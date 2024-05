Китай построил первый в мире специализированный авианосец для беспилотников. Западные эксперты усмотрели в этом "тревожный сигнал" – Китай кардинально меняет стратегию проецирования военно-морской мощи! НОАК будет использовать экономически эффективные беспилотные авиаплатформы в потенциальном конфликте с Соединенными Штатами!

На Западе усмотрели "тревожный сигнал" в появлении у Китая специализированного носителя дронов. (На борту конвенциального авианосца ВМС НОАК изображены ударные дроны самолетного типа. Новое судно предназначено исключительно для транспортировки беспилотных авиаплатформ. Image: Global Times)

реклама





В этом месяце издание Naval News сообщило, что Китай построил первый в мире специализированный авианосец для транспортировки беспилотников на верфи Jiangsu Dayang Marine на реке Янцзы. По размерам он меньше обычных авианосцев и немного короче, но шире эскортных авианосцев времен Второй мировой войны, говорится в сообщении.

Конструкция судна позволяет запускать с него пилотируемые самолеты. Хотя в этом случае прямоугольная палуба выглядела бы анахронизмом и ограничивала количество самолетов, которые он может нести, говорится в докладе. Беспилотники становятся все более распространенным средством ведения морской войны, и военно-морские силы некоторых стран уже испытывают их с борта обычных авианосцев.

Например, авианосец ВМС КСИР "Шахид Махдави" представляет собой переоборудованное коммерческое грузовое судно. Турция модернизировала свой десантный корабль TCG Anadolu, который предназначался для перевозки истребителей F-35, в носитель беспилотных летательных аппаратов после того, как в 2019 году Анкара была исключена из американской программы F-35. Naval News отмечает необычный дизайн китайского специализированного носителя дронов с широким корпусом катамаранного типа и низкой полетной палубой, что “наводит на мысль о том, что с него не будут развертываться пилотируемые самолеты”.

реклама





В докладе отмечается, что китайский носитель дронов, скорее всего, предназначен для поддержки больших БПЛА с неподвижным крылом в море. Китай реализует масштабную программу по имитации кораблей западных и ориентированных на Запад стран. В эту программу в том числе входят испытания противокорабельных баллистических ракет на полноразмерных макетах авианосцев военно-морских сил США.

По данным Naval News, на верфи уже построено несколько высокотехнологичных барж-мишеней и два больших материнских корабля для дронов. Все они выступают на учениях в роли противостоящих сил, известных под термином Electronic Blue Force - "электронные силы синих" ("синие" - войска стран НАТО). Возможно, что и этот корабль предназначен для выполнения этой миссии.

В отчете Naval News также говорится, что китайский носитель дронов может быть более дешевым в обслуживании. Он также может служить экспериментальной платформой для тестирования и отработки "беспилотных операций" на море. Новый корабль для перевозки дронов ВМС НОАК может сыграть важную роль в наращивании потенциала проецирования силы при меньших затратах.

В статье, опубликованной в журнале UK Defense Journal в октябре 2023 года, Александр Гейтс упоминает, что перевозчики дронов обладают теми же преимуществами проецирования силы, что и конвенциональные авианосцы, позволяя государствам проводить "беспилотные воздушные операции" на больших расстояниях за пределами своих территорий. По словам Гейтса, это увеличивает доступные тактические, оперативные и стратегические возможности.

реклама





Он отмечает, что беспилотные платформы являются более безопасной и экономически эффективной альтернативой пилотируемым самолетам, что делает их пригодными для выполнения таких опасных задач, как разведка, наблюдение, рекогносцировка, а также легких штурмовых операций, как на море, так и на суше.Гейтс считает, что носители беспилотников предоставляют государствам со средним уровнем дохода экономически эффективный и практичный вариант расширения возможностей своей воздушной мощи на большие расстояния, не полагаясь на наземные базы.

По его словам, такие государства могут расширить потенциал беспилотных летательных аппаратов в зонах конфликтов низкой интенсивности с доступом к побережью, предоставляя новые возможности для оказания военной помощи союзникам и поражения противника, не "обладающего, ну или почти не обладающего, надежной противовоздушной обороной".

На спутниковом снимке запечатлен специализированный корабль-носитель дронов на верфи на реке Янцзы. По мнению специалистов Naval News это говорит о вероятном изменении подхода Китая к проецированию своей военно-морской мощи. (The previoussly unreported drone carriers (A) is longer but narrower than two drone mothership (C, D) built at the same yards. There are also several high-tech target bargess (B, F), including one which mimics an aircraft carrier (E). Image: X Screengrab / Naval News)

Однако, пишет автор, пока беспилотные летательные аппараты не смогут обеспечить превосходство в воздухе, их носители не станут настоящим "революционным моментом" в военном деле. Он отмечает, что оперативная гибкость беспилотников сильно ограничена мощными системами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.

