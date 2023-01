Россия готова к сценарию, при котором цели СВО будут достигнуты мирным путем, заявил российский дипломат

Постпред Российской Федерации в ООН Василий Небензя назвал условия для участия Москвы в мирных переговорах с Киевом.

реклама

Russian Ambassador to the United Nations Vasily Nebenzia at a press briefing at UN Headquarters in New York, February 28. Al Mayadeen English Television Channel. (Agence France-Presse, AFP).

Специальный посланник Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Василий Небензя в пятницу заявил о готовности России к мирным переговорам по ситуации на Украине, но только в том случае, если в будущем с территории Украины не будет исходить угроза для России.

"Закончить СВО можно будет только тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза для России и закончится дискриминация русскоязычного населения. Если этого можно будет достичь путем мирных переговоров, мы готовы к этому", - заявил дипломат во время заседания Совбеза ООН. Он предупредил, что в противном случае Москва достигнет своих целей с помощью военных инструментов.

Также посланник подчеркнул, что желание Украины организовать так называемый "мирный саммит" (активно продвигаемый Киевом) является очередной попыткой Зелинского вернуть симпатии западной публики.

Это интересно: Ана Белен Монтес - герой Кубы и "самый опасный шпион" в истории США

"Украина сейчас активно раскручивает идею какого-то мирного саммита, всячески утверждая, что именно Россия жаждет войны", - обратился Небензя к членам Совета Безопасности. Он также добавил, что это может быть "просто попыткой" завоевать симпатии Запада, который, по его мнению, все чаще задается вопросом, куда идут деньги, выделяемые Киеву.

Опрос, проведенный Wall Street Journal, показал, что республиканцы менее склонны продолжать усилия по поддержке Украины в ее продолжающемся конфликте с Российской Федерацией. Al Mayadeen English Television Channel. Capitol lit in blue and yellow. (Agence France-Presse, AFP).

Комментарии российского дипломата в ООН появились на фоне призыва России провести на следующей неделе заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить преследование украинской оппозиции и продолжающиеся репрессии в отношении православной церкви.

"В последнее время, помимо преследования диссидентов и лидеров оппозиции, мы наблюдаем попытку уничтожить единственную каноническую церковь на Украине - Украинскую православную церковь", - сказал Небензя.

"Последствия таких действий для регионального мира и безопасности могут быть крайне серьезными, поэтому мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания со стороны членов Совбеза", - заявил дипломат в рамках заседания СБ по Украине.

Пакеты военной помощи Соединенных Штатов Киеву

На сегодняшний день США отправили Украине несколько многомиллиардных "посылок" с военной помощью, причем последняя из них оценивается приблизительно в 3 миллиарда долларов.

Республиканские законодатели неоднократно выступали против выделения пакетов доппомощи Киеву, в пользу решения внутренних проблем, включая государственный долг США и угрозы экономического кризиса

В качестве части уступок, на которые пошел новоиспеченный спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, чтобы, собственно, получить эту должность, республиканец согласился на сокращение расходов на оборону.

Многие республиканцы в частном порядке жалуются на то, что Маккарти политически беспринципен, оппортунистичен и не заслуживает доверия - "пустой костюм" самое подходящее определение для него. Al Mayadeen English Television Channe (Kenny Holston/The New York Times)

Его правые оппоненты из фракции "Кокус Cвободы", прозванные "Талибан 20*", аргументировали свое голосование против него тем, что они выступают против помощи, направляемой Соединенными Штатами на Украину

Маккарти, союзник и сторонник бывшего президента Дональда Трампа, пообещал "принять ряд законопроектов для решения проблем нации, начиная с открытости южных границ, энергетической политики "America last" и заканчивая идеологической индоктринацией в школах страны".

*Кто такие "Талибан 20", парализовавшие политику США?

Группа республиканцев, прозванная "Талибан 20", поставила Вашингтон в тупик, торпедировав попытку фаворита партии Кевина Маккарти стать спикером Палаты представителей США. Палата представителей долгое время не могла выполнять ни одну из своих ключевых функций - включая надзор за национальной безопасностью, расследование нарушений в работе правительства и принятие законов - пока не будет назначен ее глава. Это привело к параличу Конгресса в первой половине января.

Новость по теме: Великобритания согласилась отправить на Украину - основные боевые танки сухопутных войск Challenger 2

Так называемые республиканцы-ренегаты получили свое нелестное прозвище от недовольных представителей своей собственной партии. Но кто они и чего они хотят? Большинство членов этой группы, (насчитывающей от 19 до 21 единомышленника в разных избирательных округах) являются членами фракции Кокус Свободы Палаты представителей, в которую входят одни из самых ярых правых республиканцев из нижней палаты Конгресса.

Кроме всего прочего, их объединяет общая география, поскольку в их рядах в основном превалируют южане, преимущественно из Техаса, Флориды и Аризоны. Скотт Перри из Пенсильвании - единственный член фракции, живущий выше "линии Мейсона-Диксона", традиционно отделяющей юг Соединенных Штатов от севера.

Источники и ссылки: Journal Timesofindia, Al Mayadeen English Television Channel, Wikipedia, Agency Anadolu

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/peace-talks-possible-if-kiev-ensures-no-threat-from-ukraine:)

2 (https://www.aa.com.tr/ru/мир/москва-поднимет-в-сб-оон-тему-украинской-православной-церкови/2787372)

3. (https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/who-are-the-taliban-20-paralyzing-us-politics/articleshow/96780784.cms)

4. (https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Caucus)