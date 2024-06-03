Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему хуситы не боятся "Мрачных Жнецов" - что известно о ПВО йеменских ополченцев

Как йеменским хуситам удалось достичь столь серьезных успехов в противовоздушной обороне?
[ ] для раздела Блоги
+
+

На днях йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Аллах» (дословно «помощники или защитники Аллаха»), более известные как хуситы, сбили очередной американский MQ-9 Reaper. Как удается ополченцам одной из беднейших стран мира, многие из которых сражаются практически босиком, создать систему ПВО, достаточно сложную, чтобы бросить вызов сверхдержаве?

Американский беспилотник MQ-9 Reaper стоимостью 31 миллион долларов валяется в пустыне в Марибе, Йемен, после того как был сбит ракетой ПВО хуситов. Photo : Ansar Allah social media

реклама



Соединенные Штаты и Британия впали в ярость из-за унизительного уничтожения хуситами еще одного американского беспилотника MQ-9 Reaper стоимостью 31 миллион долларов. В результате масштабных ночных авиаударов по провинциям Сана, Ходейда и Таиз поздно вечером в четверг погибли по меньшей мере 16 человек (большинство из них - гражданские лица) и еще 35 получили ранения.

Член политбюро хуситов Али аль-Кахум заявил, что ополчение нанесет «болезненный ответ» на «акты агрессии» со стороны Соединенных Штатов и Британии, и подчеркнул, что «американо-британская коалиция будет не в состоянии отразить этот ответ».

Заместитель главы пресс-службы движения «Ансар Аллах» Насреддин Амер заявил: «Даже если весь мир нападет на Сану, мы никогда не оставим Газу!», имея в виду частичную блокаду ополченцами Красного и Аравийского морей для израильских, связанных с Израилем и союзных ему торговых судов в знак солидарности с Палестиной.

Очередной американский дрон “кусает пыль”

реклама



Атаки США и Великобритании произошли менее чем через 48 часов после того, как в среду хуситы сбили еще один разведывательный дрон MQ-9 Reaper - уже шестой с момента обострение палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как «Жнец» лежит на брюхе в пустыне где-то в провинции Мариб. Хвостовое оперение отделено от фюзеляжа, но в остальном беспилотник остался практически неповрежденным.

На борту БПЛА нет никаких видимых опознавательных знаков, что указывает на то, что он, скорее всего, использовался силами ЦРУ. "Ведомство плаща и кинжала" использует "Жнецов" в воздушном пространстве Йемена с 2000-х годов, сначала против предполагаемых террористов «Аль-Каиды »* на юго-востоке страны, а затем против хуситов, после того как шиитское ополчение установило контроль над большей частью западного Йемена, включая Сану, в начале 2015 года.

Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует — Financial Times

С тех пор хуситы собрали внушительную коллекцию сбитых «Жнецов», среди них:

  • MQ-9, сбитый 1 октября 2017 года в небе над Саной,
  • еще один «Жнец», был уничтожен 6 июня 2019 года в воздушном пространстве Йемена. По данным Центрального командования Соединенных Штатов (ЦЕНТКОМ), в этом случае использовался модернизированный советский зенитно-ракетный комплекс средней дальности 2К12 «Куб»,
  • третий «Жнец» упал 21 августа 2019 года на юго-западе Йемена в районе города Дхамар. На это раз его поразила ракета ЗРК Fater-1. Комплекс является усовершенствованной модификацией разработанного в 70-х годах прошлого века в Советском Союзе ЗРК «Куб» - экспортного варианта ЗРК «Квадрат»
  • еще один MQ-9, принадлежащий военно-воздушным силам США, уничтожен над Красным морем 8 ноября 2023 года,
  • пятый Reaper сбит над городом Аль-Худайда, западный Йемен, 19 февраля,
  • шестой MQ-9 уничтожен над провинцией Саада на северо-западе Йемена,
  • еще один Reaper исчез из неба 17 мая над провинцией Мариб,
  • восьмой MQ-9 уничтожен над Саной 24 мая,
  • и, наконец, вышеупомянутый девятый «Рипер», уничтоженный над Марибом 29 мая.

