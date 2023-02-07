Потенциал С-400 для кораблей ВМФ РФ: Фрегаты проекта 22350 оснастят дальнобойными зенитными ракетами
Военно-морские силы Российской Федерации получат новые ракеты класса "земля-воздух" с дальностью стрельбы до 400 км. Об этом 3 февраля сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ. Новые ракеты будут интегрированы во фрегаты проекта 22350М типа "Адмирал Горшков". Сегодня эти суда считаются одними из самых эффективных надводных боевых кораблей ВМФ России.
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Зенитно-ракетные комплексы 9К96 "Полимент-Редут", используемые на фрегатах 22350М, в ближайшее время будут установлены на их более крупных аналогах причем в гораздо большем количестве. В настоящее время эти ЗРК используют ракеты класса "земля-воздух" с максимальной дальностью стрельбы 150 км. После модернизации комплекса новые ракеты с радиусом поражения в 400 км позволят кораблям контролировать территорию в семь раз больше.
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Многие эксперты считают, что новые ракеты разработаны на базе дальнобойной зенитной управляемой ракеты 40Н6, созданной для увеличения дальности систем ПВО С-400 до 400 км, или родственного проекта 9М82МД, сконструированного для армейского комплекса С-300В4. Обе системы предназначены для поражения низколетящих летательных аппаратов размером с истребитель выше линии горизонта, сначала набирая предельную высоту, а затем снижаясь под управлением интегрированной технологии самонаведения.
"Комплексы "Полимент-Редут", которые будут установлены на модернизированных фрегатах проекта 22350М, получат в перспективе в дополнение к ЗУР средней и большой дальности тяжелые сверхдальнобойные ракеты с максимальным радиусом поражения воздушных целей до 400 километров"
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Напомним, что ракеты дальнего действия 40Н6 (40Н6Е) ценятся не только за свою дальнобойность, но и за высокую скорость полета – до 4500 м/сек или 14 Махов, что позволяет им эффективно уничтожать баллистические ракеты большинства классов. Четырехлетние испытания, проводившиеся в условиях строжайшей секретности, показали, что новые ракеты могут эффективно поражать гиперзвуковые цели, развивающие скорость не более 8 Махов на высотах до 185 км.
Внедрение морской модификации ЗУР позволит российским фрегатам внести весомый вклад в стратегическую противовоздушную оборону страны. Оснащенные ракетами 40Н6Е фрегаты класса 22350М даже близко не подпустят к кораблю самолеты противника.
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Морской вариант С-400 и ракет 40Н6 разрабатывается уже более десяти лет. Первоначально предполагалось, что они будут установлены на модернизированных советских крейсерах класса "Киров", но затем было решено использовать их на более малых судах типа фрегат. Помимо новых ракет ПВО 40Н6Е, фрегаты класса "Горшков" в приоритетном порядке были оснащены гиперзвуковыми крылатыми ракетами Циркон. На сегодняшний день они не имеют аналогов за рубежом и сочетают в себе высокую маневренность со скоростью 9 Маха и дальностью поражения более 1000 км. Западные эксперты признают, что использование ракет ЗРК 40Н6Е совместно с "Цирконами" позволит российским кораблям получить такие дополнительные наступательные и оборонительные возможности, которые смогут оспорить лишь очень немногие классы военных кораблей на планете.
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The video shows flight tests of the hypersonic cruise missile Zirkon. In the waters of the White Sea, the frigate Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov fired the Tsirkon hypersonic cruise missile at a ground target located on the coast of the Barents Sea. Journal MilitaryWatchMagazine.
Ранее мы рассказывали, как фрегат "Адмирал Горшков" в акватории Атлантического океана провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" по смоделированному противнику на дистанции свыше 900 километров. Иными словами, по объекту на территории Соединенных Штатов.
Источники и ссылки: ТАСС, Журнал "Оружие России", Journal MilitaryWatchMagazine, Российская газета, Портал "Оружие России"
1. (https://tass.ru/armiya-i-opk/16951855)
2. (https://militarywatchmagazine.com/article/s400-gorshkov-mach14-700pctarea)
3. (https://rg.ru/2023/02/03/rossijskie-korabli-osnastiat-sverhdalnobojnymi-zenitnymi-raketami.html)
4. (https://www.arms-expo.ru/articles/armed-forces/zenitnaya-upravlyaemaya-raketa-48n6-dalnoboynaya-i-protivosputnikovaya/)
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