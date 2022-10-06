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Ученые получили Нобелевскую премию за прорыв в клик-химии
Нобелевская премия по химии 2022 года присуждена трем ученым за их новаторскую работу по развитию клик-химии
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Нобелевская премия по химии 2022 года была присуждена трио ученых за их работу по созданию новой формы химии, позволяющей соединять молекулярные строительные блоки, как Lego. Эта технология, получившая название "клик-химия", заложила основу для ключевых достижений в медицине и потенциально может выйти далеко за ее пределы.

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Three scientists have been rewarded for their pioneering work in developing click chemistry with the Nobel Prize in Chemistry 2022. Depositphotos

Клик-химия возникла благодаря работе Барри Шарплесса из Исследовательского института Скриппса, который придумал эту концепцию примерно в 2000 году в поисках более простого способа построения молекул. Как правило, это довольно непростое занятие, связанное с невероятно сложными химическими реакциями и вредными для окружающей среды растворителями, но Шарплес усовершенствовал технологию и разработал способ простого и надежного сцепления молекул в воде.

Он продемонстрировал свое открытие в историческом эксперименте с Мортеном Мелдалем из Университета Копенгагена в 2008 году. В рамках этого проекта два химических вещества, азиды и алкины, были преобразованы в один стабильный продукт с помощью медного катализатора. Причем, в процессе реакции не образовывались нежелательные побочные продукты. В настоящее время такая химическая реакция лежит в основе исследований в области фармацевтики, картирования ДНК и новых материалов.

Каролин Р. Бертоцци из Стэнфордского университета в своей работе по биохимии смогла вывести клик-химию на новый уровень. Она смогла показать, что реакции клика можно использовать внутри живых клеток для картирования неуловимых биомолекул, не нарушая при этом работу живой клетки. Эта методика, известная как биоортогональная химия, сегодня используется для изучения клеток и биологических процессов, раскрывая механизмы работы опухолевых популяций в ответ на действия иммунной системы и совершенствуя направленную радиотерапию онкологических заболеваний.

"Премия по химии в этом году посвящена тому, чтобы не усложнять, а работать с тем, что легко и просто", - отметил Йохан Эквист, глава Нобелевского комитета по химии. "Функциональные молекулы могут быть построены даже по простому пути".
Ранее мы рассказывали, кто и почему был удостоен Нобелевской премии по медицине.

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Источники: Nobel Prize.org, Journal The Conversation, journal Newatlas, Wikipedia 
1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Клик-химия)
2. (https://newatlas.com/science/nobel-prize-chemistry-click-2022/)
3. (https://www.nobelprize.org/prizes/chemstr/2022/summary/)
4. (https://theconversation.com/nobel-prize-awarded-for-click-chemistry-an-environmentally-friendly-method-of-building-molecules-191963)

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#нобелевская премия #премия по химии
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