Несмотря на то, что такие известные личности, как Илон Маск и Джек Дорси, говорят о Web 3.0, есть несколько серьезных вопросов, на которые необходимо ответить.

Сейчас, когда 2021 год остается позади, можно с уверенностью сказать, что технологическая отрасль пополнила наш лексикон парой новых слов. На протяжении последних месяцев главной темой был Metaverse, а теперь на первый план выходит Web 3.0. Илон Маск и Джек Дорси рассуждают об этом на протяжении уже нескольких дней.

Что представляет собой Web 3.0

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В прошлом месяце мы опубликовали большую статью о Web 3.0 и перспективах нового Интернета, которые он открывает. Если говорить кратко, то интернет версии 1.0 можно было назвать интернетом "только-для чтения". Интернет Web 1.0 использовался в первую очередь для чтения информации, обновлений программного обеспечения и получения текстовых сообщений. В основной своей массе сайты были статичными и находились на серверах, контролируемых интернет-провайдерами. Сейчас мы работаем в среде интернета версии 2.0, в которой платформа “read only” стала пространством для создания контента и интерактивного обмена информацией. Но Internet Web 2.0 также предполагал, что кроме того, что он позволяет нам добавлять информацию, он также собирает данные о нас. Система отслеживает наше местоположение, потребительские предпочтения, финансовую деятельность и т.д. Большинство интернет-ресурсов, которыми мы используем в настоящий момент, находятся под контролем такими технологических гигантов как Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook-Meta. Веб 3.0 - это концепция, в которой владение интернетом также будет децентрализовано, с использованием технологии блокчейн, подобно криптовалютам или неигровым токенам (NFTs).

Приверженцы новой концепции развития сети Интернет считают, что использование этой стратегии позволит реализовать столь желанную децентрализацию, а также устранит угрозы хищения данных, которые регулярно допускают многие компании в этом секторе, не заботясь о приватности личных данных.

Возможно, это покажется кардинальным изменением по сравнению с тем, как мы используем Интернет сейчас, но мы уже видели это раньше, с самим Интернетом. Илон Маск опубликовал в своем блоге видео, на котором Билл Гейтс рассуждает об интернет-среде, когда это было в новинку, а спустя несколько десятилетий все, что он описывал тогда, стало повседневными вещами, с которыми мы сталкиваемся в интернете.



Концепция Web 3.0 также включает в себя децентрализованные облачные сервисы, которые будут хранить ваши электронные активы, включая персональные данные. Но тогда возникает вопрос, кто будет создавать инфраструктуру и архитектуру для такого масштабного проекта. Если ребрендинг Meta Facebook дает хоть какой-то ключ к разгадке, Большие технологии будут хвататься за любую возможность контролировать новый Интернет.

Об этом заявил Джек Дорси в Twitter,

"Вы не владеете "web3". Она принадлежит венчурным фондам и их частные инвесторам. Она никогда не уйдет от их стимулов. В конечном итоге это централизованная структура с другим лейблом."

А когда один из подписчиков попытался его поправить насчет Web 3.0, приведя в пример популярность Twitter, Дорси поспешно возразил, что Twitter, который начинал как корпорация имел такую же корпоративную мотивацию, но теперь пытается измениться с помощью BlueSky, нового децентрализованного стандарта социальных сетей, которую он поддерживает.

Маск тоже заявил в Твиттере, что кроме одних разговоров о Веб 3.0, он так и не смог его найти.

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Большие технологии уже сделали свой ход?