Учитывая эти обстоятельства, пишет Гейтс, авианосцы по-прежнему будут незаменимы как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. В потенциальном конфликте вокруг Тайваня Китай, скорее всего, запустит с суши и с кораблей рои дронов с целью подавить системы ПВО самоуправляемого острова, а затем нанесет серию массированных авиационных и ракетных ударов в качестве прелюдии к амфибийной атаке.

реклама





В статье, опубликованной Институтом современной войны (MWI) в марте 2024 года, Захари Калленборн пишет, что рои дронов могут применяться практически в любой миссии, включая атаку транспортных и десантных кораблей, выполнение тактической роли минометов и тому подобное. Тем не менее, говорит Калленборн, разработка и обслуживание больших многоцелевых роев дронов, интегрированных в специально спроектированный транспортный корабль, требует гораздо больших технических навыков, ресурсов, логистики, производства и возможностей по техническому обслуживанию, чем разработка и обслуживание небольших роев квадрокоптеров.

Он также утверждает, что эти недостатки, касающиеся отдельных видов БПЛА, также будут ограничивать возможности роев беспилотников, особенно если они будут созданы по технологии "стелс" с использованием радиопоглощающих материалов, поскольку они требуют больше ресурсов, технических наработок и инфраструктуры. Возможно, Китай знает об уязвимых местах своих обычных авианосцев и пытается их нивелировать путем создания носителей дронов. Кроме того, наряду с кораблями для транспортировки БПЛА, Китай может начать строить легкие авианосцы или интегрировать систему "рой дронов" в существующие военные корабли.

В этом месяце газета Asia Times писала, что огромные затраты на обслуживание авианосцев и их растущая уязвимость делают их малоэффективными в современной войне. С точки зрения Пекина, попытки Соединенных Штатов и их союзников построить "ракетную стену" в Первой островной цепи, простирающейся от Японии, Тайваня и Филиппин, могут подвергнуть опасности формирующийся авианосный флот Китая.

Ракетные комплексы США и союзников в Первой островной цепи могут ограничить возможности Китая выйти в открытый Тихий океан, предотвратив тем самым фланговый маневр против Тайваня в проливе Мияко и канале Баши. Таким образом, пишет АТ, для Китая имеет смысл пересмотреть свои авианосные концепции и уменьшить зависимость от нескольких крупных, дорогих и потенциально уязвимых кораблей.

Одним из возможных способов решения проблемы может стать модификация десантно-штурмовых кораблей Type 079 в легкие авианосцы с истребителями Shenyang J-31, по аналогии с американской концепцией «молниеносного корабля» (корабль-носитель F-35 Lightning).

Хотя Китай обладает самым мощным в мире кораблестроительным потенциалом и способен построить целый флот легких авианосцев с целью размещения своей морской авиации и повышения боевой живучести против угроз со стороны США и союзников, такие корабли могут иметь ограниченную ценность по сравнению с наземными аэродромами и авиабазами Китая в Южно-Китайском море. Они также будут уязвимы для атак американских и союзных подводных лодок, самолетов и ракет дальнего радиуса действия.

В свою очередь, "крошечные авиакрылья" легких авианосцев могут стать причиной дилеммы "наступление - оборона". Увеличение числа "наступательных" самолетов увеличит уязвимость авианосцев, а увеличение числа самолетов ПВО приведет к снижению ударной мощи.

Китай также может интегрировать систему "роя" дронов в более крупные боевые корабли, например, крейсера Type 055 или эскадренные миноносцы Type 052D. Такие беспилотники могут запускаться из систем вертикального пуска (VLS) или коробчатых пусковых установок с болтовым креплением (Bolt-on-box Launchers). Авианосец "Ляонин" во время учений в Южно-Китайском море 18 апреля 2018 года. Photo: Asia Times Files / AFP / Getty Images

Если часть из 128 ячеек VLS эсминца Type 055 или 64 ячеек VLS эскадренного миноносца Type 052D будет использована для размещения нескольких "роящихся дронов", это добавит грозный потенциал к и без того мощному вооружению этих кораблей. С другой стороны, размещение в некоторых ячейках VLS роящихся дронов может лишить эти корабли ценного места для установки более мощного оружия, например YJ-21- противокорабельных баллистических ракет с одиночной маневренной гиперзвуковой боевой частью.