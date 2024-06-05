В декабре прошлого года США и Великобритания спешно сколотили коалицию против хуситов, спустя всего месяц после того, как неутомимые мстители Йемена начали кампанию по захвату кораблей и нанесению ракетных ударов по связанным с Израилем торговым судам в Красном море в знак солидарности с сектором Газа.

На этой фотографии, предоставленной индийскими ВМС, изображено принадлежащее США судно Genco Picardy, которое подверглось атаке беспилотного летательного аппарата с бомбой, запущенного йеменскими повстанцами хуситами в Аденском заливе, четверг, 18 января 2024 г. Associated Press News Photo / Indian Navy

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Соединенные Штаты потратили свыше 500 боеприпасов на сумму более одного миллиарда долларов на борьбу с хуситами, обрушившими «адский огонь» на их авианосную ударную группу

Ударная авианосная группа ВМС США «Дуайт Д. Эйзенхауэр» израсходовала свыше 500 боеприпасов пытаясь уничтожить ракеты, БПЛА и безэкипажные катера, запускаемые хуситами, в Красном море и на позициях внутри Йемена, свидетельствует статистика американского оборонного ведомства.

По оценкам Business Insider, эти данные включают около 430 случаев, когда американские военные корабли и самолеты поражали «запланированные и динамичные цели хуситов». Ударные истребители F/A-18 Super Hornet на борту корабля «Эйзенхауэр» налетали более 27 200 часов, совершив около 12 100 вылетов, запустив при этом более 350 ракет класса "воздух-поверхность" и более 50 ракет класса "воздух-воздух".

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Эсминцы и крейсеры с управляемыми ракетами, сопровождающие «Эйзенхауэр», по сообщениям, выпустили 100 ракет-перехватчиков Standard Missile-2 и крылатых ракет «Томагавк» по воздушным и наземным целям йеменцев из "Ансар Аллах".

Эти цифры дают самое подробное представление о том, какие расходы понесла возглавляемая американцами миссия по борьбе с хуситами в Красном море на сегодняшний день.

В прошлом месяце министр военно-морских сил США Карлос дель Торо сообщил законодателям из сенатского комитета по ассигнованиям, что Пентагон уже потратил свыше 1 миллиарда долларов на Ближнем Востоке, в том числе на борьбу с хуситами, после эскалации конфликта между Израилем и Хамасом в октябре, и попросил выделить "еще немного" денег.

Однако цифры военно-морских сил, приведенные Business Insider, говорят о том, что расходы могут быть гораздо выше. К примеру, средняя стоимость часа полета истребителей F/A-18 составляет более 30 400 долларов, то есть, если данные ВМС верны, американцы потратили только на выполнение авиационных задач около 827 миллионов долларов. И это, не считая израсходованных ракет. А к ним относятся ракеты класса «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow и AIM-9 Sidewinder, стоимость которых составляет от 125 000 до 400 000 долларов за единицу, и ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-88 HARM, стоимостью от 284 000 до 870 000 долларов за экземпляр.

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Стоимость одного стандартного перехватчика Missile-2, запускаемого с кораблей, достигает 2 миллионов долларов за штуку, а более продвинутая версия Standard Missile-6, которую американская авианосная ударная группа также задействовала против хуситов, стоит 4,3 миллиона долларов за единицу. Крылатая ракета «Томагавк» способная поражать наземные или надводные цели стоит порядка 2 миллионов долларов.

Стратегия Пентагона по борьбе с хуситами недавно подверглась резкой критике со стороны американских законодателей из-за ее непомерной стоимости.

«В Красном море хуситы запускают беспилотники стоимостью 20 000 долларов, а мы сбиваем их ракетами, которые стоят 4,3 миллиона долларов. Математика здесь не работает, господа. Просто не работает. Мы вообще о чем думаем?" заявил председатель подкомитета по стратегическим силам комитета Сената по делам вооруженных сил США Ангус Кинг в начале этого месяца во время слушаний высокопоставленных чиновников Министерства обороны по поводу (как оказалось) плачевного состояния американских средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Истребитель F/A-18E Super Hornet только, что совершивший посадку на авианосец ВМС США USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) ("Айк"). Архивное фото. (Agence France-Presse, AFP) 2023 / Alberto Pizzoli

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Военные операции под руководством американцев в Красном море, получившие название «Страж процветания», не смогли не то, что остановить, но даже сократить масштабы атак хуситов. В последние месяцы йеменские ополченцы усилили свои удары в Красном и Аравийском морях, а также пригрозили расширить зону применения дронов и ракет в Индийском океане и Средиземном море.

В пятницу глава Пентагона Ллойд Остин рассказал об активизации действий хуситов, сообщив, что только один эсминец с управляемыми ракетами USS Carney за шесть месяцев имел 51 «столкновение» с ракетами и беспилотниками ополченцев. "Это самое, что ни на есть, прямое столкновение ВМС США с противником со времен Второй мировой войны", добавил он.

19 мая эсминец Carney вернулся домой на военно-морскую станцию Мэйпорт в Джексонвилле, штат Флорида, после продолжительного пребывания в Красном море.

Помимо этого, в пятницу хуситы объявили о нападении еще на три связанных с Израилем судна, среди которых MSC Alexandra и принадлежащий Греции балкер Yannis (который, по словам ополченцев, направлялся в Израиль) в Красном море, а также газовоз Essex - зарегистрированное в Либерии судно, управляемое компанией Zodiac Maritime, принадлежащей израильскому магнату Эялю Оферу, в Средиземном море.

Атака в Средиземном море произошла всего через несколько дней после того, как анонимный представитель оборонного ведомства США сообщил журналистам, что у хуситов имеется оружие, способное достичь "водоема", расположенного более чем в 2000 километров от контролируемых ополченцами районов Йемена.

Наряду с нападениями на корабли, хуситы активизировали свои усилия по уничтожению американских военных объектов, действующих в воздушном пространстве Йемена. На прошлой неделе группировка сбила свой шестой беспилотник MQ-9 Reaper с помощью ракеты класса «земля-воздух» местного производства, в тот момент, когда самолет стоимостью 32 миллиона долларов «совершал враждебные действия» над провинцией Мариб в западной части Йемена.

В первых числах июня хуситы вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower.

Йеменское движение «Ансар Аллах», также известное как хуситы, вновь атаковало американские ВМС в Красном море. На этом раз ударам ополченцев подверглись авианосец, эсминец и несколько кораблей. Об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил Йемена, бригадный генерал Яхья Сари, согласно агентству международных новостей "Тасним". Военно-морской флот, ракетные подразделения и беспилотники хуситов нанесли шесть ударов, сказал он.

Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» был атакован в северной части Красного моря несколькими ракетами и беспилотниками", сообщил Сари, добавив, что в Красном море также был атакован американский эсминец. Силы движения нанесли удары по кораблям в Красном море, Аравийском море и Индийском океане, которые «принадлежат компаниям, нарушившим решение о запрете прохода в порты [Израиля]», добавил пресс-секретарь.

Атаки хуситов вынудили США образовать коалицию, в которую входит, в числе прочих, Великобритания, для защиты судоходства в районе Красного моря, а также для нанесения ударов по целям хуситов на суше. (На снимке: Авианосная ударная группировка ВМС США «Дуайт Д. Эйзенхауэр» (CVN 69) Flickr / Matt Morgan)

Центральное командование США (CENTCOM) в своем заявлении сообщило, что сбило один беспилотный летательный аппарат хуситов и две противокорабельные баллистические ракеты в южной части Красного моря, которые были выпущены в направлении эсминца USS Gravely и уничтожены в порядке «самообороны». В ноябре 2023 года хуситы пообещали атаковать любые корабли, связанные с Израилем, пока тот не прекратит военные действия в секторе Газа. В связи с агрессивными действиями хуситов некоторые компании приостановили перевозки через Красное море.