Другими словами, с 2017 года по настоящее время йеменские повстанцы-хуситы накосили «Жнецов» в общей сложности на 279 миллионов долларов, став таким образом самой серьезной угрозой для американской программы разведывательно-ударных дронов, не считая аварий и механических неисправностей.

реклама



Вооруженные йеменцы топчут американский и израильский флаги, нарисованные на асфальте. Agence France-Presse, AFP 2023 / Mohammed Huwais 

Другие самолеты, потерянные или поврежденные хуситами

MQ-9 Reaper - не единственный класс летательных аппаратов американского и натовского производства, оказавшийся уязвимым для хуситов, которые с марта 2015 года ведут длительную борьбу с коалицией стран Персидского залива, пытающейся восстановить отстраненное от власти правительство Йемена. Согласно подсчетам, опубликованным на этой неделе Islamic World News, сбитые «Жнецы» занимают менее десятой части западных самолетов, пилотируемых и беспилотных, которые были уничтожены или повреждены в боях с «Ансар Аллах» и другими силами в Йемене. В их число входят:

  • американский вертолет UH60 Black Hawk, потерянный у побережья Йемена во время выполнения таинственной «тренировочной миссии» 26 августа 2017 года,
  • три истребителя F-16 американского производства (принадлежали Марокко, Бахрейну и Иордании и были потеряны над Йеменом в мае 2015, декабре 2015 года и феврале 2017 года, соответственно),
  • не менее 64 беспилотников-разведчиков, ударных и вертолетов, в основном эксплуатируемых силами коалиции стран Персидского залива против хуситов, включая американские и европейские БПЛА MQ-1 Predators, Scan Eagles, Seeker 400 и другие дроны,
  • 11 пилотируемых самолетов западного производства (помимо вышеупомянутых F-16), включая истребители Mirage 2000, Eurofighter Typhoon, F-15 и Tornado, а также вертолеты Ah-64 Apache, AH-60, S-70 Black Hawk и SA-365.

Как хуситы добились успеха в противовоздушной обороне?

Развитие противовоздушной обороны в Йемене началось благодаря Советскому Союзу. В 1960-х годах Москва подписала договоры о дружбе и сотрудничестве как с Йеменской Арабской Республикой (которая сегодня составляет большую часть территории Йемена, контролируемой хуситами), так и с Народной Демократической Республикой Йемен, отдельным государством на территории современного Южного Йемена.

Россия испытывает в зоне СВО первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе "Депеша"

Дружба с СССР, наряду с дипломатической поддержкой и крупной экономической и инфраструктурной помощью, подразумевала поставки оружия - в том числе сложных баллистических ракет, средств береговой обороны, а также противотанковых и противовоздушных ракетных комплексов. К последним относятся:

