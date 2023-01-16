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Business Insider: Российские хакеры используют ИИ ChatGPT для написания вирусов
Искусственный интеллект ChatGPT помогает хакерам в написании вредоносных кодов с целью кражи персональных данных
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Западное информагентство Business Insider опубликовало статью о том, что российским хакерам удалось не только удачно использовать ИИ ChatGPT для написания вредоносного кода, но и обойти геозонирование, направленное на то, чтобы не допустить их к платформе.

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A group of hooded hackers in front of the Russian Federation flag.  Journal Interesting Engineering BeeBright/iStock 

ChatGPT - чат-бот, запущенный американской компанией OpenAI для демонстрации достижений в области исследований искусственного интеллекта (ИИ), стал известен благодаря диалоговому стилю общения с пользователем. Однако стоит изучить его немного подробнее, и бот поможет вам написать курсовую работу для колледжа, стихотворения для любимого человека или даже короткий рассказ.

Однако по утверждению Business Insider российские хакеры зашли слишком далеко и использовали чат-бота для написания вредоносного кода. Хорошо известно, что ChatGPT способен помочь в написании программного кода, и возможно, сделать это лучше, чем программист начального уровня. То, что хакеры могли воспользоваться им для написания вредоносного кода, наверняка предвиделось, но то, что это произойдет так быстро, явилось для западных экспертов полной неожиданностью.

Русские хакеры подключились к ChatGPT

Всего через неделю после запуска ChatGPT собрал более миллиона пользователей. Однако многим не известно, что эта услуга по-прежнему остается геозонированной, то есть люди в некоторых странах мира вообще не имеют к ней доступа.

Это было сделано для того, чтобы сервис не использовался в незаконных целях. Однако, согласно отчету компании Check Point Research (CPR), специализирующейся на кибербезопасности, российские кибер-преступники пытались обойти ограничения Open AI, направленные на предотвращение подобного рода использования технологии.

Разговорный чат-бот способен помочь вам написать любой кусок кода, при этом он не знает, каковы ваши намерения в отношении кода - хорошие или плохие. Business Insider, Journal Interesting Engineering.

Подпольные хакерские форумы изобилуют дискуссиями на тему того, как обойти ограничения на IP-адреса, платежные карты и номера телефонов (все это необходимо для получения доступа к ChatGPT из России). В отчете говорится, что хакеры в регионе планируют использовать сервис чат-ботов в своих повседневных операций, поскольку новая технология способна повысить экономическую эффективность работы.

Доступный ИИ - опасный ИИ?

Многие специалисты задавались вопросом, не повлияет ли развитие искусственного интеллекта на рынок труда и сокращению числа рабочих мест. Однако, судя по всему, хакерское сообщество уже разобралось, как можно использовать такие технологии для оптимизации работы и повышения ее эффективности наравне с людьми.

В прошлом месяце на одном из популярных подпольных хакерских форумов появился топик под названием ChatGPT- Benefits of Malware ("ChatGPT - преимущества вредоносного ПО"), в котором пользователь подробно описывает, как он использует сервис чат-ботов для создания штаммов и методов вредоносных программ, информация о которых была опубликована в научных изданиях, пишет в своем отчете Business Insider.

Что такое хакерство? Хакерство - это несанкционированный доступ к компьютеру или сети или контроль над ними. Это может быть сделано по разным причинам, например, для кражи конфиденциальной информации, нанесения ущерба системе или сети или использования компьютера или сети в собственных целях. Взлом также может относиться к поиску и использованию уязвимостей в программном обеспечении или компьютерных системах. Это может быть сделано как законно, так и незаконно, в зависимости от намерений хакера. Business Insider, Journal Interesting Engineering.ChatGPT

Ранее другой участник этого форума похвастался созданием своего первого скрипта на языке Python, который другие пользователи сочли похожим на стиль написания OpenAI. В дальнейшем автор скрипта подтвердил, что для написания кода он использовал платформу OpenAI. Это вызывает опасения у экспертов по кибербезопасности, поскольку даже люди с небольшими навыками программирования могут стать потенциально опасными, используя чат-бота в качестве помощника.

 И хотя целенаправленным атакам еще можно как-то противостоять, доступность чатбота для всех пользователей может привести к распространению ложной информации и фейковых новостей. Эта угроза хорошо известна компании Open AI. Сейчас она работает над тем, чтобы понять, как ее модель искусственного интеллекта может быть использована в этих целях.

 Группа исследователей из Центра безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета и Стэнфордской интернет-обсерватории изучают эту угрозу и уже предложили шаги, которые можно предпринять для предотвращения подобного использования этой технологии в масштабах страны. Анализ и рекомендуемые меры были опубликованы в отчете, выпущенном на прошлой неделе.


Источники и ссылки: Business Insider, Journal Interesting Engineering.

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1. https://chat.openai.com/chat)
2. (https://interestingengineering.com/culture/russian-hackers-chatgpt-malicious-code)
3. (https://www.businessinsider.in/tech/news/chatgpt-helps-hackers-write-malicious-codes-to-steal-your-personal-data/articleshow/97000603.cms)
4. (https://cyber.fsi.stanford.edu/io/publication/generative-language-models-and-automated-influence-operations-emerging-threats-and)

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#россия #хакеры #chatgpt
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