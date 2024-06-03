На днях йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Аллах» (дословно «помощники или защитники Аллаха»), более известные как хуситы, сбили очередной американский MQ-9 Reaper. Как удается ополченцам одной из беднейших стран мира, многие из которых сражаются практически босиком, создать систему ПВО, достаточно сложную, чтобы бросить вызов сверхдержаве?

Американский беспилотник MQ-9 Reaper стоимостью 31 миллион долларов валяется в пустыне в Марибе, Йемен, после того как был сбит ракетой ПВО хуситов. Photo : Ansar Allah social media

реклама





Соединенные Штаты и Британия впали в ярость из-за унизительного уничтожения хуситами еще одного американского беспилотника MQ-9 Reaper стоимостью 31 миллион долларов. В результате масштабных ночных авиаударов по провинциям Сана, Ходейда и Таиз поздно вечером в четверг погибли по меньшей мере 16 человек (большинство из них - гражданские лица) и еще 35 получили ранения.

Член политбюро хуситов Али аль-Кахум заявил, что ополчение нанесет «болезненный ответ» на «акты агрессии» со стороны Соединенных Штатов и Британии, и подчеркнул, что «американо-британская коалиция будет не в состоянии отразить этот ответ».

Заместитель главы пресс-службы движения «Ансар Аллах» Насреддин Амер заявил: «Даже если весь мир нападет на Сану, мы никогда не оставим Газу!», имея в виду частичную блокаду ополченцами Красного и Аравийского морей для израильских, связанных с Израилем и союзных ему торговых судов в знак солидарности с Палестиной.

Очередной американский дрон “кусает пыль”

реклама





Атаки США и Великобритании произошли менее чем через 48 часов после того, как в среду хуситы сбили еще один разведывательный дрон MQ-9 Reaper - уже шестой с момента обострение палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как «Жнец» лежит на брюхе в пустыне где-то в провинции Мариб. Хвостовое оперение отделено от фюзеляжа, но в остальном беспилотник остался практически неповрежденным.

На борту БПЛА нет никаких видимых опознавательных знаков, что указывает на то, что он, скорее всего, использовался силами ЦРУ. "Ведомство плаща и кинжала" использует "Жнецов" в воздушном пространстве Йемена с 2000-х годов, сначала против предполагаемых террористов «Аль-Каиды »* на юго-востоке страны, а затем против хуситов, после того как шиитское ополчение установило контроль над большей частью западного Йемена, включая Сану, в начале 2015 года.

С тех пор хуситы собрали внушительную коллекцию сбитых «Жнецов», среди них:

MQ-9, сбитый 1 октября 2017 года в небе над Саной,

еще один «Жнец», был уничтожен 6 июня 2019 года в воздушном пространстве Йемена. По данным Центрального командования Соединенных Штатов (ЦЕНТКОМ), в этом случае использовался модернизированный советский зенитно-ракетный комплекс средней дальности 2К12 «Куб»,

третий «Жнец» упал 21 августа 2019 года на юго-западе Йемена в районе города Дхамар. На это раз его поразила ракета ЗРК Fater-1. Комплекс является усовершенствованной модификацией разработанного в 70-х годах прошлого века в Советском Союзе ЗРК «Куб» - экспортного варианта ЗРК «Квадрат»

еще один MQ-9, принадлежащий военно-воздушным силам США, уничтожен над Красным морем 8 ноября 2023 года,

пятый Reaper сбит над городом Аль-Худайда, западный Йемен, 19 февраля,

шестой MQ-9 уничтожен над провинцией Саада на северо-западе Йемена,

еще один Reaper исчез из неба 17 мая над провинцией Мариб,

восьмой MQ-9 уничтожен над Саной 24 мая,

и, наконец, вышеупомянутый девятый «Рипер», уничтоженный над Марибом 29 мая.

Другими словами, с 2017 года по настоящее время йеменские повстанцы-хуситы накосили «Жнецов» в общей сложности на 279 миллионов долларов, став таким образом самой серьезной угрозой для американской программы разведывательно-ударных дронов, не считая аварий и механических неисправностей.

реклама





Вооруженные йеменцы топчут американский и израильский флаги, нарисованные на асфальте. Agence France-Presse, AFP 2023 / Mohammed Huwais

Другие самолеты, потерянные или поврежденные хуситами

MQ-9 Reaper - не единственный класс летательных аппаратов американского и натовского производства, оказавшийся уязвимым для хуситов, которые с марта 2015 года ведут длительную борьбу с коалицией стран Персидского залива, пытающейся восстановить отстраненное от власти правительство Йемена. Согласно подсчетам, опубликованным на этой неделе Islamic World News, сбитые «Жнецы» занимают менее десятой части западных самолетов, пилотируемых и беспилотных, которые были уничтожены или повреждены в боях с «Ансар Аллах» и другими силами в Йемене. В их число входят:

американский вертолет UH60 Black Hawk, потерянный у побережья Йемена во время выполнения таинственной «тренировочной миссии» 26 августа 2017 года,

три истребителя F-16 американского производства (принадлежали Марокко, Бахрейну и Иордании и были потеряны над Йеменом в мае 2015, декабре 2015 года и феврале 2017 года, соответственно),

не менее 64 беспилотников-разведчиков, ударных и вертолетов, в основном эксплуатируемых силами коалиции стран Персидского залива против хуситов, включая американские и европейские БПЛА MQ-1 Predators, Scan Eagles, Seeker 400 и другие дроны,

11 пилотируемых самолетов западного производства (помимо вышеупомянутых F-16), включая истребители Mirage 2000, Eurofighter Typhoon, F-15 и Tornado, а также вертолеты Ah-64 Apache, AH-60, S-70 Black Hawk и SA-365.

