Россия в марте получила рекордную долю выручки в рублях за экспорт в страны Европы.

В марте доля рублевых платежей при оплате экспорта из России в Европу достигла исторического максимума, сообщает агентство Sputnik, ссылаясь на данные Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ). Russia's Central Bank official shows an updated version of 100-rubles banknote .

По данным ЦБ РФ, в марте 2024 года этот показатель достиг рекордной отметки в 58,5 процента, увеличившись на 9,6 процентных пункта за месяц и на 10,8 пункта в течение года.

реклама

Среди различных экспортных рынков России наибольший рост рублевых операций показали страны африканского континента - они выросли на 41,1 процентного пункта до 51,4 процента.

В тройку регионов, где российские товары оплачиваются в рублях, входят страны Карибского бассейна (94 процента), Европы (58,5 процента) и Океании (55,8 процента).

Что касается экспорта в Азию, то здесь доля рублевых платежей осталась практически неизменной - 41,5 процента, в то время как показатель по операциям в Америку вырос до 36,9 процента с 27,6 процента в феврале.

Раннее сообщалось, что БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара. Китай, вторая по величине экономика мира, сбрасывает американские казначейские облигации, одновременно наращивая свои золотые запасы. Эксперты считают, что Поднебесная активно участвует в создании альтернативной международной финансовой системы.