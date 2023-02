За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Военно-морские силы Российской Федерации получат новые ракеты класса "земля-воздух" с дальностью стрельбы до 400 км. Об этом 3 февраля сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ. Новые ракеты будут интегрированы во фрегаты проекта 22350М типа "Адмирал Горшков". Сегодня эти суда считаются одними из самых эффективных надводных боевых кораблей ВМФ России.

Amongs other things, the numbers of launching cells for 40H6 missiles will be increased on the next Project 22350 frigates. "Admiral Gorshkov" has 16 launching cell for such missiles. Starting with the fifth frigate of Project 22350, Admiral Amelko, the numbers of cells will be doubled, and the frigates of the modernized Project 22350M will be able to launch up to 48 long-range hypersonic missiles. Journal MilitaryWatchMagazine. (On the photograph - tests of the air defense system "Poliment-Redut")

Зенитно-ракетные комплексы 9К96 "Полимент-Редут", используемые на фрегатах 22350М, в ближайшее время будут установлены на их более крупных аналогах причем в гораздо большем количестве. В настоящее время эти ЗРК используют ракеты класса "земля-воздух" с максимальной дальностью стрельбы 150 км. После модернизации комплекса новые ракеты с радиусом поражения в 400 км позволят кораблям контролировать территорию в семь раз больше.

Многие эксперты считают, что новые ракеты разработаны на базе дальнобойной зенитной управляемой ракеты 40Н6, созданной для увеличения дальности систем ПВО С-400 до 400 км, или родственного проекта 9М82МД, сконструированного для армейского комплекса С-300В4. Обе системы предназначены для поражения низколетящих летательных аппаратов размером с истребитель выше линии горизонта, сначала набирая предельную высоту, а затем снижаясь под управлением интегрированной технологии самонаведения.

"Комплексы "Полимент-Редут", которые будут установлены на модернизированных фрегатах проекта 22350М, получат в перспективе в дополнение к ЗУР средней и большой дальности тяжелые сверхдальнобойные ракеты с максимальным радиусом поражения воздушных целей до 400 километров"

Ракета 40H6E, согласно имеющейся информации, способна поражать цели на высоте до 185 километров. Сегодня самый современный американский ЗРК THAAD, при дальности и высоте стрельбы 200 км и 200 км соответственно, имеет максимальную наклонную дальность не более 270 км. Подобная характеристика для ЗРК типа 40Н6Е достигает 440 км. Портал "Оружие России".

Напомним, что ракеты дальнего действия 40Н6 (40Н6Е) ценятся не только за свою дальнобойность, но и за высокую скорость полета – до 4500 м/сек или 14 Махов, что позволяет им эффективно уничтожать баллистические ракеты большинства классов. Четырехлетние испытания, проводившиеся в условиях строжайшей секретности, показали, что новые ракеты могут эффективно поражать гиперзвуковые цели, развивающие скорость не более 8 Махов на высотах до 185 км.

Внедрение морской модификации ЗУР позволит российским фрегатам внести весомый вклад в стратегическую противовоздушную оборону страны. Оснащенные ракетами 40Н6Е фрегаты класса 22350М даже близко не подпустят к кораблю самолеты противника.

Морской вариант С-400 и ракет 40Н6 разрабатывается уже более десяти лет. Первоначально предполагалось, что они будут установлены на модернизированных советских крейсерах класса "Киров", но затем было решено использовать их на более малых судах типа фрегат. Помимо новых ракет ПВО 40Н6Е, фрегаты класса "Горшков" в приоритетном порядке были оснащены гиперзвуковыми крылатыми ракетами Циркон. На сегодняшний день они не имеют аналогов за рубежом и сочетают в себе высокую маневренность со скоростью 9 Маха и дальностью поражения более 1000 км. Западные эксперты признают, что использование ракет ЗРК 40Н6Е совместно с "Цирконами" позволит российским кораблям получить такие дополнительные наступательные и оборонительные возможности, которые смогут оспорить лишь очень немногие классы военных кораблей на планете.

The video shows flight tests of the hypersonic cruise missile Zirkon. In the waters of the White Sea, the frigate Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov fired the Tsirkon hypersonic cruise missile at a ground target located on the coast of the Barents Sea. Journal MilitaryWatchMagazine.

Ранее мы рассказывали, как фрегат "Адмирал Горшков" в акватории Атлантического океана провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" по смоделированному противнику на дистанции свыше 900 километров. Иными словами, по объекту на территории Соединенных Штатов.

Источники и ссылки: ТАСС, Журнал "Оружие России", Journal MilitaryWatchMagazine, Российская газета, Портал "Оружие России"