Как хуситы добились успеха в противовоздушной обороне?

Развитие противовоздушной обороны в Йемене началось благодаря Советскому Союзу. В 1960-х годах Москва подписала договоры о дружбе и сотрудничестве как с Йеменской Арабской Республикой (которая сегодня составляет большую часть территории Йемена, контролируемой хуситами), так и с Народной Демократической Республикой Йемен, отдельным государством на территории современного Южного Йемена.

Дружба с СССР, наряду с дипломатической поддержкой и крупной экономической и инфраструктурной помощью, подразумевала поставки оружия - в том числе сложных баллистических ракет, средств береговой обороны, а также противотанковых и противовоздушных ракетных комплексов. К последним относятся:

вышеупомянутый гусеничный ракетный комплекс 2К12 «Куб/Квадрат» (по классификации НАТО SA-6 «Gainful»), модернизированный хуситами в FrankenSAM с ракетами 3М9 известный как Fater-1,

С-75 «Двина» (по классификации НАТО SA-2 Guideline), высотная система ПВО,

ЗРК малой дальности С-125 «Нева/Печора» ( по классификации НАТО SA-3 Goa), модернизированные варианты которого, как известно, поставлялись Йемену в 70-80-е годы,

высокомобильный маловысотный ЗРК малой дальности 9К31 «Стрела-1» (по классификации НАТО SA-9 Gaskin),

Р-60 «Молния» (по классификации НАТО AA-8 Aphid) - ракетный комплекс класса «воздух-воздух», в свое время использовавшийся на йеменских самолетах МиГ-21, МиГ-29 и Су-22М3. Инженеры Йеменского центра ракетных исследований и разработок переделали его в ЗРК, позволяющий запускать ракеты с борта пикапа,

Р-73 (по классификации НАТО AA-11 Archer) - еще одна советская ракета класса «воздух-воздух», модифицированная в ЗРК, известная как Thaqib-1 (дословно «Прожигатель»),

Р-27 и Р-77 (по классификации НАТО AA-10 Alamo и AA-12 Adder) - ракеты класса «воздух-воздух» дальнего радиуса действия, модифицированные в Йемене в Thaqib-2 и Thaqib-3 соответственно,

переносные зенитно-ракетные комплексы 9К32 «Стрела-2», 9К34 «Стрела-3» и 9К38 «Игла» (по кодификации Североатлантического альянса SA-7 Grail, SA-14 Gremlin и SA-18 Grouse, соответственно),

советские буксируемые зенитные орудия калибра 12,7 и 14,5 мм, а также спаренные зенитные установки ЗУ-23 калибра 22 мм, количество которых в Йемене исчисляется сотнями.

реклама





СССР также предоставил Йемену целый ряд радиолокаторов наблюдения и обнаружения целей, включая:

радиолокационные станции кругового обзора П-18 «Терек» (кодовое название НАТО «Spoon Rest D») и П-19 «Дунай» ( кодовое название НАТО «Flat Face B») 2d,

РЛС 1С91 СУРН (кодовое обозначение НАТО Straight Flush) мощностью 26 кВт в сантиметровом диапазоне радиоволн с дальностью действия до 75 км для ракетных комплексов "Куб" и "Квадрат",

ПРВ-13 (кодовое название НАТО Odd Pair) - советский радиолокатор, определяющий высоту (высотомер) - замечен на военном параде в Сане в 2022 году.

Простые и надежные советские ЗРК идеально подходят для сложных условий Йемена

«В советское время наши военные специалисты и советники активно работали в Ираке, в Йемене, в Ливии», - вспоминает бывший заместитель командующего Объединенной системой ПВО СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в интервью РИА Новости, комментируя широкое распространение советских ЗРК в Йемене.

. Йеменские повстанцы хуситы сбили уже шесть американских разведывательно-ударных дрона MQ-9 Reaper с момента вовлечения США в конфликт с ноября 2023 года.





«Страны Ближнего Востока находились в зоне интересов Советского Союза. С многими их них у нас были очень теплые отношения. Соответственно, мы помогали им, участвовали в создании систем ПВО. Они покупали у нас оружие, и оно до сих пор состоит у них на вооружении. Наши комплексы использовалось в очень сложных климатических условиях - в жару, в песчаные бури, работали под палящим солнцем, и всегда выполняли поставленные задачи", - сказал Бижев. Благодаря своей простоте и надежности особенно эффективным в Йемене оказался ЗРК «Куб», подчеркнул эксперт.

