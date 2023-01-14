Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Постпред РФ при ООН Небензя заявил о готовности России достичь целей СВО мирным путем
Россия готова к сценарию, при котором цели СВО будут достигнуты мирным путем, заявил российский дипломат
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Постпред Российской Федерации в ООН Василий Небензя назвал условия для участия Москвы в мирных переговорах с Киевом.

реклама

Russian Ambassador to the United Nations Vasily Nebenzia at a press briefing at UN Headquarters in New York, February 28. Al Mayadeen English Television Channel. (Agence France-Presse, AFP).

Специальный посланник Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Василий Небензя в пятницу заявил о готовности России к мирным переговорам по ситуации на Украине, но только в том случае, если в будущем с территории Украины не будет исходить угроза для России.

"Закончить СВО можно будет только тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза для России и закончится дискриминация русскоязычного населения. Если этого можно будет достичь путем мирных переговоров, мы готовы к этому", - заявил дипломат во время заседания Совбеза ООН. Он предупредил, что в противном случае Москва достигнет своих целей с помощью военных инструментов.

Также посланник подчеркнул, что желание Украины организовать так называемый "мирный саммит" (активно продвигаемый Киевом) является очередной попыткой Зелинского вернуть симпатии западной публики.

Это интересно: Ана Белен Монтес - герой Кубы и "самый опасный шпион" в истории США  

"Украина сейчас активно раскручивает идею какого-то мирного саммита, всячески утверждая, что именно Россия жаждет войны", - обратился Небензя к членам Совета Безопасности. Он также добавил, что это может быть "просто попыткой" завоевать симпатии Запада, который, по его мнению, все чаще задается вопросом, куда идут деньги, выделяемые Киеву.

Опрос, проведенный Wall Street Journal, показал, что республиканцы менее склонны продолжать усилия по поддержке Украины в ее продолжающемся конфликте с Российской Федерацией. Al Mayadeen English Television Channel. Capitol lit in blue and yellow. (Agence France-Presse, AFP).  

Комментарии российского дипломата в ООН появились на фоне призыва России провести на следующей неделе заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить преследование украинской оппозиции и продолжающиеся репрессии в отношении православной церкви.

"В последнее время, помимо преследования диссидентов и лидеров оппозиции, мы наблюдаем попытку уничтожить единственную каноническую церковь на Украине - Украинскую православную церковь", - сказал Небензя.

"Последствия таких действий для регионального мира и безопасности могут быть крайне серьезными, поэтому мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания со стороны членов Совбеза", - заявил дипломат в рамках заседания СБ по Украине.

Пакеты военной помощи Соединенных Штатов Киеву

На сегодняшний день США отправили Украине несколько многомиллиардных "посылок" с военной помощью, причем последняя из них оценивается приблизительно в 3 миллиарда долларов.

Республиканские законодатели неоднократно выступали против выделения пакетов доппомощи Киеву, в пользу решения внутренних проблем, включая государственный долг США и угрозы экономического кризиса

В качестве части уступок, на которые пошел новоиспеченный спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, чтобы, собственно, получить эту должность, республиканец согласился на сокращение расходов на оборону.

Многие республиканцы в частном порядке жалуются на то, что Маккарти политически беспринципен, оппортунистичен и не заслуживает доверия - "пустой костюм" самое подходящее определение для него. Al Mayadeen English Television Channe (Kenny Holston/The New York Times)

Его правые оппоненты из фракции "Кокус Cвободы", прозванные "Талибан 20*", аргументировали свое голосование против него тем, что они выступают против помощи, направляемой Соединенными Штатами на Украину

Маккарти, союзник и сторонник бывшего президента Дональда Трампа, пообещал "принять ряд законопроектов для решения проблем нации, начиная с открытости южных границ, энергетической политики "America last" и заканчивая идеологической индоктринацией в школах страны".

*Кто такие "Талибан 20", парализовавшие политику США?

Группа республиканцев, прозванная "Талибан 20", поставила Вашингтон в тупик, торпедировав попытку фаворита партии Кевина Маккарти стать спикером Палаты представителей США. Палата представителей долгое время не могла выполнять ни одну из своих ключевых функций - включая надзор за национальной безопасностью, расследование нарушений в работе правительства и принятие законов - пока не будет назначен ее глава. Это привело к параличу Конгресса в первой половине января.

Новость по теме: Великобритания согласилась отправить на Украину - основные боевые танки сухопутных войск Challenger 2

Так называемые республиканцы-ренегаты получили свое нелестное прозвище от недовольных представителей своей собственной партии. Но кто они и чего они хотят? Большинство членов этой группы, (насчитывающей от 19 до 21 единомышленника в разных избирательных округах) являются членами фракции Кокус Свободы Палаты представителей, в которую входят одни из самых ярых правых республиканцев из нижней палаты Конгресса. 

Кроме всего прочего, их объединяет общая география, поскольку в их рядах в основном превалируют южане, преимущественно из Техаса, Флориды и Аризоны. Скотт Перри из Пенсильвании - единственный член фракции, живущий выше "линии Мейсона-Диксона", традиционно отделяющей юг Соединенных Штатов от севера.

