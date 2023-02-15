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Модернизированный МиГ-35С получит от Су-30СМ2 и Су-35СМ вооружение, авионику и бортовое оборудование

В ближайшее время ВКС России получат крупную партию модернизированных истребителей МиГ-35
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Стало известно, что в ближайшие годы на вооружение Воздушно-космических сил Российской Федерации поступит крупная партия модернизированных истребителей МиГ-35. Об этом сообщили ТАСС, РИА Новости и многие другие российские медиа. В них приводятся слова главы ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрия Слюсаря.

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The latest fighter is capable of striking high-precision weapons against ground and surface targets without entering the air defense zone, day and night, in any weather conditions. According to experts, the most important quality of the MiG-35 is its versatility, which expands the range of possible applications of the Russian fighter. The picture shows the MiG-35, a multifunctional light fighter of the "4++" generation. Journal Bulgarian Military

Слова Слюсаря прозвучали в рамках международной аэрокосмической выставки Aero India 2023. В выставке, которая проходит в индийском городе Бангалор, также принимает участие крупнейшая военно-промышленная компании ОА "Рособоронэкспорт". При этом глава ОАК подчеркнул, что в 2023 году поставок истребителей МиГ-35 в ВВС России не предвидится. Это связано с тем, что корпорация выполнила условия договора с Минобороны РФ досрочно, поставив Вооружённым Силам России шесть легких истребителей МиГ-35 в 2022 году. 

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Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» 

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МиГ-35 - новейший истребитель поколения 4++ в семействе "МиГ". Он представляет собой усовершенствованную версию палубных истребителей одноместного МиГ-29К и двухместного МиГ-29КУБ. Таким образом, МиГ-35 идеально подходит для выполнения функций военного самолета корабельного базирования.

Напомним, в июне прошлого года генеральный директор Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов заявил, что из-за выявленных ранее технических дефектов тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 будет передан в состав Военно-морского флота России не ранее первого квартала 2024 года.

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The MiG-35's radar detection range is not yet known, but the types of munitions it is equipped with indicate that this deck fighter can track enemy aircraft at a range of more than four hundred kilometers. The picture shows the MiG-35, a multifunctional light fighter of the "4++" generation. Journal Bulgarian Military

Модернизированный МиГ-35

Известно, что модернизация МиГ-35 в первую очередь коснется бортового оборудования. Согласно инсайдерской информации, новое бортовое радиоэлектронное оборудование (РЭО) и некоторые другие технологии обновленного МиГ-35 будут идентичны бортовому оборудованию тяжелых истребителей последней модификации Су-30СМ2 и Су-35СМ.

Такой же версии придерживается и другой источник в Объединенной авиастроительная корпорации. С его слов, РСК МиГ (вошедшая в июне прошлого года в месте с компанией "Сухой" в состав корпорации "ОАК") уже несколько лет активно работает в этом направлении.

Кроме того, необходимо отметить, что в ходе аэрокосмической выставки Aero India 2023, в рамках тендера на поставку индийским ВВС 114 легких истребителей, госкорпорация ОАК предложила военному ведомству Индии собирать истребители на базе самолета МиГ-35 на заводах индийской государственной корпорации HAL.

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МиГ-35С - это многоцелевой истребитель последнего поколения "4++", модернизированная версия легкого фронтового самолета МиГ-29. По словам разработчиков, новая машина имеет увеличенный запас топлива и грузоподъемность, что значительно повысило ее эффективность и многофункциональность. The picture shows the MiG-35, a multifunctional light fighter of the "4++" generation .Journal Bulgarian Military.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Владимир Дрожжов заявил, что ОАК уже ожидает от Индии объявления тендера на закупку военных самолетов для военно-воздушных сил Индии.

Интересные факты о МиГ-35

МиГ-35 может отслеживать до 30 целей и поражать шесть целей одновременно. Американское издание 19fortyfive.com назвало МиГ-35 "мозговой силой". То есть самолет легко интегрируется для автономной работы с другими воздушными платформами и истребителями российских ВВС. Нечто достижимое для современных истребителей пятого поколения [МиГ-35 - истребитель поколения 4++].

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На легких истребителях МиГ-35 установлены радары с активной фазированной антенной решеткой [AESA]. Благодаря чему он имеет серьезное преимущество в управлении огнем и поражающей мощи.

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Максимальная скорость МиГ-35 в 2,25 раз превышает скорость звука (2,25 Маха). Практический потолок истребителя составляет 17500 метров, при этом планер самолета спроектирован так, чтобы выдерживать положительные перегрузки до 9G и отрицательные до 3G. МиГ-35 оснащен двумя турбовентиляторными двигателями Климова РД-33МК с форсажной камерой. 

Специальное покрытие заметно снижает радиолокационную и тепловую заметность самолета. Имея классический профиль, МиГ-35 будет практически невидим в небе для РЛС противника. Кроме того, увеличены дальность полета и количество подвесок для вооружения истребителя

По заявлению конструкторов главными задачами "тридцать пятых" МиГов являются завоевание превосходства в воздухе в борьбе с истребителями как четвёртого, так и пятого поколений, оперативный перехват средств воздушного нападения, нанесение ударов высокоточными боеприпасами по наземным и надводным объектам без входа в зону противовоздушной обороны противника  днём и ночью, при любых погодных условиях. The picture shows the MiG-35, a multifunctional light fighter of the "4++" generation .Journal Bulgarian Military

Некоторое эксперты считают, что МиГ-35 имел бы большой успех в спецоперации на Украине. Такой истребитель идеально подходит для непосредственного уничтожения танков, кораблей и тяжелой артиллерии. Он вооружен управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, ракетами "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также очень грозной 30-мм пушкой. На МиГ-35 имеется интегрированный комплекс радиоэлектронной борьбы, что делает его идеальным вариантом для атак на системы противовоздушной обороны противника.

Западные эксперты ставят ему оценку "А" (отлично) за маневренность. Этот истребитель обладает исключительной маневренностью. Он безупречно выполняет поставленные задачи при сверхкритических углах атаки при повышенных и постоянных нагрузках и высоких углах рысканья (угловые движения летательного аппарата).

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В дополнение к сказанному истребители МиГ-35 способны вести авиаразведку с использованием оптико-электронных и радиотехнических технологий. Также они могут действовать в составе авиазвена, в частности, выполнять функции ее воздушного центра управления.

"Истребитель способен выполнять сложные задачи в условиях непрерывно меняющейся оперативно-тактической обстановки над полем боя, что является одним из определяющих критериев, предъявляемых к авиационным системам пятого поколения", - заявил представитель Министерства обороны Российской Федерации.

Источники и ссылки: Journal 19fortyfive, Portal Vibit-Adm, Journal Gazeta, Journal Bulgarian Military, Turkish magazine STAR 

https://vibit-adm.ru/drugoe/mig-35-skorost.htm
https://www.gazeta.ru/army/news/2023/02/14/19740031.shtml
https://www.star.com.tr/savunma/ezeli-rekabet-f-16-savasan-sahin-mi-mikoyan-mig-29-mu-haber-1708643/
https://www.19fortyfive.com/2022/07/russias-mig-35-fighter-looks-like-a-total-failure/
https://bulgarianmilitary.com/2023/02/14/mig-35-comes-with-combined-onboard-equipment-from-su-30-su-35/

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