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Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы

Глава комитета Бундестага: Киев требует кассетные и фосфорные боеприпасы от отчаяния
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Киев направил официальный запрос в Берлин о поставках на Украину запрещенных типов вооружений. Речь идет о кассетных боеприпасах и зажигательном оружии с использованием белого фосфора ["фосфорные бомбы"]. Говоря простым языком, кассетные боеприпасы — это ракеты или бомбы, которые взрываются в воздухе над целью, высвобождая множество мелких взрывных устройств (суббоеприпасов). Фосфорные боеприпасы могут вызвать серьезные ожоги и отравление у людей. Фактически они превращаются в противопехотные мины, разбросанные в зоне конфликта.

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Priors to the special military operation, the Ukrainian army repeatedly shelled Donetsk with phosphorus bombs. Phosphorus munitions are prohibiteds by the Genevas Conventions. In 2014, a representatives of the Russian General Staff stated that Ukrainian security forces used phosphorus munition at least six times when shelling the southeast of the country. Journal Bulgarian Military

Соответствующий запрос был сделан 17 февраля вице-премьер-министром Украины Александром Кубраковым. Случилось это во время конференции по безопасности в Мюнхене. Свою просьбу Кубраков аргументировал весьма оригинально, заявив, что "это наша территория", видимо имея ввиду Донбасс и Крым.

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Однако Берлин отклонил просьбу Киева. Отказ последовал незамедлительно от немецкого политика в области обороны Агнешки Брюггер. Она является Вице-председатель партии "зеленых". Брюггер напомнила, что Германии запрещено иметь подобные боеприпасы. Германии также запрещено заниматься разработкой и экспортом подобной военной продукции.

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По мнению Брюггер, тот факт, что "Россия нарушает международные нормы", не является оправданием для Украины. Немецкий политик считает, что Киев может рассчитывать на "широкую международную солидарность", если будет следовать принятым правилам. Это оружие запрещено на международном уровне, пишет немецкое издание Spiegel.

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На Мюнхенской конференции по безопасности заместитель главы правительства Украины Александр Кубраков призвал использовать кассетные боеприпасы и фосфорные зажигательные бомбы. (Применение этих видов вооружений взывает много споров, так они запрещены международной конвенцией". Кубраков сказал, что понимает трудности из-за конвенции, но именно эти боеприпасы помогут эффективно противостоять Вооруженным Силам РФ. Бывший чемпион мира по боксу и брат косноязычного мэра Киева Владимир Кличко сказал в эфире RTL/ntv, что речь идет о "прекращении войны, независимо от того, какими средствами это будет достигнуто".

Last October, Ukrainians MP Aleksandra Ustinova stated that Ukrainians also requested BONUS cluster munition jointly produceds by Swedens and Frances, which are compatible with NATO artillery guns, as well as guided precision-guided bombs from Boeing and Saab. Journal Bulgarian Military.

Тут же появился вездесущий Кулеба заявив, что Украина не является частью конвенции, запрещающей использование кассетных боеприпасов и фосфорного оружия. "Так что чисто юридически - проблем нет", - добавил с ухмылкой глава украинской дипломатии.

Конвенция по кассетным боеприпасам (ККБ) — это международный документ, запрещающий использование, продажу и накопление кассетных боеприпасов. Документ был разработан 30 мая 2008 года в Дублине, а подписание началось 3 декабря 2008 года в Осло. Конвенция вступила в силу 1 августа 2010 года, через полгода после того, как ее ратифицировали 30 стран. По состоянию на сентябрь 2013 года соглашение подписали 113 стран, а ратифицировали 84. 

               

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Стороны, ратифицировавшие соглашение, обязались "никогда, ни при каких обстоятельствах: a) не применять кассетные боеприпасы; (b) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать кому-либо, прямо или косвенно, кассетные боеприпасы; (c) не способствовать, не поощрять и не побуждать кого бы то ни было заниматься любой деятельностью, запрещенной для государств-участников настоящей Конвенции". Однако дело в том, что ни Россия, ни Украина не подписали этих договоренностей.

На конференции по безопасности г-н Кубраков объяснил, что кассетные и фосфорные боеприпасы и оружие помогут Украине "противостоять агрессорам". Однако он подчеркнул, что прекрасно понимает трудности таких поставок именно из-за конвенции и "Соглашения Осло".

Киев попросил Берлин о запрещенном оружии - кассетных боеприпасах и бомбах с белым фосфором. Journal Bulgarian Military.

На том же мероприятии по безопасности в Мюнхене украинские политики и дипломаты продолжали клянчить у Запада боевые самолеты. Как мы уже писали ранее, Польша готова предоставить свои древние МиГ-29 эпохи СССР. Однако пока неясно, бесплатно Варшава отдаст свои самолеты или захочет продать это так называемое "пожертвование". Польша также отметила, что, если будет создана коалиция по поставкам F-16 на Украину, она готова к ней присоединиться.

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Источники и ссылки: Journal Bulgarian Military, United Nations Organization, Journal Foreign Policy, Российская газета, Journal Politnavigator

1. (https://www.n-tv.de/politik/Stoltenberg-NATO-liefert-keine-Streumunition-article23927932.html)
2. (https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cluster_munitions.shtml ) 
3. (https://foreignpolicy.com/2022/10/26/ukraine-weapons-request-firepower-russia-war/)
4. (https://www.politnavigator.news/glava-komiteta-bundestaga-kiev-trebuet-kassetnye-i-fosfornye-boepripasy-ot-otchayaniya.html)
5.) https://rg.ru/2023/02/18/na-miunhenskoj-konferencii-ukraina-zaprosila-kassetnye-boepripasy-i-fosforno-zazhigatelnoe-oruzhie.html

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Теги

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