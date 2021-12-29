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Blockbuster может стать первой децентрализованной стриминговой платформой
Криптоинвесторы ищут новые возможности для инвестирования в блокчейн, и Blockbuster может оказаться именно тем, что им нужно.
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Как сообщает издание Gizmodo, инвесторы криптовалютного рынка положили глаз на Blockbuster, один из самых известных брендов в США, и хотят превратить его в децентрализованную стриминговую платформу. Для этого они даже создали децентрализованную автономную организацию (DAO) и опубликовали в День Подарков свой грандиозный план в Твиттере.

Последний магазин Blockbuster в штате Орегон. Jorge Villalba/iStock    

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Ранее мы сообщали о том, как в прошлом месяце группа криптоинвесторов-энтузиастов собиралась приобрести редкую копию Конституции США и даже собрала для этого 47 миллионов долларов от 17 437 частных инвесторов. Несмотря на то, что команда проиграла аукцион, она продемонстрировала пример того, как можно собрать средства для общей цели, пусть и с использованием децентрализованных валют.

Организация BlockbusterDAO с аналогичным названием планирует провернуть тот же трюк с коммерческим брендом, который на пике своего развития имел более 9000 магазинов, но сейчас сократился до одного. В своем сообщении в Twitter BlockbusterDAO заявил, что после закрытия магазинов общественные настроения в отношении бренда стали более позитивными, а технология WEB 3.0 может дать ему столь необходимую новую жизнь.

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По оценкам BlockbusterDAO, компания Dish Network, которой в настоящее время принадлежит бренд Blockbuster, может уступить его за сумму в $5 млн, причем эти средства могут быть привлечены с помощью неигровых токенов (NFT).  В дальнейшем DAO будет привлекать денежные средства через программу вознаграждений, в рамках которой отдельные лица получат право голоса в обмен на свои вложения.  Кроме того DAO планирует приобретать права на фильмы, чтобы либо сдавать их в аренду другим стриминговым платформам, либо размещать их на собственных площадках.

DAO будет решать, в какие проекты Blockbuster следует инвестировать и каков для них бюджетный лимит. Платформа пытается привлечь к сотрудничеству талантливых людей и создать собственный оригинальный контент, а также заняться разработкой блокчейн игр. В сообщении также изложены основные критерии успеха.

Несмотря на то, что изложенные в документе этапы кажутся вполне понятными, портал Gizmodo отмечает, что BlockbusterDAO в настоящее время представлена только в Twitter и Discord - платформе для обмена мгновенными сообщениями и цифровой дистрибуции. Издание также напоминает, что после привлечения 47 млн долларов ConstitutionDAO возвращает деньги в собственных токенах, которые недавно были эмитированы.

BlockbusterDAO может оказаться отличной концепцией, но при этом является весьма рискованным вариантом инвестиций

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Источник: https://gizmodo.com/crypto-bros-want-to-buy-blockbuster-turn-it-into-a-dec-1848276100

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