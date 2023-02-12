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Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер

Почему у России не смотря на санкции не заканчиваются ракеты - РФ импортирует чипы на $35 млн в месяц
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Можно сказать, что первым "оружием", которое Запад предоставил Украине после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года, стало введение экономических санкций против России. Причем они не были одноразовыми - с конца февраля 2022 года Евросоюз одобрил девять пакетов санкций против Москвы. (В настоявший момент рассматривается десятый пакет, который Брюссель планирует ввести к 24 февраля). По всей видимости, следуя сложившимся трендам, коллективный Запад будет и дальше пытаться давить на Москву новыми рестрикциями.

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Рейтер: Россия постоянно получает от Соединенных Штатов и стран Евросоюза микросхемы, необходимые для производства ракет.  Russian Information Agency TASS, Journal Bulgarianmilitary

Следуя приказам США, многие европейские страны и некоторые другие страны НАТО частично ограничили свой экспорт в Россию. Однако Запад очень сильно беспокоит то, что российские ракеты продолжают летать и уничтожать украинских нацистов, и им нет числа. Более того нет даже намека на то, что в ближайшее время они закончатся, сетуют западные журналисты. В число таких боеприпасов входят ракеты с системами наведения, управляемыми интегральными схемами, полупроводниками и компьютерными чипами, более известными как микрочипы, пишет агентство Рейтер. 

Импорт микрочипов

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Вот интересный пример, сообщает прозападный журнал Bulgarian Military - в 2014 году, после того как Крым вернулся в состав России, США и многие страны Запада наложили на Москву первые экономические санкции. В то время объем российского импорта микросхем составлял примерно 35 миллионов долларов в месяц. А сегодня спустя год после начала СВО и после введения гораздо более жестких экономических санкций со стороны большего количества государств, оборонная промышленность России импортирует микрочипы на сумму в 33 млн долларов в месяц, возмущается издание.

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Вот еще один факт - в 2023 году Москва, скорее всего, достигнет той же величины импорта микрочипов, что и в 2014 году (то есть $35 млн. в месяц). Об этом свидетельствует диаграмма C4ADS, U.N. Comtrade, опубликованная в журнале The Wall Street Journal. То есть динамика роста импорта микрочипов в Россию растет прямо пропорционально ожидаемому эффекту от введенных санкций: в апреле 2022 года импорт микрочипов составил примерно $15 млн, в июле того же года - $22 млн, в сентябре - $32 млн, а в октябре - превысил $33 млн.

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На Западе считают, Китай поставляет в Россию примерно 72% от всего российского импорта микросхем. Другими словами, Москва ежемесячно платит Пекину около 24,5 миллионов долларов за поставки микрочипов китайского производства.

Импорт микросхем по тарифному коду 8541. (Диоды, транзисторы, микросхемы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезоэлектрические кристаллы) Среднемесячные показатели за период с 2014 по 2021 гг. Источник: Федеральная таможенная служба России по данным C4ADS, U.N. Comtrade. Russian Information Agency TASS. Journal Bulgarianmilitary.

Вашингтону хотелось бы знать сколько еще миллионов американских долларов (да видимо уже и не долларов вовсе) Россия готова перечислить Китаю за интегральные схемы, полупроводники, комплектующие, материалы, компоненты и минералы.

Более того, по данным некоторых источников, таких как C4ADS, Китай якобы поставляет в Россию запасные части для истребителей Су-35 и систем ПВО С-400. Однако другие западные эксперты утверждают, что такое развитие событий маловероятно. Только посмотрите, жалуются они - Россия продолжает производить Су-35 и даже экспортирует эти самолеты [Иран], то же самое можно сказать и о С-400 [экспорт в Индию]. При дефиците запчастей, особенно в условиях СВО, эти заказы пришлось бы отложить. Но они выполняются! - Индия уже получила первые С-400, а Иран ожидает Су-35 в марте этого года.

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Как установили специалисты, в период с апреля по ноябрь Российская Федерация получила от Соединенных Штатов и ряда европейских государств, включая ФРГ и Эстонию, микросхемы общей стоимостью 780 млн долларов. Для реализации этих сделок в прошлом году в Турции и Гонконге были созданы так называемые фирмы-однодневки. Journal Bulgarianmilitary.

Речь идет не только о микрочипах. Поступают сигналы о крупных поставках в Российскую Федерацию китайских беспилотников гражданского назначения. В России они могут быть легко модифицированы для нужд российской армии. Используемые даже в качестве корректировщиков артиллерийского огня или разведывательных средств, китайские дроны становятся неотъемлемой частью боевых действий Москвы, считают в Пентагоне.  Власти США заявили, что Китай оказывает Российской Федерации нелетальную военную помощь и экономическую поддержку. Пекин это отрицает.

               

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Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал такие заявления "спекулятивными и намеренно раздутыми, не имеющими под собой фактической основы". Но в Вашингтоне заявили, что они отслеживают таможенные документы. Американские чиновники утверждают, что в Россию прибыло не менее 84 000 грузов из Китая. И все это случилось после начала специальной военной операции. В некоторых из них были замечены запчасти, необходимые для российских систем вооружения. (Подобные изделия обычно называют "товарами двойного назначения").

По данным администрации США, навигационное оборудование было отправлено в Россию в конце августа прошлого года. Американцы считают, что оно требуется для оснащения российских военных вертолетов Ми-17. Грузополучателем стала крупнейшая российская компания по экспорту и импорту военной продукции " Рособоронэкспорт". Пентагон утверждает, что эта же компания получила от китайцев антенны, используемые в многофункциональных комплексах радиоэлектронного подавления систем радиосвязи РБ-531БЕ.

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Despite sanctions, Russia continues to receive chips needed for cruise missiles from Western countries, according to a joint investigation by Reuters and the UK's Royal United Institute for Defence Studies. Wall Street Journal.  Journal Bulgarianmilitary. 

В октябре другая российская компания, находящаяся под санкциями Запада, АО "Крет", получила из КНР компоненты и запасные части, которые, как утверждает Вашингтон, "интегрируются и используются в истребителях Су-35". Газета The Wall Street Journal приводит еще множество примеров подобных поставок.

Судя по всему, беспокоятся прозападные политики, Пекин продолжит поставлять компоненты и продукцию двойного назначения напрямую или через посредников. Вашингтон утверждает, что Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и многие другие страны являются частью хорошо отлаженной цепочки поставок в Россию. Белый дом заявил, что на данный момент Соединенные Штаты не могут даже думать о введении санкций против Китая, но они будут продолжать пытаться оказывать давление на третьи страны.

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Цель Вашингтона - перекрыть поставки товаров, изготовленных, в-третьих, странах, но с использованием американских комплектующих. Речь идет о так называемой перевалке. По мнению американских специалистов, Москва будет полагаться на импорт таких товаров в ближайшие месяцы и годы. Поэтому США будут из кожи вон лезть, чтобы предотвратить импорт продукции такого рода.

Sources and References: Wall Street Journal, Russian Information Agency TASS, Journal Bulgarianmilitary, Reuters    
1. (https://tass.ru/ekonomika/16958235)        
2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/11/russian-defense-imports-microchips-for-33m-mo-amid-sanctions/)        
3. (https://www.wsj.com/articles/moscow-tehran-advance-plans-for-iranian-designed-drone-facility-in-russia-11675609087)
4. (https://www.reuters.com/investigates/special-report/ukraine-crisis-russia-tech-middlemen/)

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