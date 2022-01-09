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Рынок видеоигр огромен. В мире насчитывается более двух миллиардов геймеров - это около 26% населения планеты. Если сложить годовые доходы Голливуда и всех спортивных мероприятий в США, то полученной суммы все равно не хватит, чтобы превзойти доходы одной только индустрии цифровых видеоигр. Такие компании, как Sony, Microsoft и Activision, ежегодно получают миллиарды долларов от продажи различных игр и сопутствующих товаров, но благодаря технологии блокчейн теперь и вы можете зарабатывать деньги, принимая участие в играх на платформе metaverse.

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Человек, держащий геймпад EVG Culture/Pexels

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До сих пор доход получали только бренды, разработчики и творческие работники, участвующие в производстве видеоигр, а также геймеры, которые зарабатывали деньги, проводя прямые трансляции или участвуя в турнирах. Однако появление технологий на основе блокчейна, таких как НФТ, смарт-контракты и виртуальные игровые миры, возможно, приведет к появлению новой бизнес-модели (P2E -играй и зарабатывай) в игровой сфере. Эта новая модель позволяет игрокам зарабатывать финансовые вознаграждения во время игрового процесса и путем торговли внутриигровыми предметами на различных торговых площадках в Интернете.

Как технология блокчейн меняет игровую индустрию?

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Блокчейн - это децентрализованная система записи данных или цифровая бухгалтерская книга, которая хранит информацию в блоках, распределенных по сети компьютеров. Эти информационные блоки защищены с помощью криптографического хеширования - алгоритма программирования, который невозможно отменить, поэтому записи, сделанные в блокчейне, никогда не могут быть отредактированы. Более того, каждая часть данных в блокчейне видна всем пользователям сети блокчейн, что делает ее очень прозрачной и надежной системой.

Наиболее популярное использование технологии блокчейн - это транзакции НФТ и криптовалют на основе различных блокчейн-сетей в Интернете. По всему миру насчитывается около 300 миллионов пользователей криптовалют, которые вместе поддерживают экономику размером в три триллиона долларов, и все это работает на децентрализованных блокчейнах. Использование цифровых валют и токенов стало настолько популярной практикой, что различные игры запустили свои собственные криптовалюты и внутриигровые НФТ, которыми игроки могут торговать, чтобы получать вознаграждения во время участия в игре.

Например, известная онлайн-игра Axie Infinity, созданная на основе технологии блокчейн, работает на Ethereum. Участвуя в игре, игроки зарабатывают криптовалютные токены, называемые Axie Infinity Shards (AXS). В дальнейшем токены AXS могут быть обменены на некоторых криптовалютных биржах. В игре также используются монстры NFT- «Акси» которых можно покупать, продавать, обменивать и разводить для сражений друг с другом, что приносит их владельцам дополнительные цифровые токены.

В игре Sorare игроки могут заработать Ethereum, сочетая фэнтези-футбол и технологию блокчейн. 3D-приключенческая игра Age of Rust позволяет игрокам добывать Bitcoin и Enjin Coin, а также "высокофункциональные NFT, стоимость которых при перепродаже составляет миллионы долларов, что объясняется их невероятной ценностью в экосистеме блокчейн". В 2017 году игра Age of Rust стала одной из первых игр, использовавших блокчейн Enjin для майнинга и интеграции NFT, которые можно было использовать для разблокировки контента.

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1 Us Dollar Bill Source: Karolina Grabowska/pexels

Вот некоторые интересные аспекты и примеры применения технологии блокчейн в играх:

До внедрения НФТ и криптовалют в видеоигры все персонажи, скины, оружие, награды и другие элементы игры были собственностью разработчиков. Обычный игрок не мог получить или монетизировать любые внутриигровые предметы после того, как игровой проект прекращал свое существование. Теперь же растущая популярность таких игр, таких как Splinterlands, CryptoMines и т.д., изменила ситуацию, и даже многие известные игровые издатели вынуждены нарушать свои же правила, чтобы заполучить максимальную долю рынка децентрализованных игр.

В апреле 2021 года американская игровая компания Atari решила открыть блокчейн-подразделение, которое будет заниматься разработкой криптовалют и цифровых токенов для своих игр, а недавно гигант видеоигр Ubisoft также запустил платформу под названием Quartz, которая позволит игрокам приобрести в собственность отдельные внутриигровые предметы в виде НФТ - Digits. Дигиты будут доступны в виде таких внутриигровых предметов, как транспортные средства, оружие и оборудование. Каждый Digit будет иметь свой серийный номер, который можно будет увидеть в игре.

В апреле 2021 года американская игровая компания Atari решила открыть блокчейн-подразделение, которое будет заниматься разработкой криптовалют и цифровых токенов для своих игр, а недавно гигант видеоигр Ubisoft также запустил платформу под названием Quartz, которая позволит игрокам приобрести в собственность отдельные внутриигровые предметы в виде НФТ - Digits. Дигиты будут доступны в виде таких внутриигровых предметов, как транспортные средства, оружие и оборудование. Каждый Digit будет иметь свой серийный номер, который можно будет увидеть в игре. Технология блокчейн порождает новую игровую экономику. Видеоигры, основанные на принципе "играй и зарабатывай", которые также называют GameFi (слияние игровых и финансовых процессов), стали более популярными, чем традиционные криптовалютные DeFi (децентрализованные финансовые сервисы). Отчет DappRadar показывает, что почти половина всех криптовалютных кошельков в мире связана с одной или несколькими играми, основанными на принципе "играй-зарабатывай".

