В США считают, что Китай разрабатывает истребитель 6-го поколения на базе J-20 - новые кадры
Китайская корпорация авиационной промышленности (Aviation Industry Corporation of China - AVIC) 31 января опубликовала новые кадры концепта бесхвостого военного самолета, который, по сообщениям китайских медиа, связан с разработкой истребителя шестого поколения.
реклама
В настоявшее время разработками истребителей шестого поколения занимаются Россия, Китай и США, причем некоторые высокопоставленные чиновники военно-воздушных сил Соединенных Штатов неоднократно заявляли, что НОАК может стать первой армией мира, которая, получит на вооружение такой самолет. Все три страны являются обладателями истребителей пятого поколения. При этом Россия строит флот многофункциональных Су-57 Felon и легких тактических Су-75 Checkmate. Китай производит тяжелый двухдвигательный J-20 и конструирует средний FC-31, в то время как США выпускают гораздо более легкий одномоторный F-35.
|
Это интересно: Соединённые Штаты перечислили самые главные достижения многофункциональных истребителей Су-57 на Украине.
Ожидается, что именно бесхвостые планеры станут определяющим признаком истребителей шестого поколения. Изображения самолета, показанные китайской корпорацией ACIV, очень напоминают J-20, хотя и отличаются ромбовидным треугольным крылом, а также отсутствием хвостового оперения и адаптивных предкрылков. В связи с этим возникла вероятность того, что J-20 может быть использован в качестве базы для разработки истребителя шестого поколения, в какой-то степени производного от него.
Другой функционал шестого поколения, в частности, возможность управления беспилотниками и оружие направленной энергии (ОНЭ, англ. Directed-energy weapon, DEW), по инсайдерской информации, в настоящее время разрабатывается для J-20 и может быть интегрирован как в текущую конфигурацию самолета, так и в их более новые бесхвостые производные с дельтовидным крылом и улучшенными характеристиками малозаметности.
реклама
Возможность адаптации истребителя пятого поколения в бесхвостый планер для улучшения стелс-возможностей активно рассматривалась в США в отношении собственного аналога J-20 - F-22 Raptor, в результате чего появилась футуристическая программ X-44 Manta (Multi-Axis No Tail Aircraft). В конструкции этого самолета использовалась система управления вектором тяги для маневрирования в полете. Таким образом, было компенсировано отсутствие хвостового оперения и предкрылков, впрочем, до стадии прототипа дело так и не дошло.
Разработка Manta началась в середине 1990-х годов, но была прекращена в 2000 году, примерно за пять лет до того, как на вооружение поступил базовый самолет F-22 Raptor. В итоге другие модификации F-22, кроме серийного одноместного F-22A, так и не появились, а их производство было прекращено досрочно из-за широкого спектра проблем. Планируется, что первые F-22 будут выведены из эксплуатации в 2023 году, отработав лишь малую часть своего срока службы.
|
Это интересно: Соединённые Штаты озабочены полетами истребителя шестого поколения НОАК Китая - Military Watch.
Дериватив от J-20, аналогичный X-44, пусть и с авионикой и радарами шестого поколения, мог бы стать временным решением, до тех пор, пока не будет разработан "чистый" проект истребителя поколения 6, ну или по крайней мере стать более дешевой альтернативой такому самолету.
реклама
Учитывая, что стоимость американского истребителя шестого поколения составит несколько сотен миллионов долларов за планер и более миллиарда долларов за весь срок эксплуатации каждого самолета, производный вариант от J-20 может стать гораздо более экономичным средством достижения стелс-способностей шестого поколения. Кроме того, производство таких летательных аппаратов будет гораздо проще перенести с нынешних базовых самолетов J-20, которые, возможно, будут иметь значительное сходство в техническом обслуживании.
Россия также активно работает над созданием истребителей шестого поколения. Осенью прошлого года генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сказал, что истребители Су-57 — это шаг к созданию самолетов 6-го поколения, на базе которых можно развивать это направление.
|
Читайте также: Российские истребители Су-30MK совершили беспрецедентное развертывание на японской авиабазе
Малозаметные многоцелевые истребители Су-57 Felon разработаны для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие и самый современный комплекс бортового оборудования.
реклама
Предполагается, что базовые варианты Су-57 поступят на вооружение ВКС РФ в лимитированном составе, а вот уже с 2025 года в строй вступят более мощные и эффективные модификации Су-57М с новыми двигателями "Сатурн-30" и более совершенной авионикой.
Безусловно, разработка истребителя шестого поколения является приоритетом для оборонной промышленности как России, так Китая и США, однако природа изображений AVIC и то, насколько тесно данный проект связан с самолетом J-20, по-прежнему остаются неясными.
Sources and References: Russian Information Agency TASS, Портала "Военное дело", Журнал MilitaryWatchMagazin, Journal Sputniknews, Forebs.
1. (https://tass.ru/armiya-i-opk/15632979)
2. (https://topwar.ru/200910-kto-ty-boevoj-samolet-6-pokolenija.html)
3. (https://militarywatchmagazine.com/article/china-sixthgen-j20-tailless)
4. (https://sputniknews.com/20230202/watch-leaked-footage-shows-chinas-tailless-sixth-generation-fighter-design-1106929681.html)
5. (https://www.forbes.com/sites/anderscorr/2016/06/22/chinas-aerospace-defense-industry-sacks-us-military-technology/)
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила