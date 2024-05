В Вашингтоне испугались китайских плавучих АЭС. Госдеп США встревожен планом Пекина развернуть не менее 20 плавучих ядерных реакторов вблизи своих "все более милитаризованных границ" в спорных водах Южно-Китайского моря. Художественная визуализация строящегося в Китае плавучего ядерного реактора. Image: China General Nuclear Power Group

"Противоречивые планы Пекина по размещению плавучих ядерных реакторов в Южно-Китайском море могут изменить динамику развития региона и спровоцировать начало нового этапа эскалации напряженности в отношениях с США и их региональными партнерами и союзниками".

В этом месяце издание "Вашингтон пост" сообщило, что Китай вынашивает планы по строительству плавучих ядерных реакторов, способных питать энергией военные базы на его искусственных островах в Южно-Китайском море. В сообщении говорится, что НОАК продвигает эти планы несмотря на то, что международное сообщество еще не согласовало стандарты, регулирующие безопасное использование плавучих атомных электростанций.

Глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акилино заявил, что использование Китаем плавучих атомных электростанций может негативно сказаться на состоянии дел в регионе. Он также подчеркнул, что этот план поможет расширить претензии Китая в спорных морских акваториях.

Китай имеет территориальные претензии в ЮКМ к своим соседям - Филиппинам, Вьетнаму, Малайзии, Индонезии и Тайваню, причем в каждом конкретном случае “страсти кипят с разной температурой”. Так, например в 2016 году международный трибунал при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге вынес решение в пользу Филиппин, постановив, что Китай не имеет "исторического права" на спорные территории в Южно-Китайском море. Пекин тогда заявил, что "никогда не примет никаких претензий или действий, основанных на этом решении", и продолжит защищать свой суверенитет.

Госдеп США глубоко встревожен планами Китая по развертыванию плавучих атомных электростанций, поскольку это “может создать новые риски для американской национальной безопасности и потенциально обострить и без того напряженную ситуацию в регионе”.

“Морские атомные энергетические установки помогут закрепить оккупацию Китаем различных искусственных островов, которые он создал и милитаризировал в последние годы в морском пространстве ЮКМ”. По мнению экспертов Washington Post, эти установки создадут более серьезные риски, чем заходы американских атомных подводных лодок в международные порты.

В настоящее время только Россия эксплуатирует плавучую атомную теплоэлектростанцию. ПАТЭС "Академик Ломоносов" была спущена на воду для достройки на плаву в 2010 и введена в эксплуатацию в декабре 2019 года. АЭС состоит из двух судовых водо-водяных ядерных реакторов КЛТ-40С, используемых на атомных ледоколах "Таймыр" и "Вайгач".

Некоторые эксперты и зеленые активисты на Западе скептически относятся к плавучим ядерным реакторам якобы из-за их уязвимости по сравнению с наземными АЭС. "Катастрофическая авария", - считают они, - "может привести к выбросу радиоактивных загрязняющих веществ в мировой океан”. Кроме того, плавучие АЭС могут быть уязвимы "перед лицом" военных и террористических атак, саботажа, цунами или сильных штормов. Южно-Китайское море обеспечивает 12 % мирового улова рыбы и транзит примерно трети мировой морской торговли, поэтому любая авария может обернуться катастрофой.

Пытаясь опорочить Пекин, The Washington Post акцентирует внимание на проблемах Китая в области ядерной безопасности, приводя в пример инцидент на Тайшаньской атомной электростанции в 2021 году. В статье говорится, что в то время, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) стремится разработать стандарты безопасности для плавучих атомных реакторов, Китай и Россия тормозят этот процесс, причем Китай, как утверждается, стремится повлиять на МАГАТЭ, чтобы оно разработало менее строгие нормативы.

Вероятно, пишет WP, катализатором китайской программы по строительству плавучих атомных электростанций послужил военный конфликт на Украине, за несколько недель до которого Россия и Китай объявили о "неограниченном" партнерстве в том числе в области ядерной энергетике. Между тем, падение экспорта российских вооружений и санкции Запада против энергетического сектора России, вероятно, побудили Москву к поиску альтернативных источников дохода, включая экспорт ядерных технологий в КНР, сообщает западное издание.

На снимке авиабаза ВМС НОАК на рифе Юншу (Огненный крест) в Южно-Китайском море. Image: People's Daily

В отчете за январь 2024 года для Китайского института аэрокосмических исследований (CASI) Дэниел Шатс отмечает, что в 2014 году российская компания «Русатом Оверсиз» и китайская компания China National Nuclear Cooperation (CNNC) New Energy подписали меморандум о намерениях, предусматривающий сотрудничество в области создания плавучих ядерных энергетических установок. Три года спустя, в 2017 году, CNNC объявила о планах строительства порядка 20 плавучих атомных станций в Южно-Китайском море.

Эти электростанции, как подчеркивает Шатс, будут обеспечивать электроэнергией и водой различные оспариваемые Китаем искусственные объекты в регионе. Несмотря на эти намерения, строительство плавучих атомных электростанций в КНР пока не завершено и, судя по всему, не предусматривает активного сотрудничества с Россией.

Тем не менее, в сентябре 2021 года Росатом заключил с китайской судостроительной компанией Wison (Nantong) Heavy Industries контракт стоимостью 226 миллионов долларов США на строительство еще двух корпусов плавучих атомных электростанций для Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке в северо-восточной Сибири. Россия планирует построить еще четыре таких станции. Строительство корпусов также обеспечит Китай.

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине двусторонние отношения между Россией и Китаем достигли наивысшего уровня и продолжают развиваться. Ядерные технологии - одна из областей, где Россия сохраняет доминирующее положение, в том числе в области плавучих ядерных реакторов и обращения с ядерными отходами. Вместе с тем, по словам Шатса, Китай по-прежнему уделяет приоритетное внимание собственным разработкам, несмотря на активное сотрудничество с Россией в области ядерных технологий.

В своей статье, опубликованной в ноябре 2018 года научный руководитель программы International Security Program and Project on Managing the Atom Белферского центра, Вьет Фуонг Нгуен упоминает, что хотя Китай первоначально рассматривал возможность импорта технологии плавучих ядерных реакторов из России, позже в Пекине заявили, что для поддержки морской нефтегазовой разведки на Парасельских островах и архипелаге Спратли, а также для обеспечения своего гражданского присутствия в этих районах будет использоваться реактор ACPR50S разработки китайской компании China General Nuclear Power (CGN).

По данным CGN, мощность ACPR50S составляет 50 мегаватт. Реактор предназначен для обеспечения электроэнергией морских нефтедобывающих предприятий, отопления и охлаждения прибрежных территорий и островов, а также снабжения их пресной водой.

Впрочем, пишет Нгуен, нехватка земли на захваченных Китаем территориях в Южно-Китайском море делает гражданское заселение маловероятным, поэтому на первый план выходит военный аспект этого предприятия.

Он также утверждает, что исследования Китая в части создания плавучих ядерных реакторов могут помочь продвижению его авианосной программы. К 2035 году Китай планирует построить шесть авианосцев. Сегодня на вооружении Военно-морских сил КНР находятся три авианосца с обычными двигателями, но четвертый, скорее всего, будет оснащен ядерной силовой установкой, пишет Нгуен.

Несмотря на споры вокруг плавучих ядерных электростанций, они способны произвести революцию в области энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии. В своей статье, опубликованной в ноябре 2023 года в МАГАТЭ, специалист департамента ядерной энергии Люси Эштон утверждает, что эта технология может обеспечить надежное энергоснабжение в отдаленных морских районах, на удаленных островах или в прибрежных населенных пунктах.

Эштон обращает внимание на растущий интерес к использованию малых модульных реакторов (ММР) на плавучих платформах или баржах с целью обеспечения чистой энергией и теплом удаленных прибрежных районов, декарбонизации морских нефтяных, газовых и горнодобывающих предприятий и даже для даже производства электроэнергии в крупных промышленных масштабах при более низких затратах.

По ее словам, плавучие ядерные реакторы отличаются от своих аналогов на морских судах и ледоколах тем, что генерируют низкоуглеродную энергию и тепло для самых разнообразных целей, включая производство водорода, централизованное отопление и опреснение воды. Такие энергетические установки могут быть изготовлены на заводе, собраны на верфи и перевезены к месту назначения, что позволит сократить время и расходы, связанные со строительством.

Авианосная ударная группа ВМС НОАК с авианосцем "Ляонин". Photo Chinese People's Liberation Army Navy

Тем не менее, пишет Эштон, мобильность плавучих ядерных реакторов ставит вопросы о получении соответствующих лицензий и регулировании, когда они пересекают границы стран или работают в международных водах. В частности, она спрашивает, как будут работать эти процессы, когда плавучий ядерный реактор строится и заправляется топливом в юрисдикции одной страны и транспортируется в другую.

И хотя МАГАТЭ все еще работает над стандартами безопасности для плавучих ядерных энергетических установок, она говорит, что ММР могли бы помочь архипелажным странам заменить угольные электростанции и обеспечить производство водорода с последующей переработкой в экологически чистый аммиак для судоходства и сельскохозяйственных нужд.