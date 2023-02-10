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В США считают, что Китай разрабатывает истребитель 6-го поколения на базе J-20 - новые кадры

Пентагон сильно переживает и не может понять, какой он - китайский истребитель шестого поколения
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Китайская корпорация авиационной промышленности (Aviation Industry Corporation of China - AVIC) 31 января опубликовала новые кадры концепта бесхвостого военного самолета, который, по сообщениям китайских медиа, связан с разработкой истребителя шестого поколения.

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Боевой самолет шестого поколения будет представлять собой сетецентрическую систему, связанную с ударными дронами, космическими и наземными системами. Об этом рассказал Юрий Слюсарь, генеральный директор ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех) в рамках марафона "Знание".

В настоявшее время разработками истребителей шестого поколения занимаются Россия, Китай и США, причем некоторые высокопоставленные чиновники военно-воздушных сил Соединенных Штатов неоднократно заявляли, что НОАК может стать первой армией мира, которая, получит на вооружение такой самолет. Все три страны являются обладателями истребителей пятого поколения. При этом Россия строит флот многофункциональных Су-57 Felon и легких тактических Су-75 Checkmate. Китай производит тяжелый двухдвигательный J-20 и конструирует средний FC-31, в то время как США выпускают гораздо более легкий одномоторный F-35.

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Ожидается, что именно бесхвостые планеры станут определяющим признаком истребителей шестого поколения. Изображения самолета, показанные китайской корпорацией ACIV, очень напоминают J-20, хотя и отличаются ромбовидным треугольным крылом, а также отсутствием хвостового оперения и адаптивных предкрылков. В связи с этим возникла вероятность того, что J-20 может быть использован в качестве базы для разработки истребителя шестого поколения, в какой-то степени производного от него. 

Другой функционал шестого поколения, в частности, возможность управления беспилотниками и оружие направленной энергии (ОНЭ, англ. Directed-energy weapon, DEW), по инсайдерской информации, в настоящее время разрабатывается для J-20 и может быть интегрирован как в текущую конфигурацию самолета, так и в их более новые бесхвостые производные с дельтовидным крылом и улучшенными характеристиками малозаметности.

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The technical specifications of the J-20 fighter are concealed by the Chinese military. Experts assume that its length is just over 20 meters, wingspan - 13 meters, and maximum takeoff weight - about 35 tons. It is assumed that the fighter can reach speeds of up to 2,200 km/h. The J-20 is capable of developing supersonic speed, but it is not designed for long flights at this speed in no-force operation modes of engines, so this fighter can be referred to the 5th generation very conditionally. Журнал MilitaryWatchMagazin.

Возможность адаптации истребителя пятого поколения в бесхвостый планер для улучшения стелс-возможностей активно рассматривалась в США в отношении собственного аналога J-20 - F-22 Raptor, в результате чего появилась футуристическая программ X-44 Manta (Multi-Axis No Tail Aircraft). В конструкции этого самолета использовалась система управления вектором тяги для маневрирования в полете. Таким образом, было компенсировано отсутствие хвостового оперения и предкрылков, впрочем, до стадии прототипа дело так и не дошло.

Разработка Manta началась в середине 1990-х годов, но была прекращена в 2000 году, примерно за пять лет до того, как на вооружение поступил базовый самолет F-22 Raptor. В итоге другие модификации F-22, кроме серийного одноместного F-22A, так и не появились, а их производство было прекращено досрочно из-за широкого спектра проблем. Планируется, что первые F-22 будут выведены из эксплуатации в 2023 году, отработав лишь малую часть своего срока службы.

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Дериватив от J-20, аналогичный X-44, пусть и с авионикой и радарами шестого поколения, мог бы стать временным решением, до тех пор, пока не будет разработан "чистый" проект истребителя поколения 6, ну или по крайней мере стать более дешевой альтернативой такому самолету. 

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Учитывая, что стоимость американского истребителя шестого поколения составит несколько сотен миллионов долларов за планер и более миллиарда долларов за весь срок эксплуатации каждого самолета, производный вариант от J-20 может стать гораздо более экономичным средством достижения стелс-способностей шестого поколения. Кроме того, производство таких летательных аппаратов будет гораздо проще перенести с нынешних базовых самолетов J-20, которые, возможно, будут иметь значительное сходство в техническом обслуживании.

"Китайские истребители шестого поколения готовы к бою?". Россия, Китай и США, вот три страны которые сегодня разрабатывают семейство истребителей шестого поколения. По утверждению Пентагона, Китай сделает это быстрее, и это очень тревожит США. На изображении "четвёрка " китайских самолетов Chengdu J-20 (слева) и концепт бесхвостого истребителя следующего поколения. Журнал MilitaryWatchMagazin.

Россия также активно работает над созданием истребителей шестого поколения. Осенью прошлого года генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сказал, что истребители Су-57 — это шаг к созданию самолетов 6-го поколения, на базе которых можно развивать это направление.

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Малозаметные многоцелевые истребители Су-57 Felon разработаны для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие и самый современный комплекс бортового оборудования.

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Предполагается, что базовые варианты Су-57 поступят на вооружение ВКС РФ в лимитированном составе, а вот уже с 2025 года в строй вступят более мощные и эффективные модификации Су-57М с новыми двигателями "Сатурн-30" и более совершенной авионикой.

Безусловно, разработка истребителя шестого поколения является приоритетом для оборонной промышленности как России, так Китая и США, однако природа изображений AVIC и то, насколько тесно данный проект связан с самолетом J-20, по-прежнему остаются неясными.

Sources and References: Russian Information Agency TASS, Портала "Военное дело", Журнал MilitaryWatchMagazin, Journal Sputniknews, Forebs.

1. (https://tass.ru/armiya-i-opk/15632979)
2. (https://topwar.ru/200910-kto-ty-boevoj-samolet-6-pokolenija.html)
3. (https://militarywatchmagazine.com/article/china-sixthgen-j20-tailless)
4. (https://sputniknews.com/20230202/watch-leaked-footage-shows-chinas-tailless-sixth-generation-fighter-design-1106929681.html)
5. (https://www.forbes.com/sites/anderscorr/2016/06/22/chinas-aerospace-defense-industry-sacks-us-military-technology/)

 

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