  • вышеупомянутый гусеничный ракетный комплекс 2К12 «Куб/Квадрат» (по классификации НАТО SA-6 «Gainful»), модернизированный хуситами в FrankenSAM с ракетами 3М9 известный как Fater-1,
  • С-75 «Двина» (по классификации НАТО SA-2 Guideline), высотная система ПВО,
  • ЗРК малой дальности С-125 «Нева/Печора» ( по классификации НАТО SA-3 Goa), модернизированные варианты которого, как известно, поставлялись Йемену в 70-80-е годы,
  • высокомобильный маловысотный ЗРК малой дальности 9К31 «Стрела-1» (по классификации НАТО SA-9 Gaskin),
  • Р-60 «Молния» (по классификации НАТО AA-8 Aphid) - ракетный комплекс класса «воздух-воздух», в свое время использовавшийся на йеменских самолетах МиГ-21, МиГ-29 и Су-22М3. Инженеры Йеменского центра ракетных исследований и разработок переделали его в ЗРК, позволяющий запускать ракеты с борта пикапа,
  • Р-73 (по классификации НАТО AA-11 Archer) - еще одна советская ракета класса «воздух-воздух», модифицированная в ЗРК, известная как Thaqib-1 (дословно «Прожигатель»),
  • Р-27 и Р-77 (по классификации НАТО AA-10 Alamo и AA-12 Adder) - ракеты класса «воздух-воздух» дальнего радиуса действия, модифицированные в Йемене в Thaqib-2 и Thaqib-3 соответственно,
  • переносные зенитно-ракетные комплексы 9К32 «Стрела-2», 9К34 «Стрела-3» и 9К38 «Игла» (по кодификации Североатлантического альянса SA-7 Grail, SA-14 Gremlin и SA-18 Grouse, соответственно),
  • советские буксируемые зенитные орудия калибра 12,7 и 14,5 мм, а также спаренные зенитные установки ЗУ-23 калибра 22 мм, количество которых в Йемене исчисляется сотнями.

реклама



СССР также предоставил Йемену целый ряд радиолокаторов наблюдения и обнаружения целей, включая:

  • радиолокационные станции кругового обзора П-18 «Терек» (кодовое название НАТО «Spoon Rest D») и П-19 «Дунай» ( кодовое название НАТО «Flat Face B») 2d,
  • РЛС 1С91 СУРН (кодовое обозначение НАТО Straight Flush) мощностью 26 кВт в сантиметровом диапазоне радиоволн с дальностью действия до 75 км для ракетных комплексов "Куб" и "Квадрат",
  • ПРВ-13 (кодовое название НАТО Odd Pair) - советский радиолокатор, определяющий высоту (высотомер) - замечен на военном параде в Сане в 2022 году.

Простые и надежные советские ЗРК идеально подходят для сложных условий Йемена

«В советское время наши военные специалисты и советники активно работали в Ираке, в Йемене, в Ливии», - вспоминает бывший заместитель командующего Объединенной системой ПВО СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в интервью РИА Новости, комментируя широкое распространение советских ЗРК в Йемене. 

Йеменские повстанцы хуситы сбили уже шесть американских разведывательно-ударных дрона MQ-9 Reaper с момента вовлечения США в конфликт с ноября 2023 года.

«Страны Ближнего Востока находились в зоне интересов Советского Союза. С многими их них у нас были очень теплые отношения. Соответственно, мы помогали им, участвовали в создании систем ПВО. Они покупали у нас оружие, и оно до сих пор состоит у них на вооружении. Наши комплексы использовалось в очень сложных климатических условиях - в жару, в песчаные бури, работали под палящим солнцем, и всегда выполняли поставленные задачи", - сказал Бижев. Благодаря своей простоте и надежности особенно эффективным в Йемене оказался ЗРК «Куб», подчеркнул эксперт.

«Когда речь идет о беспилотных летательных аппаратах, сбить их не составляет особого труда, поскольку они обладают достаточно большой эффективной площадью рассеяния, практически всегда летают не создавая помех и на относительно небольших скоростях», - пояснил Бижев.

Эксперт добавил, что хуситы, по всей видимости, нашли способ модернизировать свои советские зенитные ракеты и перевести их на использование авиационного керосина вместо традиционного топлива, для производства которого требуются специализированные предприятия и современные технологии.

Трансфер технологий

Поставки советского оружия прекратились в начале 90-х годов прошлого века, после объединения Йемена и распада СССР. Известно, что за прошедшие годы и даже десятилетия Россия не поставляла южноаравийскому государству средства противовоздушной обороны в сколь-либо значительных количествах. По истечении более чем тридцати лет становится ясно, что советских систем, доставшихся хуситам в наследство, было бы недостаточно для того, чтобы ополченцы могли массово поражать сложные западные беспилотники, самолеты и вертолеты. Какими бы передовыми ни были системы противовоздушной обороны, рано или поздно они устаревают, ракеты исчерпывают свой ресурс, запасные части становятся дефицитными, а специалисты по техобслуживанию - недоступными.

