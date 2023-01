Крах FTX стал результатом ее собственных халатных поступков. Однако есть слабая надежда, на то, что компании возможно будет позволено возобновить свою деятельность. А стоит ли это делать?

Джон Рэй, новый генеральный директор криптовалютной биржи, которая подала заявление о банкротстве в ноябре прошлого года, заявил, что компания может возобновить свою деятельность. Об этом сообщает Би-би-си. Рэй образовал рабочую группу для изучения потенциальных вариантов возврата активов инвесторам, и перезапуск ресурса FTX.com был в том числе. Крах FTX стал результатом ее собственных халатных поступков. Однако есть слабая надежда, на то, что компании возможно будет позволено возобновить свою деятельность. А стоит ли это делать? Сэм Бэнкман-Фрид и Джон Рэй. Journal Interesting Engineerin. gettyimages

Основанная Сэмом Бэнкманом-Фридом, компания FTX на пике своей популярности еще совсем недавно оценивалась более чем в 32 миллиарда долларов. Однако "криптозима", наступившая в прошлом году после того, как Федеральная резервная система США начала повышать процентные ставки, сильно повлияла на криптовалютный сектор. FTX стала одной из самых крупных компаний, потерпевших фиаско.

Поскольку цены на цифровые активы начали падать, в мае обвалились такие токены, как TerraLuna и Terra USD. Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), оказывавший услуги по спасению криптовалютных организаций от последствий обвала, вскоре сам оказался на скамье подсудимых и обратился за помощью к другой криптовалютной бирже, Binance.

Сэм Банкман-Фрид, основатель и генеральный директор FTX, во время выступления на слушаниях Комитета по финансовым услугам Палаты представителей под названием "Digital Assets and the Future of Finance: Understanding the Challenges and Benefits of Financial Innovation in the United States, в здании Rayburn Building в среду, 8 декабря 2021 года. ( Photo By Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

Крушение биржи произошло по собственной вине

Binance, которая сначала изъявила желание оказать помощь, быстро самоустранилась от проблем FTX, после того как провела аудиторскую проверку компании. Как выяснилось чуть позже, торговая фирма Бэнкмана-Фрида, Alameda Research, использовала FTT, токен, выпущенный FTX, в качестве обеспечения, когда она подключалась к депозитам, размещенным инвесторами на FTX. Тем не менее, Сэм Бэнкман-Фрид и топ-менеджеры биржи сделали все возможное, чтобы обязательства Alameda не были отражены в бухгалтерских документах FTX.

Джон Рэй, назначенный генеральным директором после того, как FTX подала заявление о банкротстве по главе 11 (Chapter 11* Кодекса о банкротстве Соединенных Штатов), заявил, что за всю свою профессиональную сорокалетнюю карьеру, включающую громкое дело Enron, он никогда не видел такого "полного провала системы корпоративного контроля".

Однако, согласно юридическому процессу подачи заявления о банкротстве, компания может разработать план реструктуризации с учетом всех доступных вариантов для максимального возмещения убытков кредиторам, говорится в отчете Bloomberg. Это означает, что FTX может возобновить свою деятельность, с чем, собственно, и согласился бывший генеральный директор SBF, обвиняемый в обмане клиентов и инвесторов, в официальном заявлении, опубликованном через своего представителя в четверг.

Реакция рынка на это известие

Первоначальное расследование банкротства FTX обнаружило исчезновение активов на сумму более 8 миллиардов долларов США. На прошлой неделе адвокат компании сообщил членам судебной коллегии, о возвращении ликвидных активов на сумму около 5 миллиардов в долларах США.

Джон Дж. Рэй III, генеральный директор FTX Group, дает показания в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей во время слушаний под названием "Расследование краха FTX, часть первая" в здании Rayburn House Office Building в Капитолии США во вторник, 13 декабря 2022 года, в Вашингтоне, округ Колумбия. Комиссия по ценным бумагам и биржам США во вторник предъявила обвинения опальному криптовалютному магнату Сэму Бэнкману-Фриду в обмане клиентов на миллиарды долларов. ( Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images).

Однако, учитывая тот факт, что масштабы понесенных инвесторами убытков точно не известны, суд согласился открыть криптовалютную биржу на короткое время, чтобы дать возможность пользователям вернуть свои сбережения. Впрочем, решение о возобновлении деятельности может привести к обратному эффекту, сообщили агентству Bloomberg некоторые аналитики.

Интересно, что токен FTT, который также был в центре скандала с FTX, повысился на криптобирже Binance. Несмотря на то, что его курс в $2,38 весьма далек от пиковой отметки в $84,18, криптовалютные рынки положительно отреагировали на известие о том, что FTX может вновь приступить к работе.

На пике своего развития FTX была одной из самых надежных криптовалютных биржевых платформ и по количеству транзакций уступала только Binance. Новость о возможном возрождении FTX также вселит надежду в инвесторов Genesis, другой криптовалютной биржи, которая ранее сегодня подала заявление о банкротстве по Chapter 11.

*Глава 11 Кодекса США о банкротстве позволила многим компаниям реорганизовать свои долговые обязательства. Как правило, существует 2 варианта развития событий:

1) прекратить операции и объявить о прекращении деятельности;

2) объявить о банкротстве, попытаться реорганизовать и продолжить работу.

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineerin, Neftegaz RU - Technical Library.

1. (https://interestingengineering.com/culture/ftx-could-restart-says-new-boss)

2. (https://neftegaz.ru/tech-library/normativno-spravochnaya-informatsiya/624080-chapter-11-kodeksa-bankrotstva-ssha/)