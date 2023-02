За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Можно сказать, что первым "оружием", которое Запад предоставил Украине после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года, стало введение экономических санкций против России. Причем они не были одноразовыми - с конца февраля 2022 года Евросоюз одобрил девять пакетов санкций против Москвы. (В настоявший момент рассматривается десятый пакет, который Брюссель планирует ввести к 24 февраля). По всей видимости, следуя сложившимся трендам, коллективный Запад будет и дальше пытаться давить на Москву новыми рестрикциями.

Рейтер: Россия постоянно получает от Соединенных Штатов и стран Евросоюза микросхемы, необходимые для производства ракет. Russian Information Agency TASS, Journal Bulgarianmilitary

Следуя приказам США, многие европейские страны и некоторые другие страны НАТО частично ограничили свой экспорт в Россию. Однако Запад очень сильно беспокоит то, что российские ракеты продолжают летать и уничтожать украинских нацистов, и им нет числа. Более того нет даже намека на то, что в ближайшее время они закончатся, сетуют западные журналисты. В число таких боеприпасов входят ракеты с системами наведения, управляемыми интегральными схемами, полупроводниками и компьютерными чипами, более известными как микрочипы, пишет агентство Рейтер.

Импорт микрочипов

Вот интересный пример, сообщает прозападный журнал Bulgarian Military - в 2014 году, после того как Крым вернулся в состав России, США и многие страны Запада наложили на Москву первые экономические санкции. В то время объем российского импорта микросхем составлял примерно 35 миллионов долларов в месяц. А сегодня спустя год после начала СВО и после введения гораздо более жестких экономических санкций со стороны большего количества государств, оборонная промышленность России импортирует микрочипы на сумму в 33 млн долларов в месяц, возмущается издание.

Вот еще один факт - в 2023 году Москва, скорее всего, достигнет той же величины импорта микрочипов, что и в 2014 году (то есть $35 млн. в месяц). Об этом свидетельствует диаграмма C4ADS, U.N. Comtrade, опубликованная в журнале The Wall Street Journal. То есть динамика роста импорта микрочипов в Россию растет прямо пропорционально ожидаемому эффекту от введенных санкций: в апреле 2022 года импорт микрочипов составил примерно $15 млн, в июле того же года - $22 млн, в сентябре - $32 млн, а в октябре - превысил $33 млн.

На Западе считают, Китай поставляет в Россию примерно 72% от всего российского импорта микросхем. Другими словами, Москва ежемесячно платит Пекину около 24,5 миллионов долларов за поставки микрочипов китайского производства.

Импорт микросхем по тарифному коду 8541. (Диоды, транзисторы, микросхемы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезоэлектрические кристаллы) Среднемесячные показатели за период с 2014 по 2021 гг. Источник: Федеральная таможенная служба России по данным C4ADS, U.N. Comtrade. Russian Information Agency TASS. Journal Bulgarianmilitary.

Вашингтону хотелось бы знать сколько еще миллионов американских долларов (да видимо уже и не долларов вовсе) Россия готова перечислить Китаю за интегральные схемы, полупроводники, комплектующие, материалы, компоненты и минералы.

Более того, по данным некоторых источников, таких как C4ADS, Китай якобы поставляет в Россию запасные части для истребителей Су-35 и систем ПВО С-400. Однако другие западные эксперты утверждают, что такое развитие событий маловероятно. Только посмотрите, жалуются они - Россия продолжает производить Су-35 и даже экспортирует эти самолеты [Иран], то же самое можно сказать и о С-400 [экспорт в Индию]. При дефиците запчастей, особенно в условиях СВО, эти заказы пришлось бы отложить. Но они выполняются! - Индия уже получила первые С-400, а Иран ожидает Су-35 в марте этого года.

Как установили специалисты, в период с апреля по ноябрь Российская Федерация получила от Соединенных Штатов и ряда европейских государств, включая ФРГ и Эстонию, микросхемы общей стоимостью 780 млн долларов. Для реализации этих сделок в прошлом году в Турции и Гонконге были созданы так называемые фирмы-однодневки. Journal Bulgarianmilitary.

Речь идет не только о микрочипах. Поступают сигналы о крупных поставках в Российскую Федерацию китайских беспилотников гражданского назначения. В России они могут быть легко модифицированы для нужд российской армии. Используемые даже в качестве корректировщиков артиллерийского огня или разведывательных средств, китайские дроны становятся неотъемлемой частью боевых действий Москвы, считают в Пентагоне. Власти США заявили, что Китай оказывает Российской Федерации нелетальную военную помощь и экономическую поддержку. Пекин это отрицает.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал такие заявления "спекулятивными и намеренно раздутыми, не имеющими под собой фактической основы". Но в Вашингтоне заявили, что они отслеживают таможенные документы. Американские чиновники утверждают, что в Россию прибыло не менее 84 000 грузов из Китая. И все это случилось после начала специальной военной операции. В некоторых из них были замечены запчасти, необходимые для российских систем вооружения. (Подобные изделия обычно называют "товарами двойного назначения").

По данным администрации США, навигационное оборудование было отправлено в Россию в конце августа прошлого года. Американцы считают, что оно требуется для оснащения российских военных вертолетов Ми-17. Грузополучателем стала крупнейшая российская компания по экспорту и импорту военной продукции " Рособоронэкспорт". Пентагон утверждает, что эта же компания получила от китайцев антенны, используемые в многофункциональных комплексах радиоэлектронного подавления систем радиосвязи РБ-531БЕ.

Despite sanctions, Russia continues to receive chips needed for cruise missiles from Western countries, according to a joint investigation by Reuters and the UK's Royal United Institute for Defence Studies. Wall Street Journal. Journal Bulgarianmilitary.

В октябре другая российская компания, находящаяся под санкциями Запада, АО "Крет", получила из КНР компоненты и запасные части, которые, как утверждает Вашингтон, "интегрируются и используются в истребителях Су-35". Газета The Wall Street Journal приводит еще множество примеров подобных поставок.

Судя по всему, беспокоятся прозападные политики, Пекин продолжит поставлять компоненты и продукцию двойного назначения напрямую или через посредников. Вашингтон утверждает, что Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и многие другие страны являются частью хорошо отлаженной цепочки поставок в Россию. Белый дом заявил, что на данный момент Соединенные Штаты не могут даже думать о введении санкций против Китая, но они будут продолжать пытаться оказывать давление на третьи страны.

Цель Вашингтона - перекрыть поставки товаров, изготовленных, в-третьих, странах, но с использованием американских комплектующих. Речь идет о так называемой перевалке. По мнению американских специалистов, Москва будет полагаться на импорт таких товаров в ближайшие месяцы и годы. Поэтому США будут из кожи вон лезть, чтобы предотвратить импорт продукции такого рода.

Sources and References: Wall Street Journal, Russian Information Agency TASS, Journal Bulgarianmilitary, Reuters

