Пентагон успешно испытал на танках "Абрамс" новую систему управления огнем с искусственным интеллектом

В начале ноября прошлого года армия США провела испытания новой наземной системы управления огнём. В качестве испытательной платформы использовался танк M1A2 Abrams, состоящий на вооружении армии Соединенных Штатов. Фотографии с этого мероприятия были опубликованы на сайте Службы распространения визуальной информации [Visual Information Dissemination Service DVIDS].

The M1 Abrams crew consists of four men. Maximum speed of the tank on the highway is 66.8 km/h, and on rough terrain - 48 km/h. Cruise range is limited to 426 km on highways and varies from 150 to 200 km off-road depending on terrain conditions. Journal Bulgarian Military. Photo credit: DoD

Новая система управления огнем была разработана в рамках программы Advanced Targeting and Lethality Aided System [ATLAS]. Некоторые западные эксперты утверждают, что речь идет о системе управления огнем с искусственным интеллектом. Однако это не совсем так. ATLAS имеет алгоритм распознавания целей с помощью искусственного интеллекта, но при этом продолжает управляться экипажем танка.

В Пентагоне рассказали, как работает технология ATLAS: Искусственный алгоритм распознает цели. Это может быть пехота, типы тяжелых боевых бронированных машин или даже пикапы. На дисплее ATLAS в кабине танка оператор видит идентифицированные цели на поле боя. При этом именно оператор выбирает, какие цели представляют наибольший интерес. Оператор снимает предохранитель и нажимает пальцем на цель, отображаемую на дисплее. Только после этого орудийная башня поворачивается и наводится на цель.

В системе ATLAS есть еще одна важная кнопка. Это кнопка выстрела. Чтобы произвести выстрел из танкового орудия, ее необходимо нажать. Согласно инсайдерской информации, (хотя доказательств пока нет), ATLAS оснащен радиолокаторами и другими сенсорными устройствами. Таким образом, алгоритм искусственного интеллекта отслеживает, распознает, и визуализирует на дисплее именно те изображения, которые должен увидеть оператор.

В Минобороны США, считают, что такой алгоритм искусственного интеллекта может быть интегрирован в любую электрооптическую систему боевых машин. При этом совершенно необязательно, чтобы они были американского производства. Вследствие всех этих причин ATLAS правильнее было бы назвать алгоритмом ИИ, а не системой управления огнем с ИИ.

Что еще можно добавить об алгоритме искусственного интеллекта в системе управления огнем? Предполагается, (и возможно это уже работает), что ATLAS будет передавать данные в режиме реального времени высшему военному руководству во время выполнения операций. Кроме того алгоритм, улучшает визуальное качество изображений, полученных в сложных условиях освещенности на основе инфракрасных данных.

"Abrams" use gas turbine engine (GTE) Honeywell AGT1500, which reduces noise and allows to run the engine at low temperatures, but leads to high fuel consumption. Another advantage of this propulsion system is its omnivorousness. Tanks on GTD can use diesel, gasoline or jet fuel. Engine power is 1,500 hp and specific power is about 24 hp per ton. Journal Bulgarian Military. Photo credit: DoD

Система ATLAS была впервые протестирована два года назад, и на тот момент оценка военнослужащих, участвовавших в испытаниях, была крайне низкой. Но за последние два года ситуация изменилась, поскольку разработчик усовершенствовал и упростил работу с ATLAS.

Чтобы оценить полезность ATLAS, рассказывает источник в Пентагоне, необходимо представить реальную ситуацию в управлении танками сегодня, когда система является лишь тестовым продуктом, а не массовой интеграцией. В настоящее время командир танка вынужден использовать электрооптические датчики в ручном режиме. Командир вручную обследует поле боя, вращая башню и наблюдая за обстановкой через перископы. Выбрав одну из целей, он дает команду на ее поражение. Все эти команды выполняет наводчик.

Впрочем, стрелок тоже не просто тупо стреляет из чего попало. Он решает, что лучше использовать в данный момент для эффективного поражения цели. Это может быть либо основное 120-мм орудие танка, либо установленные в башне коаксиальные пулеметы. Определившись с выбором, стрелок посылает команду баллистическому компьютеру танка. Эта процедура необходима, поскольку компьютер сам определяет тип боеприпаса на основе баллистического анализа.

В оборонном ведомстве заявили, что для новой системы не важен опыт и профессионализм экипажа танка. Предполагается, что с помощью ATLAS вся операция будет выполняться как минимум в два раза быстрее, чем при обычном методе, используемом в настоящее время. Несмотря на то, что танки являются сложными военными платформами, они не сложнее истребителей, считают в Пентагоне. Именно поэтому время имеет огромное значение. В действительности два противоборствующих танка одного класса мало чем отличаются друг от друга по характеристикам. Поэтому, как утверждает статистика, побеждает тот, кто первым увидит цель и сделает выстрел.

ATLAS использует сенсорные технологии, алгоритмы искусственного интеллекта для автоматизации ручных задач при захвате цели. Усовершенствованная система целеуказания и контроля поражения (ATLAS) - это совместная работа центров C5ISR и вооружений DEVCOM. Она использует передовые технологии зондирования и новые алгоритмы машинного обучения для автоматизации ручных задач при захвате цели, что позволяет экипажам тактических машин поражать три цели за время, которое обычно требуется для поражения одной. Journal Bulgarian Military. Photo credit: DoD

По этой причине некоторые американские военные эксперты называют ATLAS не алгоритмом с искусственным интеллектом, а "оружием времени". Они даже считают, что ATLAS может сократить численность экипажа танка. Если системе "разрешат" стрелять, то стрелок станет не нужен. Таким образом, экипаж уменьшится до трех человек. Если также исключить заряжающего, рассуждают американцы, то останется два человека. Кстати, по заявлению Китая, новейший танк четвертого поколения, разрабатываемый Пекином, будет иметь экипаж из двух человек. Западные эксперты предполагают, что если это так, то вполне вероятно, что китайцы тоже интегрировали в танк алгоритм искусственного интеллекта.

Источники и ссылки: Journal Sevastopol, Portal Regional Heute, Journal Bulgarian Military, Visual Information Dissemination Service DVIDS