«Когда речь идет о беспилотных летательных аппаратах, сбить их не составляет особого труда, поскольку они обладают достаточно большой эффективной площадью рассеяния, практически всегда летают не создавая помех и на относительно небольших скоростях», - пояснил Бижев.

Эксперт добавил, что хуситы, по всей видимости, нашли способ модернизировать свои советские зенитные ракеты и перевести их на использование авиационного керосина вместо традиционного топлива, для производства которого требуются специализированные предприятия и современные технологии.

Трансфер технологий

Поставки советского оружия прекратились в начале 90-х годов прошлого века, после объединения Йемена и распада СССР. Известно, что за прошедшие годы и даже десятилетия Россия не поставляла южноаравийскому государству средства противовоздушной обороны в сколь-либо значительных количествах. По истечении более чем тридцати лет становится ясно, что советских систем, доставшихся хуситам в наследство, было бы недостаточно для того, чтобы ополченцы могли массово поражать сложные западные беспилотники, самолеты и вертолеты. Какими бы передовыми ни были системы противовоздушной обороны, рано или поздно они устаревают, ракеты исчерпывают свой ресурс, запасные части становятся дефицитными, а специалисты по техобслуживанию - недоступными.

Похоже, в укреплении противовоздушной обороны хуситам “немного” помогли их иранские друзья. Для ясности: Тегеран официально отверг заявления США и Великобритании о том, что он «поставляет оружие» йеменскому ополчению, назвав такие утверждения не более чем «предлогом, используемым Вашингтоном и Лондоном для продвижения своего недальновидного политического плана, а также для оправдания и обоснования своих незаконных и агрессивных действий в Йемене».

При этом Иран не отказывается от оказания технической помощи своим партнерам по «оси сопротивления». На этой неделе иранское частное информационное агентство Tasnim опубликовало сообщение, в котором говорится, что технические ноу-хау Ирана по производству противокорабельных ракет «теперь находятся в распоряжении вооруженных сил Йемена».

Иран предоставил региональным «группам сопротивления современные технологии», что «привело к созданию в регионе интегрированного центра командования и контроля, в частности, в области беспилотных летательных аппаратов и ракет», отмечает Tasnim.

Для хуситов это означает передачу ракетных технологий (но не готовых ракет). Независимые обозреватели считают, что в данном контексте речь может идти о йеменских копиях иранских ракет, в том числе ракетной системы средней дальности Taer, радарах иранской разработки Matla ul-Fajr-2 и Kashef-2, ПЗРК Misagh-2015 и уникальном гибриде дрона-камикадзе и реактивной ракеты Saqr-1.

Учитывая большой опыт Ирана по работе с советскими системами ПВО и десятилетия сотрудничества с Россией в этой области, нельзя исключать, что иранские спецы могли передать хуситам важные рекомендации в части модернизации устаревших советских ЗРК и радиолокаторов. По понятным причинам прямые доказательства таких усилий не публикуются.

Технологии - ничто без людей, способных их использовать

Хуситы накопили большой опыт борьбы с оружием Североатлантического альянса, включая «Жнецов», используя при этом как старую технику, так и модифицированное и модернизированное отечественными и зарубежными специалистами оборудование. Но ЗРК ополченцев будут бесполезны без опытных специалистов, которые ими управляют, считает бывший аналитик Министерства обороны и подполковник ВВС США в отставке Карен Квиатковски.

Советский зенитно-ракетный комплекс 2К12 "Куб"

«Эти ребята имеют богатый опыт использования старой военной техники, но применяют ее против некоторых современных систем. Я знаю, что у них есть приборы ночного видения и инфракрасного наведения - они способны отслеживать эти «Жнецы» и используют эти возможности по максимуму. Это говорит о том, что у них есть опытные солдаты или специалисты по противовоздушной обороне", - считает Квятковски.

«Я не буду говорить, о том, что они располагают лучшим вооружением, но сочетание очень опытных бойцов, понимающих не только западные технологии, но и западную тактику, и умение сбивать такие дроны как Reaper, - все это вместе и делает их очень эффективными против нашего очень дорогого оборудования», - подчеркнула она.

Хуситы также доказали высокий профессионализм в инженерном деле, и было бы ошибкой недооценивать мастерство ополченцев в плане модификации и анализа оборудования, включая захваченные образцы военной техники, считает Квятковски.

Мало того... у них есть друзья, и их друзья могут помочь в изучении, анализе и потенциально реинжиниринге этого [оружия]. К тому же это далеко не первый беспилотник Reaper, который они уничтожают", - отметила она, указав, что БПЛА оказался плохо приспособлен для операций в районах с действительно эффективной противовоздушной обороной.

Пентагон демонстрирует опасную склонность недооценивать своих противников, а хуситы не являются исключением, говорит Квятковски. «Мы думали, что йеменцы - ничто. А они оказались практически равными соперниками ", - резюмировала она.