверхзвуковой Су-34.

Су-34 -"Защитник", также является одним из самых передовых российских боевых самолетов. Это ударный истребитель-бомбардировщик с дальностью полета 4500 километров и боевой нагрузкой 8 тонн. Су-34 способен нести ракеты класса "воздух-воздух", включая Р-73, Р-27РЭ, Р-77(PBB-AE), "воздух-поверхность" Х-29T/Л, X-25МЛ, C-25ЛД, "воздух-РЛС" X-31П, противокорабельные боеприпасы X-31A и YP "Альфа", а также высокоточные X-59 и бомбы КАБ-500 и КАБ-1500. Кроме того, он оснащен одной 30-миллиметровой пушкой ГШ-30-1.

В начале прошлого месяца пилот украинских ВВС по прозвищу "Джус" в беседа с корреспондентами EurAsian Times признался, что у ВС Украины заканчиваются боевые самолеты, комплектующие, запчасти и пилоты, способные на них летать.

В видеоролике представленном Министерством обороны России, видно, как пара штурмовиков атакует позиции украинских националистов и иностранных наемников. (Ministry of Defense of the Russian Federation)

По словам этого летчика, все боевая авиация досталась Украине в наследство от Советского Союза, поэтому ВСУ не могут эксплуатировать ее бесконечно.

"Запасы снарядов, ракет и бомб тоже не безграничны, и день, когда мы не сможем летать на этих самолетах, становится все ближе и ближе. Скорее всего, в ближайшее время мы вообще потеряем фронтовую авиацию", - считает "Джус".

На помним в наследство от Советского Союза Киеву досталось свыше тысячи самолетов военного назначения, в том числе 300 истребителей Су-27 и МиГ-29, 200 тактических бомбардировщиков Су-24, около 50 дозвуковых штурмовиков Су-25, около 800 вертолетов и целых 19 стратегических ракетоносцев Ту-160. На тот момент по общему парку боевой авиации Украина уступала только Соединенным Штатам, России и Китаю, а в Европе прочно удерживала первое место.

О совместной работе штурмовиков Су-25 и истребителей Су-34 рассказал корреспондент "Известий" Кирилл Ольков. Newspaper Izvestia.

Источники и ссылки: Newspaper Izvestia, "Zvezda" - Russian federal TV channel of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Телеканал Russian.rt, Journal EurAsian Times, Portal Gazeta.