Педро Эррера, старший блокчейн-аналитик компании DappRadar, утверждает, что в среднем ежедневно регистрируется 100 миллионов транзакций в различных блокчейн-играх, и многие такие приложения создают "собственную микроэкономику". Более того, подобно различным приложениям DeFi, игры на основе блокчейна также продвигают цифровые P2P-транзакции среди интернет-пользователей.

Педро Эррера, старший блокчейн-аналитик компании DappRadar, утверждает, что в среднем ежедневно регистрируется 100 миллионов транзакций в различных блокчейн-играх, и многие такие приложения создают "собственную микроэкономику". Более того, подобно различным приложениям DeFi, игры на основе блокчейна также продвигают цифровые P2P-транзакции среди интернет-пользователей. С помощью смарт-контрактов (цифровых соглашений, которые хранятся в блокчейне) разработчики игр могут эффективно применять правила для новой развивающейся игровой экономики, они могут обеспечить в своих играх безопасный обмен цифровыми токенами, а также могут получать дополнительный доход, взимая плату за различные внутриигровые торговые операции.

Появление блокчейна также позволило разработчикам строить все более захватывающие виртуальные миры или метавселенные, где пользователи могут не только играть, но и торговать виртуальными активами погружаясь в виртуальную реальность. О растущем признании технологии блокчейн можно судить хотя бы по тому факту, что уже более 58% разработчиков игр используют эту технологию.

В 2021 году благодаря привлечению новых пользователей игровая модель "play to earn" оказалась очень успешной. Некоторые метаверсивные игры на основе блокчейна, такие как Decentraland и Sandbox, даже допускают покупку и продажу виртуальной недвижимости. В Decentraland транзакции осуществляются с помощью MANA, внутренней игровой криптовалюты, а подтверждение права собственности на виртуальную недвижимость проверяется с помощью NFT. В ноябре 2021 года участок "земли" в Decentraland был продан за 2,1 миллиона евро. После этого объявления криптовалюта MANA стала торговаться по цене 4,06 евро за токен, по сравнению с 0,07 евро в начале года.

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Такой быстрый рост и потенциал заработка являются причиной того, что новая игровая экосистема на основе блокчейна привлекает не только обычных игроков, но и инвесторов, желающих стать частью игровой экономики.

Axie Infinity, которая является одной из самых популярных игр в этом сегменте, обеспечила продажи на сумму 2,5 миллиарда долларов, и в эту игру на базе Ethereum ежедневно играют более 1,8 миллиона геймеров.

Turned-on Red and Green Nintendo Switch. Source: Pixabay/pexels

Возможна ли полная децентрализация игровой индустрии?

Игровая индустрия уже разделилась по вопросу использования технологии блокчейн. В октябре 2021 года крупнейший сервис цифровой дистрибуции игр Steam ввел новое правило, запрещающее издателям игр представлять на платформе блокчейн-игры. Многие криптоэнтузиасты и такие компании, как SpacePirate Games, надеявшаяся выпустить свою новую игру на базе NFT в Steam, были очень недовольны этим решением.

Вскоре после того, как Steam ввел такое правило, Тим Суини, программист и генеральный директор Epic Games (конкурирующей со Steam платформой), заявил в Twitter: "Epic Games Store будет приветствовать игры, использующие технологию блокчейн, при условии, что они следуют действующему законодательству, раскрывают свои принципы и имеют возрастной рейтинг для соответствующих групп". Однако, кроме того что платформа проявляет интерес к играм на блокчейне, существуют и другие задачи, которые необходимо решить разработчикам, чтобы сделать игровое пространство более привлекательным для блокчейна.

Например, как разработчики обеспечат демократичность игр, предотвращая сценарии, в которых, например, начинающий, но достаточно состоятельный геймер не сможет скупить все необходимые внутриигровые активы (такие как оружие, скины, аксессуары) и в итоге выиграет у опытных, но не столь обеспеченных игроков? Например, Ubisoft обходит эту проблему, сделав свои Digit NFT лишь косметическими, так что они никак не влияют на игровой процесс.

Кроме того игровая индустрия будет вынуждена разработать дополнительную инфраструктуру для поддержки большого объема транзакций в своих блокчейн-сетях, а это может потребовать немало времени и средств.

Многие геймеры до сих пор не знакомы с инновациями на основе блокчейна, такими как НФТ, поэтому чрезмерное использование таких технологий в популярных играх может увеличить барьер для новых игроков на пути в гейминг. Еще одна проблема для разработчиков - обеспечить совместимость игр на блокчейне, игровых платформ и децентрализованных рынков, чтобы игроки могли удобно торговать своими внутриигровыми виртуальными активами между играми и платформами.

Еще одна проблема может заключаться в том, не нарушают ли некоторые из этих игр правила, запрещающие азартные игры. Например, компания Sorare в настоящее время находится под следствием Комиссии по азартным играм Великобритании, которая пытается установить, есть ли у компании лицензия на ведение подобной деятельности.

Хотя рынки НФТ и криптовалют растут впечатляющими темпами, пока еще слишком рано предсказывать, насколько успешно эти технологии блокчейна будут применяться в азартных играх. Тем не менее, благодаря огромному потенциалу блокчейна в плане трансформации игровой индустрии, масштабы его использования, скорее всего, будут расширяться.