B-2 vs B-21: Почему очередной высокобюджетный бомбардировщик Пентагона является пустой тратой денег

Похоже, в укреплении противовоздушной обороны хуситам “немного” помогли их иранские друзья. Для ясности: Тегеран официально отверг заявления США и Великобритании о том, что он «поставляет оружие» йеменскому ополчению, назвав такие утверждения не более чем «предлогом, используемым Вашингтоном и Лондоном для продвижения своего недальновидного политического плана, а также для оправдания и обоснования своих незаконных и агрессивных действий в Йемене».

При этом Иран не отказывается от оказания технической помощи своим партнерам по «оси сопротивления». На этой неделе иранское частное информационное агентство Tasnim опубликовало сообщение, в котором говорится, что технические ноу-хау Ирана по производству противокорабельных ракет «теперь находятся в распоряжении вооруженных сил Йемена».

Иран предоставил региональным «группам сопротивления современные технологии», что «привело к созданию в регионе интегрированного центра командования и контроля, в частности, в области беспилотных летательных аппаратов и ракет», отмечает Tasnim.

Для хуситов это означает передачу ракетных технологий (но не готовых ракет). Независимые обозреватели считают, что в данном контексте речь может идти о йеменских копиях иранских ракет, в том числе ракетной системы средней дальности Taer, радарах иранской разработки Matla ul-Fajr-2 и Kashef-2, ПЗРК Misagh-2015 и уникальном гибриде дрона-камикадзе и реактивной ракеты Saqr-1.

Учитывая большой опыт Ирана по работе с советскими системами ПВО и десятилетия сотрудничества с Россией в этой области, нельзя исключать, что иранские спецы могли передать хуситам важные рекомендации в части модернизации устаревших советских ЗРК и радиолокаторов. По понятным причинам прямые доказательства таких усилий не публикуются.

Технологии - ничто без людей, способных их использовать

Хуситы накопили большой опыт борьбы с оружием Североатлантического альянса, включая «Жнецов», используя при этом как старую технику, так и модифицированное и модернизированное отечественными и зарубежными специалистами оборудование. Но ЗРК ополченцев будут бесполезны без опытных специалистов, которые ими управляют, считает бывший аналитик Министерства обороны и подполковник ВВС США в отставке Карен Квиатковски.

Советский зенитно-ракетный комплекс 2К12 "Куб"

«Эти ребята имеют богатый опыт использования старой военной техники, но применяют ее против некоторых современных систем. Я знаю, что у них есть приборы ночного видения и инфракрасного наведения - они способны отслеживать эти «Жнецы» и используют эти возможности по максимуму. Это говорит о том, что у них есть опытные солдаты или специалисты по противовоздушной обороне", - считает Квятковски.

«Я не буду говорить, о том, что они располагают лучшим вооружением, но сочетание очень опытных бойцов, понимающих не только западные технологии, но и западную тактику, и умение сбивать такие дроны как Reaper, - все это вместе и делает их очень эффективными против нашего очень дорогого оборудования», - подчеркнула  она.

Хуситы также доказали высокий профессионализм в инженерном деле, и было бы ошибкой недооценивать мастерство ополченцев в плане модификации и анализа оборудования, включая захваченные образцы военной техники, считает Квятковски.

Мало того... у них есть друзья, и их друзья могут помочь в изучении, анализе и потенциально реинжиниринге этого [оружия]. К тому же это далеко не первый беспилотник Reaper, который они уничтожают", - отметила она, указав, что БПЛА оказался плохо приспособлен для операций в районах с действительно эффективной противовоздушной обороной.