Источники и ссылки: Journal Timesofindia, Al Mayadeen English Television Channel, Wikipedia, Agency Anadolu

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/peace-talks-possible-if-kiev-ensures-no-threat-from-ukraine:)
2 (https://www.aa.com.tr/ru/мир/москва-поднимет-в-сб-оон-тему-украинской-православной-церкови/2787372)
3. (https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/who-are-the-taliban-20-paralyzing-us-politics/articleshow/96780784.cms)
4. (https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Caucus)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #россия #оон #украин #небензя
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Италия развеяла слух о «давлении» со стороны запада насчёт поставок оружия Украине
Продажи игровых консолей в России начинают восстанавливаться
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Тайваньские истребители Mirage 2000 сбили четыре самолета F-16 Fighting Falcons производства США
6
Как маленький дрон Герань-3 стал участником большой игры, и за что США хотят наказать Канаду
14
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti рекордно подешевела в магазинах РФ
24
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
96
Хакеры из России выпустили релиз игры Diablo IV раньше самой компании Blizzard
3
Какую видеокарту купить под требовательные новинки 2023г владельцу монитора 2К
7
Майнер из РФ заплатит штраф в размере 29 000 000р за попытку скрыть от государства свою ферму
17
Почему Су-75 будет пользоваться популярностью на Ближнем Востоке и в Африке
8
Почему GeForce RTX 4070 Ti можно назвать самой выгодной видеокартой в магазинах РФ
43
Флагманский SSD Samsung 990 Pro 2 ТБ подешевел в одном из российских магазинов
2
Военные США раскритиковали французские бронемашины AMX-10RC для Украины
1
Найден способ в несколько кликов превратить Windows 11 в старую Windows 95
7
Скоростной Core i9-13900KS@6 ГГц через месяц превратится в «тыкву» из-за нового Ryzen 9 7950X3D
16
США рассматривают вопрос о подготовке пилотов Украины к полетам на F-16
7
Собираем мощный игровой компьютер под World of Tanks – можно ли танкисту обойтись без видеокарты
9
Игроки космического симулятора Elite: Dangerous смогли за 8 лет исследовать лишь 1% вселенной
5
«Сбербанк» рассказал, каким образом устанавливает клиентам своё iOS-приложение вопреки блокировке от Apple
2
Оперативная память DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800 появилась в одном из магазинов РФ
9
NZXT представила премиум-корпуса H9, ATX 3.0 блок питания C1200 и вентиляторы Duo RGB
1
«Уралвагонзавод» передал очередную партию танков Т90-М в зону ведения СВО
21

Популярные статьи

Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
32
Импортозамещение работает - как "Чебурашка" побеждает иноземного "Аватара" в российских кинотеатрах
29
На Западе назвали самое важное достижение малозаметных истребителей Су-57 ВКС РФ на Украине
6
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
40
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
187
ASTRON Rex - новая имба, разрывающая рандом World of Tanks
14
На что способны американские и европейские БМП и БТР Страйкер, Брэдли, Мардер и AMX
6
Глобальная система радиоэлектронной разведки ECHELON, что она представляет и насколько опасна
11
Топ-5 смартфонов на новейшем железе, которые стоит рассматривать в 2023 году к покупке
2
Обзор компактного смартфона Cubot King Kong mini 3 – маленький экран и большой набор функций
8

Сейчас обсуждают

Я русский! Za Россию!
14:19
Да, каждый день хохлоскот хуёт москальский xyй, тут ничего не поделаешь
Уровень отказа видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX достигает 11%
Я русский! Za Россию!
14:18
Иди нaxyй обоссаная падаль
Могут ли в Украине появиться M1 Abrams – США перебрасывают тысячи танков в Польшу и Прибалтику
wolfire
14:15
самые опасные это преступники во власти
Ана Белен Монтес - герой Кубы и "самый опасный шпион" в истории США
Александр Рязанцев
14:10
Кому нужны были, те уже купили
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ вернулись к отметкам середины декабря
RED
14:09
Не приведет. Биток только на 25% подорожал, а классику, вороне и иже с ними надо, как минимум, в 20 раз (2000%) повышать цену, чтобы массовый интерес у майнеров появился, влияющий на цены карт.
Майнинг становится прибыльным, а бычье ралли Биткоина может привести к подорожанию видеокарт
evsapelkin
14:08
Ага , заживу . Теперь моя 3080 стала зарабатывать целых 3,5 рубля в сутки . Так на бутылку пива за месяц наберу. Статья для барыг и даунов ждущих прошлого . Идите работать . МММ умерла. Статья написан...
Майнинг становится прибыльным, а бычье ралли Биткоина может привести к подорожанию видеокарт
Я русский! Хайль Путин!
14:07
С плавающей какашкой? Не забудь выслать мне фотку на ящик kaa@overclockers.ru
Могут ли в Украине появиться M1 Abrams – США перебрасывают тысячи танков в Польшу и Прибалтику
Kaцап
14:06
Пока нет, но скоро буду пить, я тебя ещё изготовлю свежего
Могут ли в Украине появиться M1 Abrams – США перебрасывают тысячи танков в Польшу и Прибалтику
Я русский! Хайль Путин!
14:05
Так ты уже попил апшеронского сока, монстр?
Могут ли в Украине появиться M1 Abrams – США перебрасывают тысячи танков в Польшу и Прибалтику
Шамиль Джанболатов
14:05
Офигеваю сколько быдла в РФ. Заминусовали правду. Им видимо милее сионистский бред по телеку чем правда. На то оно и быдло
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем