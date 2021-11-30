Роскошная виртуальная мегаяхта предлагает различные удобства для развлечения гостей на метаверсных вечеринках будущего. А вы бы купили себе такую яхту?

Виртуальная яхта, построенная в метавселенной для онлайн-игры The Sandbox, была продана за 650 000 долларов США, что сделало ее самым дорогим товаром, когда-либо проданным на этой платформе, сообщает издание Business Insider. С тех пор как Марк Цукерберг переименовал свою компанию социальных сетей в Meta, события в метавселенной стали привлекать повышенное внимание СМИ.

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Первая и пока единственная мегаяхта, которая была продана в метавселенной. YouTube/ Republic Realm

Учитывая, что первый твит Джека Дорси принес чуть менее трех миллионов долларов в качестве NFT, можно с уверенностью сказать, что цифровые активы сейчас пользуются большим спросом. И если вы считаете, что твит Дорси стал историческим моментом в цифровой сфере, то виртальная яхта ничем от него не отличается, если речь идет о метаверсе.

Инетернет издание Jalopnik объясняет, что проект The Sandbox очень похож на любую другую видеоигру, в которую можно играть в цифровом мире. Вы можете создавать, использовать и монетизировать вещи, используя виртуальные возможности платформы. Однако, в отличие от Minecraft, (где независимо от того, что вы создаете, это в конечном итоге принадлежит разработчикам платформы), в The Sandbox вы, как создатель, являетесь реальным владельцем цифрового актива и можете продавать его, как если бы это была недвижимость в реальном мире.

Огромная яхта под названием Metaflower была бы ценным приобретением в реальном мире. Среди множества перечисленных удобств на ней есть будка диджея, вертолетная площадка и джакузи, а также три палубы для развлечения ваших гостей. Являясь частью серии Fantasy Collection, эта мегаяхта дает вам доступ к пристани Fantasy Marina. Пусть она не идеально выглядит в двухмерном изображении, если верить описанию на eBay, она должна стать жемчужиной проекта The Sandbox.

Согласно информации указанной на сайте проекта, яхта MetaFlower была продана за 149 ETH всего шесть дней назад. В пересчете на доллары США это составит примерно $650 000. Эта сумма может показаться чрезмерной для цифрового актива, на который вы никогда физически не сможете ступить. Однако, как считают представители криптоплатформ, метавселенная еще только зарождается, и люди просто скупают активы, которые они смогут впоследствии монетизировать, как например, виртуальный участок, проданный на Fashion Street за 2,4 миллиона долларов.

Metaflower: первая мегаяхта NFT в метавселенной



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Если вы думаете, что метавселенная - это пузырь, который скоро лопнет, то вы не одиноки. Как отмечает ресурс Futurism, покупка этой яхты или любых других подобных активов, которые все еще доступны для продажи в рамках серии The Fantasy Collection, - это способ сжечь свои деньги. Однако, будучи цифровым активом, яхта не нуждается в уходе, и если вы когда-нибудь устроите на ней виртуальную вечеринку, вы сможете привести ее в порядок одним нажатием кнопки. Кроме того, для человека, купившего эту блокчейн-красотку, 149 ETH - это, скорее всего, мелочь. А вы бы согласились купить виртуальные активы для metaverse?