Пентагон демонстрирует опасную склонность недооценивать своих противников, а хуситы не являются исключением, говорит Квятковски. «Мы думали, что йеменцы - ничто. А они оказались практически равными соперниками ", - резюмировала она.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

хуситы mq-9 reaper жнец мрачный жнец
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
5
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
17
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
1
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
16
Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
18
В России к концу 2024 года построят импортозамещающий завод по производству сельхозтехники
7
Realme GT 7 Pro может получить ультразвуковой сканер отпечатков в экране и камеру-перископ
+
В России идет строительство масштабного энергопроекта Курская АЭС-2 мощностью 5 ГВт
+
Акции Dell рухнули, поскольку выяснилось, что на серверах для ИИ компания почти ничего не зарабатывает
2
iOS 18: Какие iPhone и iPad получат полный доступ к ИИ
1
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
14
В Оренбургской области построят 10 новых заводов и 6 логистических центров к 2028 году
1
Европа ищет альтернативу Ан-124 — у Airbus есть свои конкуренты «Руслану»
+
Неизвестное вредоносное ПО уничтожает сотни тысяч маршрутизаторов
1
Робот будет удалять расплавленное ядерное топливо с АЭС «Фукусима»
+
Премьер Эстонии: Если Украина вступит в НАТО даже с потерей территорий, то это будет «победой»
5
Chrome теряет пользователей на рынке десктопных браузеров, Microsoft Edge достигает нового максимума
6
Первый деревянный спутник планируют запустить на орбиту в сентябре этого года
+
Google представила 7 новых функций для Android
+
Изображения обнаженной натуры, созданные ИИ, вызвали много проблем в школах США
+
GSMArena: Poco F6 более интересен покупателям, чем Poco F6 Pro
+
StatCounter: Windows 11 может никогда не догнать Windows 10
13
Фанаты создали реалистичный симулятор танка в World of Tanks, управляемый тремя людьми
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
1
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5
30
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
23
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
92
Как снизить риски при получении интернет-заказов
8
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
5
Как Китай получил доступ к советским системам ПВО С-75М „Волга“ во времена холодной войны
1
Почему хуситы не боятся "Мрачных Жнецов" - что известно о ПВО йеменских ополченцев
+
AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств
+

Сейчас обсуждают

Андрей Кузнецов
19:37
Пока не понятно, но скорее всего такие планы есть, в этих делах думают на десятилетия вперед
В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
El Grechko
19:36
Объясняю. Смурф - это левый аккаунт в онлайн игре. Также можно назвать ботом. Тут их иногда называют твинками, но проблема в том, что твинк - это лгбт, так что я использую более мягкий термин.
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Андрей Кузнецов
19:34
Приглашайте Чубайса, он поможет, он в этих делах ас, как раз сейчас не сильно занят
В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
Maximus Autismus
19:32
Заглот надо было в канистре собирать. Даже гаражные кузьмичи умнее тебя.
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
Андрей Богданов
19:32
Па факту нужно понимать данный жанр и как в нем все устроено. В даном случае победила дамочка. Победила с точки зрения пиара и привлечения внимания. Многие в инете так делают. Подходишь такой себе к б...
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Андрей Богданов
19:28
Девушка это девушка, а девственица это девочка.
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Кекес
19:27
Сначала будет дознаватель, который как то попроще, чтоб вы точно поняли, объяснит что вы не сильно умные и следователю дело передано не будет )
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Alexander Bekker
19:18
В другом месте нельзя опускать? Обязательно нужно превращать сайт в филиал свинарника? Уже везде этим говном насрано. Переименуйте тогда сайт в hohlov.net, один хрен новостей по железу уже днём с огнё...
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Yilec
19:12
Это то самое чучело которое рассуждало на тему, - "сколько нужно таурусов, чтобы снести Крымский мост". Можно только пожелать ему **й в ср**у, чтобы голова не шаталась.
Германия разрешила ВСУ применять ЗРК Patriot над Россией
Кекес
19:11
Вы не поняли, он (она?) не просто экономист, а мамин экономист, ну и мамин пирожок, по совместительству.
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем